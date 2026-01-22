Kripto Para

Bitcoin, Ethereum ve XRP: Gemini’den Şaşırtan Seçim

Özet

  • Gemini, 2029’a kadar en yüksek yüzde getiri ihtimalini XRP’ye bağladı ve gerekçe olarak SEC kaynaklı geçmiş belirsizliğin çözülmesini gösterdi.
  • Yapay zeka modeli Bitcoin'i Strategy Bitcoin Reserve anlatımıyla daha güvenli ve kurumsal sermayeye uygun seçenek olarak konumlandırdı.
  • Ethereum'u ise emir bazlı bir destekten çok deregülasyon ikliminden fayda gören “teknoloji ve fayda” tezi olarak öne çıkardı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Donald Trump’ın başkanlık döneminde kripto para piyasasına yönelik mesajlar güçlenirken fiyat hareketleri beklentilerin tersine seyretti. Trump, Davos’ta ABD’yi “kriptonun başkenti” yapma hedefi için çalıştığını yineledi. Aynı dönemde Bitcoin’in göreve başlama sonrasında yaklaşık yüzde 15, altcoin‘lerin büyük bölümü ise yüzde 70–90 aralığında düştü. Tartışmayı ilginç kılan nokta ise BTC, ETH ve XRP arasında 2029’a kadar en yüksek yüzde getiriyi hangisinin sağlayabileceğine dair yapay zeka modeli Gemini’nin yaptığı spekülatif seçim oldu.

İçindekiler
1 Gemini’ye Göre Odaklanılması Gereken Kripto Para XRP
2 Bitcoin “Ulusal Politika” Çizgisine, Ethereum ise “Teknoloji ve Fayda” Tezine Yazıldı

Gemini’ye Göre Odaklanılması Gereken Kripto Para XRP

Söz konusu spekülatif seçimde Gemini, BTC-ETH-XRP üçlüsü içinde aykırı görülen seçeneğin XRP olduğunu hızlıca öne çıkardı ve 2029’a kadar en yüksek yüzde getiri ihtimalini XRP’ye bağladı. Yapay zeka modeli Bitcoin’i “en güvenli tercih”, XRP’yi ise “en agresif” seçenek olarak konumlandırdı. Bu beklentinin temelinde Trump yönetiminin düzenleyici engelleri azaltacağı varsayımı yer alıyor.

Gemini’nin gerekçesi XRP’nin 2020’den beri hukuki belirsizlik nedeniyle fiyatının baskı altında kaldığı iddiası. Yapay zeka modeli Biden döneminde SEC’nin Ripple Labs’e açtığı dava nedeniyle XRP üzerinde uzun süre gölgede kaldığını, anılan belirsizliğin artık geride kaldığını ifade etti. Bu çerçevede Gemini, davanın sonuçlanmasıyla ABD bankalarının XRP’nin on-demand liquidity (ODL) kullanımına “yasal netlik” kazandığını ve bu nedenle XRP’nin “yakalama büyümesi” alanının daha geniş olabileceğini not etti.

Bitcoin “Ulusal Politika” Çizgisine, Ethereum ise “Teknoloji ve Fayda” Tezine Yazıldı

Gemini’nin BTC tarafındaki anlatımı Bitcoin’in yalnızca bir işlem fikri olmaktan çıktığı ve 2025’te oluşturulan Strategy Bitcoin Reserve sayesinde “ulusal politika” başlığına taşındığı yönünde. Yapay zeka modeline göre Bitcoin’in stratejik rezerv varlığı muamelesi görmesinin fiyat üzerinde bir “dip” etkisi yaratabileceği ihtimali öne çıkıyor ve kurumsal sermayenin düzenleyici riskten kaçınarak kriptoya erişmek istediği senaryoda BTC’yi portföyün “koruma kıtası” olma ihtimali yüksek.

Trump’ın Davos’taki mesajları ek kripto odaklı düzenlemelerin yakında imzalanabileceği beklentisini de canlı tutuyor. Yapay zeka modeli Trump’ın işaret ettiği yasanın muhtemelen CLARITY Yasası olduğunu fakat söz konusu düzenlemenin Senato Bankacılık Komitesi’nin odağını konut mevzuatına çevirmesi nedeniyle en az birkaç hafta, hatta aylar sürebilecek bir gecikmeyle karşı karşıya kalabileceğini not etti.

Ethereum içinse farklı bir çerçeve çizdi. Gemini, ETH’yi “teknoloji ve kullanım alanı” odaklı bir tez olarak görüyor ve kazanımın belirli bir başkanlık emrinden çok, daha geniş çaplı bir deregülasyon atmosferinden gelebileceğini belirtti. Yapay zeka modelinin bakış açısı XRP’de dava sonrası “yakalama” dinamiği, BTC’de politika-odaklı güvenlik algısı, ETH’de ise altyapı ve fayda anlatısının birbirinden ayrıştığı bir tablo.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

