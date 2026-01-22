Pantera Capital 2026 Kripto Para Kıyametinden Bahsediyor

Bitcoin fiyatı ABD verilerinin ardından yönünü aşağı çevirdi ve 89 bin doların altına geriledi. Fed’in 2026 yılında istenen hızda faiz indirimleri yapmayacağını teyit eden veriler 50bp yıllık indirimin bile riske girdiğini gösteriyor. Mayıs sonrası Fed başkanı değişecek olsa da en azından yılın ilk iki çeyreğinde indirim görmeme ihtimalimiz arttı. Peki Pantera Capital 2026’dan ne bekliyor?

2026 Kripto Para Tahminleri

Pantera Capital tarafından hazırlanan rapor 2026 beklentilerini içeriyor. Kripto para hazine şirketleri için bu yıl konsolidasyon bekleyen analistler birkaç büyük oyuncunun BTC ve ETH toplamaya devam ederken diğerlerinin kenarda kalacağını düşünüyor. ETHZilla geçen sene hisse geri alımı için ETH sattığında bugünlerde konuşulan risklerin artık doğduğundan bahsetmiştik.

2026 yılı eğer kripto paralar için uygun şartları oluşturmazsa büyük rezerv şirketleri dışında kalanlar adeta bir ağacın budanıp temizlenmesi gibi kripto pazarından silinip gidebilir. En büyük Ether hazine şirketi BitMine örneğinden ilerlerken şirketin Ocak ayında birçok alım yaptığını gördük. Ancak rakip ETH rezerv şirketleri hiç alım açıklamadı.

BitMine yıl başından bugüne 92.511 ETH alırken hali hazırda 4.2 milyon ETH rezerve sahip. Toplam ETH arzının %3,48’ini elde tutuyor. BitMine dışında tek istisna Hong Kong merkezli yatırım şirketi Trend Research. Bu şirket 126 milyon dolarlık ETH alımını Ocak ayında duyurdu ancak başka hiçbir ETH şirketi alım açıklamadı.

Strategy, geçen hafta yaklaşık 2,13 milyar dolar karşılığında 22.306 BTC satın aldı. Toplam varlıkları 709 bin BTC’yi aşarken ETH arzının artık %5,4’ünü elinde tutuyor. Ancak rakipleri sessiz.

Pantera analistlerinin kripto rezerv şirketlerinde kıyamet öngörüsünün sebeplerinden biri MSCI tarafından yıl bitmeden görebileceğimiz sınıflandırma değişimi kararı olabilir. En büyük endeks şirketi kripto para rezerv şirketlerini Ocak ayında fon olarak sınıflandırıp birçok endeksten çıkarabileceğini duyurmuştu. Ancak bunu ertelediklerini açıkladılar. Ertelemeye rağmen “kripto para rezerv şirketlerinin fon gibi davrandığını böyle muamele görmesi gerektiği” detayına bilgilendirme metninde yer verdiler.

Kripto Paralar Ne Olur?

2026 şimdiden yoğun gündemle başladı ve Yüksek Mahkemenin tarifeleri iptal etmesi halinde negatiflik artabilir. Risk iştahının yeniden canlanması için kripto paraların uygun havaya girmesi şart. Bu da faizlerin indiği makro ve jeopolitik risklerin dengelendiği ortamda mümkün olabilir.

Ancak Pantera Capital’in beklediği gibi kripto rezerv şirketlerinde budama görürsek, Fed bugün tahmin edildiği gibi faizleri çok daha yavaş indirirse ve Trump saçmalamaya devam ederse kripto paralarda göreceğimiz şey 2026’da daha derin dipler olabilir.