ABD Enflasyonu Geri mi Dönüyor? Bitcoin ve Kripto Para Cephesinde Alarm

Özet

  • Yapılan yeni bir araştırma ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceğini ortaya koyuyor.
  • Tarife etkileri, iş gücü sıkışıklığı ve bütçe açığı başlıca riskler arasında.
  • Yükselen tahvil faizleri Bitcoin ve riskli varlıklar üzerinde baskı kuruyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceğine dair yeni bir akademik çalışma kripto para piyasasında yaygın olan “kalıcı dezenflasyon” beklentisini sorgulattı. Araştırma tüketici fiyatlarının 2026 ortasına doğru yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğine işaret ederek faiz indirimlerine bel bağlayan Bitcoin yatırımcıları için riskli bir tablo çiziyor. Küresel tahvil faizlerinin yükselişe geçtiği bir dönemde gelen uyarı riskli varlıkların kısa vadeli yönüne dair belirsizliği artırıyor. Analistler para politikasında beklenen gevşemenin gecikmesi halinde kripto para piyasasında dalgalanmanın derinleşebileceğini vurguluyor.

İçindekiler
1 Enflasyon Beklentileri Yeniden Yükselişe Geçti
2 Araştırma Bitcoin ve Piyasalar İçin Ne Söylüyor?

Enflasyon Beklentileri Yeniden Yükselişe Geçti

Peterson Institute for International Economics Başkanı Adam Posen ile Lazard CEO’su Peter R. Orszag, yayımladıkları son araştırma notunda ABD’de yaşam maliyetlerinin beklenenden hızlı artabileceğini savundu. Çalışmaya göre ithalata yönelik gümrük tarifeleri, sıkılaşan iş gücü piyasası ve yüksek kamu harcamaları yapay zeka kaynaklı verimlilik kazanımlarının yarattığı aşağı yönlü baskıyı dengeleyebilir.

Araştırmada Donald Trump döneminde gündeme gelen tarifelerin etkisinin gecikmeli şekilde tüketici fiyatlarına yansıdığına dikkat çekildi. İthalatçılar maliyet artışlarını zamana yayarak aktarırken, sürecin 2026 ortasında tamamlanmasının manşet enflasyona yaklaşık 50 baz puan ekleyebileceği hesaplandı. Göçmen iş gücüne bağımlı sektörlerde olası sınır dışı uygulamaları da ücret artışlarını tetikleyerek talep yönlü fiyat baskısı yaratabilecek unsurlar arasında gösterildi.

Tüm bunlara ek olarak mali disiplinin gevşemesiyle bütçe açığının GSYH’nin yüzde 7’sini aşabileceği öngörüsü paylaşıldı. Daha rahat finansal koşullar ve çıpalanmamış enflasyon beklentileri tüketici fiyatlarını yukarı çekebilecek diğer faktörler olarak sıralandı. Araştırmacılar konut enflasyonundaki düşüş ve verimlilik artışına odaklanan piyasa konsensüsünün eksik kaldığını savunuyor.

Araştırma Bitcoin ve Piyasalar İçin Ne Söylüyor?

ABD’de resmi enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksi 2025’te yüzde 2,7’ye kadar gerilemişti. Bu düşüş Federal Reserve’in (Fed) agresif faiz indirimlerine gideceği beklentisini güçlendirmişti. Bazı yatırım bankaları 2026 içinde 50–75 baz puanlık gevşeme öngörürken, kripto para piyasasında daha hızlı adımlar fiyatlanıyordu.

Kripto para borsası Bitunix analistleri politika riskinin erken gevşemeden çok aşırı temkinli kalmak olduğuna işaret ediyor. Yapısal dezenflasyonun göz ardı edilmesi halinde ilerleyen dönemde daha sert ve sarsıcı bir politika ayarlamasının gündeme gelebileceği görüşü paylaşılıyor. Piyasaların şimdiden “gecikmiş telafi” senaryosunu fiyatlamaya başladığı ifade ediliyor.

Öte yandan tahvil piyasasındaki hareketler risk iştahını sınırlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi beş ayın zirvesi olan yüzde 4,31’e yükselirken, Japon devlet tahvillerindeki sert satış küresel getirileri yukarı çekti. En büyük kripto para Bitcoin hafta içinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybederek 90.000 dolar civarına geriledi. Getirilerdeki artış hisse senetleri ve kripto paralar için alternatif maliyeti yükseltti.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
