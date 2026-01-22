Kripto Para

8 Büyük Gelişme Kripto Paraları Yakından İlgilendiriyor

Özet

  • Senato Bankacılık Komitesi, Trump'ın konut satın alınabilirliği konusundaki çabalarına odaklandığı için piyasa yapısı tasarısı muhtemelen Şubat sonu-Mart ayına ertelendi (Bloomberg).
  • ABD M2 para arzı 22,3 trilyon dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve Hazine, 2,8 milyar dolarlık kendi borcunu geri satın aldı. Küresel likidite artsa da kriptoya girişler halen zayıf.
  • CryptoQuant analistlerinden JA_Maartun Strategy'nin BTC alım yoğunluğuna işaret etti. En son bu kadar yoğun alım yaptıklarında BTC seçim rallisine başlamıştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Makro cephede yoğun bir hafta ancak kripto paralar özelinde de büyük gelişmeler oluyor. BTC 90 bin doları korumak için mücadele etse de Trump’ın öngörülemezliği henüz yatırımcıları “geri dönüş başladı” havasına sokmuyor. Son 24 saatte 8 büyük gelişme yaşandı ve bunların etkilerini uzun vadede çok daha net hissedeceğiz.

İçindekiler
1 Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
2 Bitcoin (BTC)

Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Trump dünkü açıklamalarında kripto para yasasını yakında imzalamak istediğini söyledi. Başkanlık kararnameleri kripto paralar için uzun vadeli avantajlar sağlamıyor çünkü göreve gelecek yeni başkan kolayca bunları iptal edebilir. Ancak geçen yılki GENIUS ve halen çalışmaları devam eden kripto para piyasası netlik yasası Trump gitse de sektöre avantaj sağlayacak.

Son 24 saatin önemli gelişmeleri şöyle;

  • Senato Tarım Komitesi, kripto emtialar üzerindeki CFTC yetkisini genişleten güncellenmiş bir kripto piyasa yapısı tasarısı yayınladı.
  • Senato Bankacılık Komitesi, Trump’ın konut satın alınabilirliği konusundaki çabalarına odaklandığı için piyasa yapısı tasarısı muhtemelen Şubat sonu-Mart ayına ertelendi (Bloomberg).
  • Beyaz Saray kripto danışmanı, yasama süreci durursa Coinbase’in daha sert düzenlemelerle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.
  • Eric Trump, bankaların kripto yasasını engellemek için çalıştığını, ancak yönetimin kurallar kabul edildikten sonra bankaların harekete geçmesini beklediğini söyledi.
  • İran, yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USD stablecoin satın aldı (Elliptic).
  • ABD hükümeti geçen hafta 9 açık artırmada 654 milyar dolarlık Hazine tahvili sattı.
  • Ondo Finance, Solana’da 200’den fazla tokenize hisse senedi, ETF, tahvil ve emtia piyasaya sürdü.
  • Neynar, kurucuların odak noktasını cüzdan geliştirmeye kaydırmasıyla Farcaster’ı satın aldı.

ABD M2 para arzı 22,3 trilyon dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve Hazine, 2,8 milyar dolarlık kendi borcunu geri satın aldı. Küresel likidite hızlı biçimde artıyor ancak bunun kripto paralara akması için gerekli ortam bir türlü oluşmadığından kripto kan kaybediyor. Eğer ara seçimler Trump’ı “saçmalıkları” konusunda dizginlerse AI büyümesinin hızlanmasıyla kriptonun hızla büyüyen likiditeden pay almasının ardından güçlü rallilerin başladığını görebiliriz.

Bitcoin (BTC)

CryptoQuant analistlerinden JA_Maartun en büyük kurumsal Bitcoin balinası Strategy’nin son zamanlarda yoğunlaşan alımlarına dikkat çekti. Böylesi yoğun alımları Kasım seçimlerinde görmüştük ve BTC büyük bir ralli başlatmıştı. Şimdi yine aynısı olacak mı bilinmez ancak alım yoğunluğu şirketin bu seviyeleri dip olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

Michale Poppe 21 günlük hareketli ortalamanın ETHBTC paritesinde geri alınmasını bekliyor.

Altcoinlerdeki erimeyi de teyit eden bu grafik yerel dipten toparlanma potansiyelini gösteriyor. Bu da ETH öncülüğünde altcoinlerin yükselişi anlamına gelecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
