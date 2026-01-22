Son Dakika: ABD GSYİH Raporu Yayınlandı Bitcoin Hareketlendi

ABD Ekonomi Analiz Bürosu tarafından beklenen GSYİH verisi yayınlandı. Trump bu yıl için beklenin ötesinde büyüme öngörüyor ve hükümet kapanması nedeniyle geciken raporlar geliyor. Biraz önce GSYİH ile işsizlik başvuru rakamları da geldi. Gözler şimdi 18:00’daki PCE verisinde.

ABD GSYİH

ABD Ekonomi Analiz Bürosu tarafından yayınlanan güncellenmiş tahminlere göre, reel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 2025 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz, Ağustos ve Eylül) yıllık %4,4 oranında artış gösterdi. İkinci çeyrekte reel GSYİH %3,8 oranında artış göstermişti. 19 Aralık 2025 tarihinde yayınlanması planlanan üçüncü tahminin yerini alan bu rapor ekonomi için olumlu bir tablo çiziyor.

“Üçüncü çeyrekteki reel GSYİH artışı, tüketici harcamaları, ihracat, hükümet harcamaları ve yatırımlardaki artışları yansıtmaktadır. GSYİH hesaplamasında bir çıkarma unsuru olan ithalat azalmıştır. Reel GSYİH, ilk tahminlere göre 0,1 puan yukarı yönlü revize edildi. Bu revizyon, büyük ölçüde ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü revizyonları yansıtıyor. Bu artış, tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendi. İthalat da yukarı yönlü revize edildi.”

Rapor ekonomi için olumlu bir tablo çizse de Fed Şahinlerinin elini güçlendirdiği için faiz indirimlerinin daha da gecikmesine neden olacak. Beklentinin (%4,3) üzerinde gelen büyüme, ekonominin yüksek faiz oranlarına rağmen hala hız kesmediğini kanıtlıyor. Ekonomi bu kadar güçlüyken, Fed “erken bir faiz indirimi ile enflasyonu tekrar tetikleme” riskini almak istemeyecektir. Hele ki bugünkü PCE verisi beklenti ve üzerinde gelirse.

İstihdam rakamları bu ay çok iyi geldiği için Fed’i sıkıştıran istihdam daralması baskısı da yok. Kısa vadede kripto için negatif olsa da uzun vadede resesyon riskinin kırılması pozitif. Üstelik zaten bu çeyrek için indirim öngörülmediğinden kriptoda büyük negatif sonuçlar doğurmaması gerek.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları Açıklanan: 200 bin (Tahmin 209 bin, Önceki 198 bin)

