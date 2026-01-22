ABD Hazinesi’nden 2.8 Milyar Dolarlık Hamle: Kripto Paraları Ne Bekliyor?

ABD Hazine Bakanlığı’nın 2.8 milyar dolarlık borç geri alımı küresel tahvil piyasalarında yakından izlenen bir gelişme olarak öne çıktı. 2028–2029 vadeli menkul kıymetleri kapsayan işlem getirilerin yaklaşık yüzde 4,25 seviyesinde dengede kalmasıyla birlikte gerçekleşti. Piyasalarda ani bir stres işareti görülmezken, adımın zamanlaması ve kapsamı yatırımcı algısını yeniden şekillendirdi. Geri alım süreci yalnızca tahvil piyasaları için değil, makro likidite kanalları üzerinden kripto paralar açısından da dikkatle değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanlığı Geri Alım Yolula Piyasa Derinliğini Artırma Peşinde

ABD Hazine Bakanlığı son işlemde 2028–2029 vadeli tahvillerden 2.8 milyar dolarlık geri alım yaptı. Yetkili kurum dealer’lardan gelen yaklaşık 8.7 milyar dolarlık teklifi sınırlı ölçekte kabul ederek yalnızca yüzde 32’sini değerlendirdi. Seçici yaklaşım düşük likiditeye sahip tahvillerde işlem kabiliyetini artırmayı hedefleyen teknik bir yönetim anlayışına işaret etti.

Bu yöntem yeni değil. Hazine, 2000–2002 döneminde vade yapısını dengelemek ve piyasa akışkanlığını artırmak amacıyla 67.5 milyar doların üzerinde borç geri alımı gerçekleştirmişti. Uzun bir aranın ardından geri alımların yeniden gündeme gelmesi borç yönetiminde esnek araçlara olan ihtiyacın arttığını gösteriyor.

2025 yılında kaydedilen rekor işlem ise sürecin ölçeğini ortaya koymuştu. Yaklaşık 22.87 milyar dolarlık teklif arasından 10 milyar dolarlık borç geri alımı yapılması kurumsal yatırımcı talebinin gücünü ve geri alımların tahvil piyasasında kalıcı bir araç haline geldiğini ortaya koydu.

Getiriler Yüzde 4,25 Seviyesinde İstikrarını Korudu

Son geri alımın ardından ABD tahvil getirilerinin yüzde 4,25 civarında istikrarını koruması piyasaların hamleyi sakin karşıladığını gösterdi. Bazı yatırımcılar süreci kamu borcunun daha kontrollü yönetildiğine dair olumlu bir sinyal olarak yorumladı. Buna karşın uzun vadeli borç talebine ilişkin temkinli değerlendirmeler de gündemde kaldı.

İşlemin para politikasıyla karıştırılmaması gerektiği vurgulanıyor. Söz konusu geri alım merkez bankası destekli parasal genişleme değil, mevcut nakit kullanılarak yürütülen bir borç yönetimi operasyonu olarak öne çıkıyor. Bu ayrım enflasyon ve faiz beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

Makro likidite koşulları kripto para piyasası için dolaylı fakat etkili bir belirleyici konumda bulunuyor. Tahvil getirilerinin yükseldiği ve likiditenin daraldığı dönemlerde kripto paralarda zayıflama gözlenirken, tahvil piyasasında stres veya getirilerde geri çekilme yaşandığında sermaye Bitcoin ve benzeri kripto paralara yönelme eğilimi gösterebiliyor. Güncel tabloda kripto para piyasasının toplam değeri 3.2 trilyon dolar seviyesine doğru sınırlı bir yükseliş sergiliyor.