Solana İçin Beklenen Sinyal Yandı, Şimdi Tam Zamanı

Altcoinler bugün yeşil ancak büyük ölçüde dün bu saatlerdeki kayıplarını telafi etmekle meşguller. BTC 90 bin doların altına sarktı. Fed cephesinde en azından ilk çeyrek için lehte bir şey görme ihtimalimiz azaldı. Solana (SOL) için On-Chain Mind vakti geldi diyor ve Sharpe oranına işaret ediyor.

Solana (SOL) Alım Zamanı

Eğer tek bir sinyale bağlı kalarak SOL Coin almaya karar verirseniz muhtemelen zarar edersiniz. On-Chain Mind bugünkü değerlendirmesinde tarihsel olarak alım fırsatı sunan Sharpe Oranı sinyaline dikkat çekip “şimdi SOL Coin almak için tam zamanı” dedi.

“Bu seviyelerde Solana’yı kesinlikle çok seviyorum. Sharpe Oranı, tarihindeki en uygun değerlerden birinde seyrediyor. Bu da, risk ayarlı getirilerin burada büyük ölçüde sizin lehinize olduğu anlamına geliyor. Eğer çok yıllık bir zaman diliminde çalışıyorsanız, bu karar vermek için daha kolay bir durum olamaz.”

Bitcoin (BTC)

Bitcoin halen Kasım ve Aralık ayındaki bölgesinde oyalanıyor. Yatırımcılar için acı verici olan da bu. Eğer BTC uzun süre aynı aralıkta sıkışıp kalırsa yatırımcı psikolojisi büyük düşüşler yaşamışçasına olumsuz etkilenir. Kripto volatilite cazibesiyle yatırımcıları çektiği için büyük dalgalanmalara alışan yatırımcılar dar aralık dönemlerinde kenara çekilir. Hacimsizlik daha fazla sıkışmışlık getirir ve sonuç içinde bulunduğumuza benzer dönemler yaşarız.

Gerçek bir kırılma görene kadar kripto para piyasaları rahatsız edici olmaya devam edecek. 90 ve 93 bin dolarlık direnç seviyelerinin kazanılması yukarıda daha büyük dirençlerin test edilmesine neden olacak. Ya da 85 ve 81 bin doların kaybıyla 56 bin dolara uzanabilecek düşüş serisini izleyeceğiz.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Jelle şunları yazdı;

“Son zamanlarda LTF PA’yı (kısa vadeli fiyat hareketleri) çok fazla okuduğumu fark ettim. Son iki haftadaki küresel felaket beni olması gerekenden daha fazla etkiledi ve piyasayı normalde yaptığımdan çok daha fazla takip etmeme neden oldu. Bu durum, neredeyse on yıldır bu işin içinde olsanız bile, uzun vadeye odaklanmanın ne kadar zor olabileceğini hatırlatıyor. Planım aynı, piyasa yapısı bozulmadığı sürece, elimde kalan parayla yeni zirvelere bahis oynamak. O zamana kadar piyasanın işini yapmasına izin vereceğim.”