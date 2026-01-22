BITCOIN (BTC)

Ki Young Ju: 2026 Eşittir 2022, Alın Size Büyük Kripto Para Sinyali

Özet

  • Ki Young Ju: Bitcoin yatırımcıları Ekim 2023’ten bugüne ilk kez net gerçekleşen zararlar kaydetti.
  • Ki Young Ju: 23 Aralık tarihinden bugüne zararlar 63 bin BTC seviyesine ulaştı. Zararına satışlar 2021-2022 boğa-ayı geçişini yakından yansıtıyor. Ayı piyasaları başlamış olabilir.
  • On-Chain Mind BTC yatırımı yapanların 3-5 yıl beklemesi halinde hiç zarar etmeyeceğini günlük trade yapanların zarar ihtimalinin %47 olduğunu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2025 son çeyrekten bugüne kripto para piyasalarının tadı tuzu yok ve talep eksikliği grafikleri düşüş sarmalına soktu. Geçtiğimiz yılki ve hatta 2024 yılındaki dip seviyelerinin altında olan altcoinler var. BTC cephesinde 85 bin dolar seviyesi korunsa da her yükselişin satış fırsatına dönmesi artık maliyet tabanlarının daha güçlü dirençler olarak karşımıza çıkmaya devam edeceğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Kripto Para Ayı Piyasaları
2 Nasıl Zarar Etmezsiniz?

Kripto Para Ayı Piyasaları

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju en ünlü on-chain analistlerindendir ve bu alandaki en büyük platformlardan birinin başında. Bugünlerde nadiren değerlendirmelerini paylaşsa da zararına satışların önemli boyutlara ulaşması nedeniyle uyarı paylaşımında bulundu.

Bitcoin yatırımcıları Ekim 2023’ten bugüne ilk kez net gerçekleşen zararlar kaydetti. 23 Aralık tarihinden bugüne zararlar 63 bin BTC seviyesine ulaştı. Bu durum, son 30 gün içinde kâr realizasyonundan zarar realizasyonuna bir rejim değişikliğine işaret etmektedir. Gerçekleşen kar ivmesi, 2024 yılının başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşüş göstererek, 2024 Ocak, 2024 Aralık, 2025 Temmuz ve 2025 Ekim aylarında art arda daha düşük zirveler oluşturdu.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Ki Young Ju güncel durumun daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Mevcut model, 2021-2022 boğa-ayı geçişini yakından yansıtıyor. Bu dönemde, gerçekleşen karlar Ocak 2021’de zirveye ulaşmış, 2021 boyunca daha düşük zirveler oluşturmuş ve ardından 2022 ayı piyasası öncesinde net zarara dönüşmüştü. Yani dört yıllık döngü hikayesini destekleyen ve 2026 yılının 2022 tekrarı olacağını söyleyen başka bir veri daha elimizde. Yıllık net gerçekleşen karlar keskin bir şekilde daraldı ve Ekim ayındaki 4,4 milyon BTC’den 2,5 milyon BTC’ye düştü. Bu seviye, Mart 2022 ile karşılaştırılabilir ve ağ üzerindeki dinamiklerinin artık erken aşamadaki ayı piyasası koşullarıyla tutarlı olduğunu teyit ediyor.

Yani asıl bakmamız gereken sinyal bu olabilir.

Nasıl Zarar Etmezsiniz?

Yatırımcılar ne yaparsa kripto paralarda zarar etmez? On-Chain Mind Bitcoin özelinde sabırdan başka çare olmadığını söylüyor. Aşağıdaki grafik ne kadar kısa aralıklarda işlem yaparsanız o kadar fazla zarar etme ihtimaliniz olduğunu söylüyor.

  • 1 gün: ~%47 kayıp olasılığı
  • 1 yıl: %24
  • 3 yıl: %1’den az
  • 5-10 yıl: Sıfır

“Bitcoin tehlikeli değildir. Tehlikeli olan kısa vadeli düşünmektir.” – On-Chain Mind

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
