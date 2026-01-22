DEFI

Sıcak Gelişme: Robinhood Bugün Listeleyeceği Altcoini Duyurdu, Hedef Kaç Dolar?

Özet

  • Robinhood SKY Coin'i listeliyor.
  • Duyurunun ardından SKY Coin fiyatında ciddi bir hareketlilik olmasa da ABD’nin kripto mevzuatlarının desteğiyle DeFi alanındaki rahatlama 2026 görünümü iyileştirecek.
  • 25 Aralık zirvesini 0.06913 dolarda test eden altcoin halen 0.06507 dolarlık yükseliş desteğinin üzerinde. Yükselişin devamında 0.07813 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Makro cephede hareketlilik devam ediyor ve kripto paralarda dalgalanma sürüyor. Ancak platformlar müşterilerine daha fazla alternatif sunmak için listelemelerine devam ediyor. Bitcoin fiyatı GSYİH raporunun ardından 90 bin doların altına sarksa da Grönland tartışması bittiğinden kısa vadeli iyimserlik toparlanıyor. Peki Robinhood hangi altcoini listeliyor?

İçindekiler
1 SKY Coin Listeleniyor
2 SKY Coin Fiyat Tahmini

SKY Coin Listeleniyor

Robinhood, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği agresif genişleme hamleleri ve beklenenden iyi gelen büyüme rakamlarıyla ön planda. 2021 yılında GameStop olayıyla çoğunun adını duyduğumuz platform kriptoyla da yakından ilgileniyor. Robinhood toplamda 326 milyar dolarlık varlık yönetiyor ve aylık hisse senedi işlem hacmi 200 milyar doların üzerinde.

Hisse senetlerinin yanı sıra kripto paralara da birkaç yıldır ilgi duymaya başlayan platform yaklaşık 50 altcoin listeledi ve bireysel ABD hisse senedi müşterilerinin kriptoya kolay erişim sağlamasına yardım ediyor. 27 milyona yakın aktif trader ile Robinhood Avrupa’da 70 civarı kripto para için alım satıma olanak tanıyor.

Bugünkü duyuru SKY Coin için geldi. Haziran 2025’te 200 milyon dolara Bitstamp’ı satın alan ve Arbitrum tabanlı kendi Layer 2 ağını geliştirip tokenize hisse senetleri sunmayı hedefleyen şirket önümüzdeki günlerde de listelemelerine devam edecek.

Robinhood’un kripto gelirleri 2025’in başında yıllık bazda %700 artış göstererek rekor kırdığı için sürekli yeni altcoin listelemeleri görüyoruz. Bugün duyurulan SKY Coin hepimizin bildiği DeFi öncülerinden MakerDAO’nun yeni versiyonu.

SKY Coin Fiyat Tahmini

MakerDAO’nun “Endgame” (Oyun Sonu) olarak adlandırdığı, protokolü daha erişilebilir, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan stratejik adımıyla SKY doğdu. Eski MKR Coin’in yerine MKR = 24.000 SKY olacak şekilde yeni token getirildi. USDS ise DAI’nin yeniden markalanmış versiyonu.

Duyurunun ardından SKY Coin fiyatında ciddi bir hareketlilik olmasa da ABD’nin kripto mevzuatlarının desteğiyle DeFi alanındaki büyümenin hızlanması ve SKY Coin’in de daha büyük zirveler oluşturması bekleniyor.

25 Aralık zirvesini 0.06913 dolarda test eden altcoin halen 0.06507 dolarlık yükseliş desteğinin üzerinde. Eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa 0.07813 dolar ilk hedef olabilir. Bunun ardından ATH için 0.09499 dolar ve üzeri hedeflenecek.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: Robinhood Yeni Altcoin Listeliyor – 20 Ocak Duyurusu

Son Dakika: Robinhood 15 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu

Son Dakika: Binance Yatırım Yaptı CZ Ekibe Katıldı Bu Kripto Projesine Dikkat

Layer-1 Yerine Layer-2: Robinhood’tan Cesur Tercih

Son Dakika: LIT Coin Ekibi Fiyatı Yükseltmek İçin Harekete Geçti

Son Dakika: Robinhood 2025’in Gözde Altcoinin Listeleyecek

DeFi Altcoin’inde 93 Milyon Dolarlık Kayıp: Tüm İşlemler Askıya Alındı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: BlackRock’tan AI Balonu Açıklaması, Trump ve Lutnick Konuşuyor
Bir Sonraki Yazı Önemli Gelişme: ImmuneFi (IMU) Coin İçin Dev Borsadan Destek, IMU Coin Nedir?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Pantera Capital 2026 Kripto Para Kıyametinden Bahsediyor
Kripto Para
Son Dakika: Fed’in Beklediği Enflasyon Rakamı Açıklandı – 22 Ocak
Ekonomi

Lost your password?