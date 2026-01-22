Son Dakika: BlackRock’tan AI Balonu Açıklaması, Trump ve Lutnick Konuşuyor

Kripto ParaKripto-Yapay Zeka

  • Blackrock'tan Fink: Yapay zeka balonu olmadığına içtenlikle inanıyorum
  • ABD Ticaret Bakanı Lutnick: Grönland çerçevesi ulusal güvenliğe dayanıyor. ABD-AB ticaret anlaşması muhtemelen “askıya alınmayacak”. Agresif ABD tarzı, ortakların dikkatini çekiyor.
  • Trump: NATO tarifelerine neyse ki hiç ihtiyacımız olmadı. Eğer Avrupa tahvil gibi ABD varlıklarını satarsa büyük misilleme yapacağız. (Bu hafta birçok emeklilik fonu ABD tahvillerini Trump’a tepki olarak sattı.)
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Gündem yoğun ve her yeni dakika başka gelişmelerin grafikleri etkilediğini görüyoruz. BlackRock CEO’su Larry Fink önemli bir açıklama yaptı. Yazı hazırlandığı sırada Trump ve Ticaret Bakanı Lutnick de açıklamalar yapıyor. PCE verisi 18:00’da gelecek ve ABD piyasa açılışına yaklaşık 1 saat kaldı.

Trump, Fink ve Lutnick Son Dakika

Üç önemli ismin açıklamaları peş peşe geliyor. Son 1 yılda kripto paralarla ve özellikle Bitcoin ile ilgili son derece destekleyici açıklamalar yapan BlackRock CEO’su Fink AI balonu tartışmalarına değindi. Konuşmasının en önemli bölümü “Yapay zeka balonu olmadığına içtenlikle inanıyorum” diyerek vurguladığı kısımdı.

AI balonu tartışmalarının kripto paralarda çok büyük düşüşlere neden olduğunu gördük. Şimdi dünyanın en büyük varlık yöneticisinin bu konuda yaptığı destekleyici açıklama en azından 2026 için görünümü iyileştirmeli.

Trump’ın Fox Bussiness’a verdiği röportaj henüz bitti ve öne çıkan kısımlar şöyle;

“NATO tarifelerine neyse ki hiç ihtiyacımız olmadı. Eğer Avrupa tahvil gibi ABD varlıklarını satarsa büyük misilleme yapacağız. (Bu hafta birçok emeklilik fonu ABD tahvillerini Trump’a tepki olarak sattı.)

Daha fazla askeri teçhizat satın alacağız. Uygun fiyat politikalarım hızla devreye girecek. Bir bütçe hazırlayacağız, ancak şu anda bunun için henüz çok erken. Putin’e mesajımız, savaşın sona ermesi gerektiği. Zelenskiy ile görüşme iyi geçti.

Gümrük vergisi davasını kazanırsak borcumuzu ödeyeceğiz.”

ABD Ticaret Bakanı Lutnick birçok önemli konuya değindi;

“İlişkilerimiz “mükemmel durumda”. (Avrupa ve Kanada ile)

Grönland çerçevesi ulusal güvenliğe dayanıyor. ABD-AB ticaret anlaşması muhtemelen “askıya alınmayacak”. Agresif ABD tarzı, ortakların dikkatini çekiyor.

Carney’nin Çin konuşması siyasi gürültü olarak görülmeli. Avrupa Grönland konusunda aşırı tepki gösterdi.”

BTC şimdilik GSYİH verisi nedeniyle düşüş yaşasa da zaten kısa vadede faiz indirim beklentileri epey gerilediğinden düşüş derinleşmemeli. Piyasalar Fed’in bu yıl 2 faiz indirimi yapmasını bekliyor ve istihdam güçlü kaldığı için GSYİH büyümesi bugün yatırımcıları “2 faiz indirimi de tehlikeye girebilir” korkuttu. Şimdilik Trump ve ekibinin açıklamaları kripto paraların lehine ancak Yüksek Mahkeme tarife kararı halen önemli bir baskı unsuru.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
