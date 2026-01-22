Son Dakika: Fed’in Beklediği Enflasyon Rakamı Açıklandı – 22 Ocak

Kripto para piyasaları Fed’in faiz kararlarından fazlasıyla etkileniyor ve 28 Ocak’ta yeni karar gelecek. Bu ay Aralık istihdam rakamları beklentiden iyi geldiği ve Fed geçen ay 2026 için maksimum 2 indirim öngördüğü için faiz indirimi olmayacak. Yani PCE verisinin faiz kararını etkilenmesi beklenmiyor. Ancak enflasyonun gidişatı açısından çok önemli.

ABD Enflasyon Verisi

Fed’in izlediği enflasyon göstergesi biraz önce açıklandı. GSYİH verisi bugün beklenenden iyi geldi ve Fed’in 2026 yılında yapacağı faiz indirimleri için beklentiler biraz daha törpülendi. Fed’in şahin üyeleri hem ekonomi büyüdüğü hem istihdam toparlandığı için faiz indirimlerine hiç olmadığı kadar soğuk bakacaktır. Faizlerin inmesi için enflasyonun birkaç ay boyunca %2’ye mümkün olduğunca yaklaşması şart. Yani bugünkü PCE verisinin beklenti dahilinde gelmesi kriptoda çok bir anlam ifade etmeyecekti.

ABD PCE Açıklanan: %2,8 (Beklenti ve Önceki: %2,8)

ABD PCE Aylık Açıklanan: %0,2 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,3)

Beklenti dahilinde gelen rakamlar BTC fiyatın cılız bir artışa neden oldu. %3 altı rakamlar olumlu ve tarifeler nedeniyle enflasyonun keskin artış yaşamaması güzel. Bu durum yumuşak iniş ihtimalinin tekrar arttığını gösterirken Trump’ın istediği hızda faizlerin indirilemeyebileceğini teyit ediyor. Mayıs ayında yeni Fed başkanı gelse de veriler onu faiz indirimi yapmaktan alıkoyabilir. Veriler onu alıkoyduğu halde indirim yaparsa bu durumda Fed’in bağımsızlığı tartışmaya açılır ve bu da düşüşe neden olur.

Ya istihdam kötüleşmeli ya da enflasyon daha hızlı biçimde düşmeli. Aksi durumda hızlı faiz indirimleri 2026 yılı için zor görünüyor.