CoinStats, Aster, Hyperliquid ve Lighter Entegrasyonlarıyla Perpetual DEX Takibini Genişletiyor

Kripto portföy yönetim platformu, üç büyük perpetual işlem protokolü için gerçek zamanlı pozisyon takibi sunmaya başladı.

İçindekiler
1 Neden Önemli?
2 Hızlı Kurulum Süreci
3 Geniş Platform Desteği

CoinStats, üç adet perpetual merkeziyetsiz borsayı (DEX) platformuna entegre ettiğini duyurdu. Aster, Hyperliquid ve Lighter artık kripto portföy takip uygulaması üzerinden izlenebiliyor. Bu sayede yatırımcılar, türev pozisyonlarını spot varlıkları ve merkezi borsa bakiyeleriyle birlikte tek bir yerden takip edebiliyor.

Yatırımcılar artık CoinStats üzerinden Perpetual DEX işlemlerini doğrudan izleyebiliyor:

  • Gerçek zamanlı bakiye güncellemeleri
  • Açık pozisyonlar
  • Açık emirler
  • Tüm işlem geçmişi ve kâr/zarar (P&L) analizi
  • Masaüstü Bağlantılı Yatırımcılar İçin Mobil Erişim

Bu entegrasyon, perpetual işlem yapan yatırımcıların sık yaşadığı önemli bir soruna çözüm getiriyor. Birçok yatırımcı, pozisyonlarını takip edebilmek için masaüstü arayüzlerine bağlı kalmak zorunda kalıyordu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, mobil cihazlarından da perp işlemlerini takip edebiliyor. Ana işlem kurulumlarından uzaktayken bile pozisyonlarını ve emirlerini kontrol edebiliyorlar.

“Perpetual yatırımcıları için zamanlama hayati önem taşır,” ifadelerine yer veren CoinStats, mobil odaklı yaklaşım sayesinde yatırımcıların türev pozisyonlarını tek bir birleşik panel üzerinden izleyebileceğini belirtti. Spot varlıklar, diğer DEX pozisyonları ve merkezi borsa bakiyeleri artık aynı ekranda görüntülenebiliyor.

Neden Önemli?

Perpetual DEX işlemleri son bir yılda önemli ölçüde büyüme kaydetti. Giderek daha fazla yatırımcı, merkezi borsalar yerine kendi varlıklarının kontrolünü elinde tutabildiği çözümlere yöneliyor. Ancak pozisyonları birden fazla platformda yönetmek hâlâ ciddi bir zorluk olmaya devam ediyor. Parçalanmış portföy yapısı, toplam risk ve performansın net şekilde değerlendirilmesini zorlaştırıyor.

CoinStats, bu entegrasyonla bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Yatırımcılar artık genel durumlarını görmek için farklı uygulamalar ve web siteleri arasında geçiş yapmak zorunda kalmıyor. Her şey tek bir platformda toplanıyor. Bu da zaman kazandırırken kritik piyasa hareketlerinin kaçırılma riskini azaltıyor.

Aster, Hyperliquid ve Lighter’ın eklenmesi, perpetual DEX ekosisteminin giderek olgunlaştığını da gösteriyor. Bu platformlar, merkeziyetsiz alternatifler arayan profesyonel yatırımcılar arasında hızla popülerlik kazanmış durumda. Portföy takip araçlarında yer almaları, sektör genelinde daha geniş bir kabul gördüklerinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Hızlı Kurulum Süreci

CoinStats’a göre hesapların bağlanması bir dakikadan kısa sürüyor. Kullanıcılar, uygulama ya da web paneli üzerinden perpetual DEX hesaplarını kolayca ekleyebiliyor. Bunun için Portföyler bölümüne girip “Yeni Ekle” seçeneği seçiliyor ve istenen platform aranıyor. Bağlantı kurulduğu anda pozisyonlar otomatik olarak senkronize ediliyor.

Geniş Platform Desteği

Yeni eklenen üç entegrasyon, CoinStats’ın mevcut altyapısına dahil oldu. Platform; 300’den fazla cüzdan ve borsayı, 120 blok zincirini ve 1.000’den fazla DeFi protokolünü destekliyor. Bu genişleme, yatırımcıların tek bir ekrandan tüm portföylerini görmek istemesine yönelik artan talebi yansıtıyor. Günümüzde yatırımcılar, işlemlerini birden fazla protokol ve işlem platformuna yaymış durumda.

Güncellenen takip özellikleri şu anda iOS, Android ve web platformlarında kullanılabiliyor.

