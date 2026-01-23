Kripto Para

Trump Bağlantılı Kripto Para Projesi Uzaya Açıldı: Uydu DeFi Hamlesi

Özet

  • World Liberty Financial, Spacecoin ile token takasını içeren bir ortaklık kurdu.
  • Ortaklık uydu interneti ile DeFi kesişimini araştıracak.
  • USD1’in ödeme ve mutabakat kullanımını genişletme hedefi kredi platformu World Liberty Markets ile destekleniyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

World Liberty Financial, Donald Trump’ın ailesiyle bağlantılı kripto girişimi olarak anılan projesi üzerinden, alçak yörünge uydu ağı geliştiren Spacecoin ile ortaklık kurdu. Perşembe günü Spacecoin’in blog yazısıyla duyurulan iş birliği, DeFi hizmetlerinin uzay tabanlı internet bağlantısıyla kesiştiği bir kullanım alanını hedefliyor. İki proje arasında bir token takası planlandığı belirtilirken, şartlara dair ayrıntı paylaşılmadı. Amaç, geleneksel bankacılık altyapısının erişemediği topluluklara finansal hizmet ulaştırma iddiasını güçlendirmek.

İçindekiler
1 World Liberty Financial–Spacecoin Ortaklığı Neyi Hedefliyor?
2 USD1’in Büyüme Hattı: Kredi, Mutabakat ve Uluslararası Temaslar

World Liberty Financial–Spacecoin Ortaklığı Neyi Hedefliyor?

Spacecoin, Perşembe günü yayımladığı blog gönderisinde World Liberty Financial ile ortaklığı duyurarak DeFi çözümlerinin uydu internetiyle birleşebileceği alanları inceleyeceklerini açıkladı. Açıklamaya göre ortaklık kapsamında iki proje arasında bir token takası yapılacak; takasın koşulları kamuya açıklanmadı.

World Liberty Financial kurucu ortaklarından Zak Folkman, USD1’in “gerçek dünyada ödeme ve mutabakat” faaliyetlerini desteklemek üzere tasarlandığını belirtti. Folkman’ın ifadesi, ortaklığın odağını bankacılık kanallarının kısıtlı kaldığı ortamlarda ödeme, mutabakat ve koordinasyon senaryolarını araştırmaya taşıyor.

Spacecoin cephesinde ise altyapı vurgusu öne çıkıyor. Girişim, alçak Dünya yörüngesinde bir uydu ağı geliştirdiğini ve yakın zamanda üç uydu fırlattığını aktarıyor. Proje, karasal geniş banda alternatif bir seçenek konumlandırması yaparken, “merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı” olarak tanımladığı bir yapıyı inşa ettiğini kaydediyor.

USD1’in Büyüme Hattı: Kredi, Mutabakat ve Uluslararası Temaslar

Spacecoin ortaklığı, World Liberty Financial’in USD1 stablecoin’inin kullanım alanını genişletme stratejisiyle aynı döneme denk geliyor. Metinde yer alan bilgilere göre proje, World Liberty Markets platformu üzerinden kripto kredilendirme tarafında da faaliyet yürütüyor ve USD1’i bir “mutabakat varlığı” olarak konumlandırmaya çalışıyor.

USD1, dolar sabitli stablecoin olarak geçen yıl piyasaya sürüldü. The Block verilerine atıfla, Perşembe itibarıyla USD1’in piyasa değerinin yaklaşık 3,27 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade edildi. Rakam, söz konusu stablecoin’in kısa sürede kayda değer ölçeğe ulaştığına işaret ediyor.

Uluslararası temaslar da aynı genişleme çerçevesinde dikkat çekiyor. Metne göre Pakistan, ayın başında World Liberty ile bağlantılı bir iştirakle mutabakat zaptı imzaladı; anlaşma, USD1’in ödeme ve havale (remittances) alanlarında olası uygulamalarını değerlendirmeyi hedefliyor. Bu girişim, Trump bağlantılı protokol için “egemen ortaklık” niteliğinde bir adım olarak tanımlandı.

