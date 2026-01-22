22 Ocak Kripto Para Piyasaları, Önemli Seviyeler ve Kritik Gelişmeler

Bitcoin dünkü Davos kaosunun ardından 87 bin dolara kadar gerilemişti ancak şimdi 90 bin doların üzerinde. Altcoinlerdeki kayıplar şimdilik tersine dönüyor olsa da sevinmek için erken. İlerleyen saatlerde ABD PCE verisi açıklanacak. Peki analistlerin tahminleri ne yönde?

Bitcoin (BTC)

Ali Martinez BTC için 730 günlük SMA’ya denk gelen 85.180 dolara dikkat çekiyor. Bu seviyenin korunmasından memnun olan analist tarihsel olarak önemli piyasa geçişlerinin 730 günlük SMA’da başladığını söylüyor. BTC bu eşiği yakın zamanda test etti ve önceki kırılma yüzde 55’lik kayıp getirmişti.

Eğer tarihsel verilerin aynı sonuçlar doğurduğunu görürsek kilit seviyenin kaybıyla BTC 56-76 bin dolar aralığına dönebilir. Bu durum altcoinlerde yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.

Dün destek trend çizgisinin altına inen BTC tekrar önemli eşiği geri aldığı için Washigorira bunun ayılar için tuzak olabileceğini düşünüyor. Dünkü aşağı kırılma teyit edilemedi ve yukarıdaki düşüş eğilimli FVG’yi geri kazanmak çok önemli. Bugün nihai GSYİH ve Çekirdek PCE verileri açıklanacak BTC için geri dönüş zamanı olabilir.

Kripto Para Piyasaları

2025 yılı tarife tartışmalarının etrafında döndü ve BTC en az 10 kez restleşmelerden dolayı düşüş yaşadı. Ve elbette her restleşmenin ardından tekrar anlaşmanın tetiklediği yükselişler. İran saldırısı ve diğer olayları da aynı kümeye alırsak grafiklerin büyük ölçüde Trump tarafından hareket ettirildiğini söyleyebiliriz.

BTC şimdi tekrar 90 bin doların üzerinde çünkü Trump, Grönland anlaşması çerçevesinin ardından önerilen %10’luk AB tarifelerini geri çekti. ABD hisse senetleri tek seansta ~700 milyar dolar değer kazandı. Risk iştahının geri dönmesiyle altın ve gümüş değer kaybetti.

Politika manşetleri, temel göstergelerden daha hızlı bir şekilde piyasaları hareketlendiriyor. Trump her zaman daha fazlasını isteyip daha azına ikna oluyor ve yine aynısı oldu. Yarın fikir değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz olsa da Trump memnun olduğu bir anlaşma imzaladı yani eğer şartlar değiştirilmezse Grönland kaynaklı düşüşler bitebilir.

Bugün Fed’in izleyeceği enflasyon göstergesi gelecek ve düşük gelse de Fed büyük ihtimalle 28 Ocak tarihinde indirim yapmayacak. İstihdam verilerindeki toparlanma bunun önünü kesti. Ancak PCE yüksek gelirse bu durum istihdam toparlanırken artan enflasyon nedeniyle kriptoda daha fazla düşüşe neden olabilir.