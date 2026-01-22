ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda Son Durum 22 Ocak

ABD piyasaları Grönland konusundaki tartışmaların zayıflamasıyla yeniden toparlanıyor. Yazı hazırlandığı sırada günün önemli verilerinin açıklanmasına dakikalar kalmıştı. BTC 90 bin doların üzerinde ve altcoinlerde yüzde 2’yi aşan kazançlar dikkat çekiyor. Haftanın son gününe ilerlerken kara bulutların dağılması oldukça olumlu.

ABD ve Avrupa Piyasaları

Trump’ın Grönland kararıyla ilgili rahatlama rallisinin devam etmesi ve yapay zeka sektöründeki hareketlilik hisse senetlerine çok iyi geldi. Son büyük satışların ardından ABD borsaları toparlanıyor. S&P 500 vadeli işlemleri, endeksin Kasım ayından bu yana en büyük artışını kaydetmesinin ardından %0,5 yükseldi. Nasdaq 100 kontratları %0,8 artarken yapay zeka altyapısıyla bağlantılı şirketlerin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yükseliyor.

Altın, hazine tahvilleri ve para piyasaları dalgalı. Gümüş geri çekilirken risk varlıkları rahatlıyor. Ancak bunun ne kadar süreceği belirsiz çünkü Trump’ın aniden başka bir tartışma konusuyla gündemi meşgul etmesi muhtemel.

NATO ile yapılan anlaşmanın detayları belirsiz olsa da Trump bundan memnun. Perşembe günü NATO genel sekreteri, bu anlaşmanın bölgenin egemenliği konusundaki tartışmayı içermediği bilgisini verdi. Belki Trump her zaman ki gibi “fazlasını iste azına razı ol” mantığında hareket ettiği için abartılı biçimde Grönland’ın sınırlarına dahil edilmesini talep etti.

S&P 500 haftalık kaybını henüz telafi edemedi, altın ise Ekim ayından bu yana en büyük haftalık kazancını elde etmek üzere. Yani Trump aniden caymazsa risk piyasalarında oldukça fazla yükseliş alanı var. BTC en azından Grönland nedeniyle kaybettiği 94 bin doları geri alması gerekiyor.

Trump Yine Delirir Mi?

Trump Grönland’ın sınırlarına dahil edilmesini istiyordu ve bunun için devasa ödemeler yapmaya hazırdı. Ancak dün NATO ile anlaştığını söyledi. Toprak talebinden vazgeçmiş olduğunu da biraz önce yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Bu açıklamalar kripto paralardaki rahatlama rallisinin devamını sağlayabilir.

“ABD Grönland’da istediği kadar üs kurabilir. ABD, Grönland’da ihtiyaç duyduğu tüm askeri erişime sahip olacak. Gümrük vergileri konusunda istediğimiz Yüksek Mahkeme kararını alamazsak, başka bir şey yapacağız.”

Yüksek Mahkeme vurgusu sıradaki saatli bomba. Uzmanlar 20 Şubat tarihinden önce kararın çıkmasını beklemiyor ve muhtemelen önümüzdeki ay da bu konunun risk piyasalarını baskıladığını göreceğiz. Üstelik MSCI’nin kripto rezerv şirketleri delist riski de ortadan kalkmadı.