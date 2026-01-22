ALTCOIN

Önemli Gelişme: ImmuneFi (IMU) Coin İçin Dev Borsadan Destek, IMU Coin Nedir?

Özet

  • Coinbase ImmuneFi (IMU)'i listeleyecek.
  • Coinbase FIGHT (FIGHT)'ı listeleyecek.
  • ImmuneFi Beyaz Şapkalı Hackerlara bugüne kadar 120 milyon dolardan fazla bug bounty dağıttı. Web3 güvenliği alanındaki en büyük oyunculardan.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Her geçen gün yeni kripto paralar hayatımıza girmeye devam ediyor ImmuneFi (IMU) da bunlardan sonuncusu. 2025 ilk çeyrekte dolaşıma giren milyonlarca tokenden farklı olarak ImmuneFi (IMU) gibi örnekler gerçek bir ürün sunan girişimler ve üst seviye merkezi borsaların da dikkatini çekmeyi başarıyorlar.

ImmuneFi (IMU) Listelemeleri

Birkaç dakika önce Coinbase borsası önümüzdeki saatlerde ImmuneFi (IMU)’in listeleneceğini açıkladı. Listelemenin 20:00 civarında yapılması bekleniyor. Immunefi (IMU) tokenın TGE (Token Generation Event – Token Üretme Etkinliği) henüz bugün yapıldı ve bazı borsalar çoktan onu listeledi. Coinbase borsası da yol haritasına eklediği ve bugün TGE olduğu için listeleme duyurusunu beklendiği gibi yaptı.

Immunefi (IMU), Web3 dünyasının en büyük hata ödülü (bug bounty) ve güvenlik platformu olan Immunefi’nin yerel yönetişim tokeni olarak hayatımıza giriyor. Beyaz Şapkalı Hacker ödüllendirme platformu da diyebiliriz protokollerdeki güvenlik açıklarını tespit edenler sistemi hackleyip para çalmak yerine Immunefi’nin ödül programına katılıp açığı kapatılmasını sağlarken para kazanıyor. Bug bounty siber güvenlik alanında yıllardır olan bir şey tek yaptıkları bunu kripto alanında sistemli hale getirmek. 400’den fazla önde gelen web3 projesi burada bug bounty programını başlatıp güvenliğini artırdı.

ByBit IMU için 18 milyon IMU ödüllü “Token Splash” etkinliği duyurdu. KuCoin GemPool üzerinden stake ederek IMU kazanma fırsatı açıkladı. Bitget Launchpool ve CandyBomb ile toplam 23 milyon IMU ödülü dağıtacak. Gate ve MEXC de Immunefi (IMU)’u destekliyor.

En büyük ödüller DAI basım sürecindeki kritik bir akıllı kontrat hatası nedeniyle MakerDAO ve Wormhole için verilmişti. 10’a milyon dolar alan saldırganlar kritik zafiyetlerin kapatılmasını sağladı.

Aurora’da sınırsız ETH basılmasına yol açabilecek bir açık da böyle kapatıldı.

  • Polygon: Konsensüs ve “double-spend” (çift harcama) riski.
  • Arbitrum: Fonların köprü üzerinde kilitli kalmasına neden olan hata.
  • Optimism: L2 ağında karşılıksız token üretilmesini sağlayan açık.
  • Moonbeam: Akıllı kontrat yürütme mantığındaki kritik bir açık.
  • The Graph: İndeksleme protokolündeki veri bütünlüğü hatası.
  • LayerZero: Cross-chain mesajlaşma altyapısındaki güvenlik açığı.
  • GMX: Fiyat besleme (oracle) mekanizmasındaki manipülasyon riski.

Yukarıdaki zafiyetler için de 1-6 milyon dolar arasında ödüller dağıtıldı. Böylece milyar dolarlık kayıpların önüne geçildi.

Yazı hazırlandığı sırada Coinbase Coinbase FIGHT (FIGHT)’ı listeleyeceğini de açıkladı.

