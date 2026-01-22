Sıcak Gelişme: Robinhood Bugün Listeleyeceği Altcoini Duyurdu, Hedef Kaç Dolar?

Makro cephede hareketlilik devam ediyor ve kripto paralarda dalgalanma sürüyor. Ancak platformlar müşterilerine daha fazla alternatif sunmak için listelemelerine devam ediyor. Bitcoin fiyatı GSYİH raporunun ardından 90 bin doların altına sarksa da Grönland tartışması bittiğinden kısa vadeli iyimserlik toparlanıyor. Peki Robinhood hangi altcoini listeliyor?

SKY Coin Listeleniyor

Robinhood, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği agresif genişleme hamleleri ve beklenenden iyi gelen büyüme rakamlarıyla ön planda. 2021 yılında GameStop olayıyla çoğunun adını duyduğumuz platform kriptoyla da yakından ilgileniyor. Robinhood toplamda 326 milyar dolarlık varlık yönetiyor ve aylık hisse senedi işlem hacmi 200 milyar doların üzerinde.

Hisse senetlerinin yanı sıra kripto paralara da birkaç yıldır ilgi duymaya başlayan platform yaklaşık 50 altcoin listeledi ve bireysel ABD hisse senedi müşterilerinin kriptoya kolay erişim sağlamasına yardım ediyor. 27 milyona yakın aktif trader ile Robinhood Avrupa’da 70 civarı kripto para için alım satıma olanak tanıyor.

Bugünkü duyuru SKY Coin için geldi. Haziran 2025’te 200 milyon dolara Bitstamp’ı satın alan ve Arbitrum tabanlı kendi Layer 2 ağını geliştirip tokenize hisse senetleri sunmayı hedefleyen şirket önümüzdeki günlerde de listelemelerine devam edecek.

Robinhood’un kripto gelirleri 2025’in başında yıllık bazda %700 artış göstererek rekor kırdığı için sürekli yeni altcoin listelemeleri görüyoruz. Bugün duyurulan SKY Coin hepimizin bildiği DeFi öncülerinden MakerDAO’nun yeni versiyonu.

SKY Coin Fiyat Tahmini

MakerDAO’nun “Endgame” (Oyun Sonu) olarak adlandırdığı, protokolü daha erişilebilir, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan stratejik adımıyla SKY doğdu. Eski MKR Coin’in yerine MKR = 24.000 SKY olacak şekilde yeni token getirildi. USDS ise DAI’nin yeniden markalanmış versiyonu.

Duyurunun ardından SKY Coin fiyatında ciddi bir hareketlilik olmasa da ABD’nin kripto mevzuatlarının desteğiyle DeFi alanındaki büyümenin hızlanması ve SKY Coin’in de daha büyük zirveler oluşturması bekleniyor.

25 Aralık zirvesini 0.06913 dolarda test eden altcoin halen 0.06507 dolarlık yükseliş desteğinin üzerinde. Eğer genel piyasa hissiyatı destekleyici olursa 0.07813 dolar ilk hedef olabilir. Bunun ardından ATH için 0.09499 dolar ve üzeri hedeflenecek.