Rapor Vurguladı! Bitcoin Ve Altcoin’lerde Destansı Ralli Geliyor

Kripto odaklı varlık yönetiminde lider bir küresel oyuncu olan Hashdex, önümüzdeki yıl ve sonrasında kripto yatırım ortamını şekillendirecek beklenen eğilimler ve temalar hakkında içgörüler sunan “2024 Kripto Yatırım Görünümü” isimli raporunu kısa süre önce yayınladı. Raporda dikkat çeken ayrıntılar var. Buna göre 2024 yılının kripto paralar için önemli bir yıl olacağı dile getirildi.

Kripto Kışından Toparlanma ve Yükseliş Tahminleri

Hashdex’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Marcelo Sampaio, kripto varlıkların güvensizlik ve korku döneminden kayda değer bir toparlanma göstererek uzun vadeli yatırımcılar için umut verici bir fırsata dönüştüğünü belirtti.

Son kripto kışını bir hazırlık aşaması olarak gören Sampaio, 2024’ün kripto endüstrisi ve devam eden boğa piyasası için destansı bir yıl olacağını öngörerek potansiyeli hakkında heyecanını dile getirdi.

2024 için Temel Temalar: Hashdex’in Öngörüleri

Hashdex’in raporu, 2024’te kripto varlık yatırım ortamını etkilemesi beklenen üç önemli temanın ana hatlarını çizdi. Çizilen temalar arasında şunlar yer aldı.

Geleneksel Finans (TradFi) ile Entegrasyon: Rapor, kriptonun büyük yatırımcılar ve şirketler tarafından hızla benimsenmesini vurgulayarak, geleneksel finansal sistemlerle artan entegrasyonun damgasını vurduğu bir “kurumsal aşamaya” işaret etti.

Kriptoda Teknolojik Gelişmeler: Hashdex, büyük kripto varlıklarını yönlendiren, ağların ölçeklenmesini sağlayan ve potansiyel olarak milyarlarca yeni kullanıcıya ulaşan devam eden teknolojik evrimin altını çizdi.

varlıklarını yönlendiren, ağların ölçeklenmesini sağlayan ve potansiyel olarak milyarlarca yeni kullanıcıya ulaşan devam eden teknolojik evrimin altını çizdi. Makro Rüzgarlar ve Spot Bitcoin ETF’leri: Spot bir Bitcoin ETF’sinin yatırımcı kabulünü genişletme üzerindeki önemli etkisini öngören Hashdex, elverişli piyasa koşullarını, düzenleyici netliği ve yaklaşan Bitcoin halving olayını vurguladı.

Hashdex’in Baş Yatırım Sorumlusu Samir Kerbage, kriptonun yatırımcılar, hükümetler ve düzenleyiciler tarafından dünya çapında giderek daha fazla tanındığını belirtti. Kilit paydaşlardan uyum ve netlik bekleyen Kerbage, hem kripto varlık sınıfının hem de temel teknolojisinin önemli ölçüde genişleyeceğini öngördü.

Spot Kripto ETF’leri

Hashdex, ABD’de spot kripto ETF’lerine yönelik beklentilerin tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu düşünüyor. Firma, yasal olarak düzenlenmiş yatırım araçları daha yaygın hale geldikçe, kriptonun yatırım portföylerindeki rolünün sürekli genişleyeceğini öngördü.

Hashdex, 2024’ü nesilsel bir yatırım fırsatı olarak görüyor ve daha fazla kurumun alana girmesi ve ağ etkilerinin üssel büyümeyi yönlendirmesiyle kripto para alanında hızlı hareket etme ihtiyacını vurguluyor.