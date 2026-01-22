Ekonomi

Son Dakika: Fed’in Beklediği Enflasyon Rakamı Açıklandı – 22 Ocak

Özet

  • ABD PCE Açıklanan: %2,8 (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • ABD PCE Aylık Açıklanan: %0,2 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,3)
  • Ya istihdam kötüleşmeli ya da enflasyon daha hızlı biçimde düşmeli. Aksi durumda hızlı faiz indirimleri 2026 yılı için zor görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasaları Fed’in faiz kararlarından fazlasıyla etkileniyor ve 28 Ocak’ta yeni karar gelecek. Bu ay Aralık istihdam rakamları beklentiden iyi geldiği ve Fed geçen ay 2026 için maksimum 2 indirim öngördüğü için faiz indirimi olmayacak. Yani PCE verisinin faiz kararını etkilenmesi beklenmiyor. Ancak enflasyonun gidişatı açısından çok önemli.

ABD Enflasyon Verisi

Fed’in izlediği enflasyon göstergesi biraz önce açıklandı. GSYİH verisi bugün beklenenden iyi geldi ve Fed’in 2026 yılında yapacağı faiz indirimleri için beklentiler biraz daha törpülendi. Fed’in şahin üyeleri hem ekonomi büyüdüğü hem istihdam toparlandığı için faiz indirimlerine hiç olmadığı kadar soğuk bakacaktır. Faizlerin inmesi için enflasyonun birkaç ay boyunca %2’ye mümkün olduğunca yaklaşması şart. Yani bugünkü PCE verisinin beklenti dahilinde gelmesi kriptoda çok bir anlam ifade etmeyecekti.

  • ABD PCE Açıklanan: %2,8 (Beklenti ve Önceki: %2,8)
  • ABD PCE Aylık Açıklanan: %0,2 (Beklenti: %0,2 Önceki: %0,3)

Beklenti dahilinde gelen rakamlar BTC fiyatın cılız bir artışa neden oldu. %3 altı rakamlar olumlu ve tarifeler nedeniyle enflasyonun keskin artış yaşamaması güzel. Bu durum yumuşak iniş ihtimalinin tekrar arttığını gösterirken Trump’ın istediği hızda faizlerin indirilemeyebileceğini teyit ediyor. Mayıs ayında yeni Fed başkanı gelse de veriler onu faiz indirimi yapmaktan alıkoyabilir. Veriler onu alıkoyduğu halde indirim yaparsa bu durumda Fed’in bağımsızlığı tartışmaya açılır ve bu da düşüşe neden olur.

Ya istihdam kötüleşmeli ya da enflasyon daha hızlı biçimde düşmeli. Aksi durumda hızlı faiz indirimleri 2026 yılı için zor görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Dakika: ABD GSYİH Raporu Yayınlandı Bitcoin Hareketlendi

Son Dakika: Trump’ın Davos Açıklamaları

Gümüş Dur Durak Bilmiyor, Analistler Ne Bekliyor?

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkeme Tarife Kararı – BTC 90 Bin Doları Kaybetti

Son Dakika: Japonya Maliye Bakanı Konuşuyor “SAKİN OLUN!”

20 Ocak: Piyasaları Grönland Sarstı Altın ve Gümüş Çıldırdı

Sıcak Gelişme: Powell Gözünü Kararttı, Trump’a Meydan Okuyor

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Önemli Gelişme: ImmuneFi (IMU) Coin İçin Dev Borsadan Destek, IMU Coin Nedir?
Bir Sonraki Yazı Pantera Capital 2026 Kripto Para Kıyametinden Bahsediyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Pantera Capital 2026 Kripto Para Kıyametinden Bahsediyor
Kripto Para
Önemli Gelişme: ImmuneFi (IMU) Coin İçin Dev Borsadan Destek, IMU Coin Nedir?
ALTCOIN

Lost your password?