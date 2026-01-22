Kripto Para

22 Ocak Kripto Para Piyasaları, Önemli Seviyeler ve Kritik Gelişmeler

Özet

  • Ali Martinez BTC 730 günlük SMA (85.180) test edildiği için endişeli. Şimdilik sorun yok ancak kilit bölge kaybedildiğinde BTC 56-76 bin dolara gerileyebilir.
  • Bugün Fed'in izlediği enflasyon göstergesi açıklanacak ancak beklenti dahilinde gelse de istihdam rakamları güçlü olduğundan 28 Ocakta indirim ihtimali sıfıra yakın.
  • PCE yüksek gelirse bu durum istihdam toparlanırken artan enflasyon nedeniyle kriptoda daha fazla düşüşe neden olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin dünkü Davos kaosunun ardından 87 bin dolara kadar gerilemişti ancak şimdi 90 bin doların üzerinde. Altcoinlerdeki kayıplar şimdilik tersine dönüyor olsa da sevinmek için erken. İlerleyen saatlerde ABD PCE verisi açıklanacak. Peki analistlerin tahminleri ne yönde?

İçindekiler
1 Bitcoin (BTC)
2 Kripto Para Piyasaları

Bitcoin (BTC)

Ali Martinez BTC için 730 günlük SMA’ya denk gelen 85.180 dolara dikkat çekiyor. Bu seviyenin korunmasından memnun olan analist tarihsel olarak önemli piyasa geçişlerinin 730 günlük SMA’da başladığını söylüyor. BTC bu eşiği yakın zamanda test etti ve önceki kırılma yüzde 55’lik kayıp getirmişti.

Eğer tarihsel verilerin aynı sonuçlar doğurduğunu görürsek kilit seviyenin kaybıyla BTC 56-76 bin dolar aralığına dönebilir. Bu durum altcoinlerde yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.

Dün destek trend çizgisinin altına inen BTC tekrar önemli eşiği geri aldığı için Washigorira bunun ayılar için tuzak olabileceğini düşünüyor. Dünkü aşağı kırılma teyit edilemedi ve yukarıdaki düşüş eğilimli FVG’yi geri kazanmak çok önemli. Bugün nihai GSYİH ve Çekirdek PCE verileri açıklanacak BTC için geri dönüş zamanı olabilir.

Kripto Para Piyasaları

2025 yılı tarife tartışmalarının etrafında döndü ve BTC en az 10 kez restleşmelerden dolayı düşüş yaşadı. Ve elbette her restleşmenin ardından tekrar anlaşmanın tetiklediği yükselişler. İran saldırısı ve diğer olayları da aynı kümeye alırsak grafiklerin büyük ölçüde Trump tarafından hareket ettirildiğini söyleyebiliriz.

BTC şimdi tekrar 90 bin doların üzerinde çünkü Trump, Grönland anlaşması çerçevesinin ardından önerilen %10’luk AB tarifelerini geri çekti. ABD hisse senetleri tek seansta ~700 milyar dolar değer kazandı. Risk iştahının geri dönmesiyle altın ve gümüş değer kaybetti.

Politika manşetleri, temel göstergelerden daha hızlı bir şekilde piyasaları hareketlendiriyor. Trump her zaman daha fazlasını isteyip daha azına ikna oluyor ve yine aynısı oldu. Yarın fikir değiştirip değiştirmeyeceği belirsiz olsa da Trump memnun olduğu bir anlaşma imzaladı yani eğer şartlar değiştirilmezse Grönland kaynaklı düşüşler bitebilir.

Bugün Fed’in izleyeceği enflasyon göstergesi gelecek ve düşük gelse de Fed büyük ihtimalle 28 Ocak tarihinde indirim yapmayacak. İstihdam verilerindeki toparlanma bunun önünü kesti. Ancak PCE yüksek gelirse bu durum istihdam toparlanırken artan enflasyon nedeniyle kriptoda daha fazla düşüşe neden olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

8 Büyük Gelişme Kripto Paraları Yakından İlgilendiriyor

Bitcoin, Ethereum ve XRP: Gemini’den Şaşırtan Seçim

ABD Hazinesi’nden 2.8 Milyar Dolarlık Hamle: Kripto Paraları Ne Bekliyor?

ABD Enflasyonu Geri mi Dönüyor? Bitcoin ve Kripto Para Cephesinde Alarm

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Sıcak Gelişme: Kripto Paralar Neden Düşüyor? 21 Ocak Düşüşü

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin, Ethereum ve XRP: Gemini’den Şaşırtan Seçim
Bir Sonraki Yazı 8 Büyük Gelişme Kripto Paraları Yakından İlgilendiriyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

8 Büyük Gelişme Kripto Paraları Yakından İlgilendiriyor
Kripto Para
Bitcoin, Ethereum ve XRP: Gemini’den Şaşırtan Seçim
Kripto Para

Lost your password?