Solana Mobile Beklenen Adımı Attı: SKR Coin Dağıtımı Başladı

Solana Mobile, Seeker akıllı telefon ekosisteminin ana ağ varlığı SKR coin’i Salı’yı Çarşamba’ya başlayan saatlerde dağıtıma açtı. Dağıtım Seeker kullanıcılarının hak edişlerini talep etmesine ve isterlerse stake etmesine imkan tanıyor. İşlemin tamamlanması için Seed Vault Wallet içindeki Activity Tracking sekmesi üzerinden ilerleniyor ve küçük bir SOL bakiyesi gerekiyor. Şirket, 100.000 aşkın kullanıcının hak sahipliğiyle “ağı kullananların ağı sahiplenmesi” yaklaşımını öne çıkardı.

SKR Coin Dağıtımı: Talep, Stake ve 90 Günlük Pencere

Dağıtımın aktifleşmesiyle birlikte uygun Seeker kullanıcıları Seed Vault Wallet’in Activity Tracking sekmesine girerek tahsis edilen SKR miktarını talep edebiliyor ve aynı ekrandan stake seçeneğini kullanabiliyor. İşlemin gerçekleşmesi için cüzdanda az miktarda SOL coin bulunması şart koşuluyor. Bu gereklilik ağ üzerindeki işlem ücretlerini karşılamaya hizmet ediyor.

Hak ediş için 90 günlük bir süre söz konusu. Süre dolduğunda talep edilmeyen SKR’ler 20 Nisan sonrasında AirDrop havuzuna geri dönecek. Solana Mobile, hak sahipliğini Seeker cihazları ve uygulamalar üzerinden doğrulanmış aktivite kayıtlarına göre belirlediğini ifade etti.

Dağıtım yalnızca kullanıcılarla sınırlı değil. Seeker Season 1 döneminde Solana dApp Store’a uygun uygulama yayınlayan geliştiriciler de Publishing Portal üzerinden SKR tahsisini talep edebiliyor. Açıklamada Seeker ve SKR’nin mobil tarafta farklı bir modele yatırım olduğu, ağın geleceğinde kullanıcıların pay sahibi olmasının hedeflendiği vurgulanıyor.

Altcoin’in Tokenomik Çerçevesi

SKR coin, Solana üzerinde SPL token olarak çıkarıldı ve Solana Mobile’ın ikinci nesil Web3 cihaz platformu Seeker’ı desteklemek üzere kurgulandı. Seeker, daha önceki Saga telefonunun devamı olarak konumlanıyor. Toplam arz 10 milyar adet coin ile sabit tutulurken tahsisat dağılımı ekosistem ölçeklenmesi ile yönetişim hedeflerini birlikte taşımayı amaçlıyor.

Paylaşım planına göre arzın yüzde 30’u kullanıcılar ve geliştiriciler için AirDrop olarak ayrıldı. Ekosistem büyümesi ve ortaklıklar yüzde 25 pay alırken likidite ve lansman ihtiyaçları için yüzde 10’luk bir bölüm ayrıldı. Topluluk hazinesi yüzde 10 olarak tanımlanırken Solana Mobile yüzde 15, Solana Labs ise yüzde 10 tahsisata sahip.

Tasarımın merkezinde yönetişim ve staking yer alıyor. SKR sahipleri coin’lerini delege ederek ödül kazanabilecek ve platform ekonomisi ile inisiyatiflerine ilişkin kararlara katılabilecek. Resmi siteye göre altcoin‘de lineer enflasyon modeli uygulanacak. İlk yıl yüzde 10 seviyesinden başlayan oran, her yıl yüzde 25 azaltılarak nihai olarak yüzde 2 terminal seviyesinde dengelenecek. Bu çerçevenin Seeker Season 2 ile genişleyen uygulamalar, ödüller ve aktivite takibiyle birlikte devreye girdiği aktarılıyor.