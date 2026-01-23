CZ Destekli YZi Labs’tan NYSE Hamlesi: BitGo’ya Stratejik Giriş

YZi Labs, Changpeng Zhao destekli yatırım şirketi olarak BitGo’nun halka arzına stratejik yatırımcı sıfatıyla katıldı ve kripto saklama şirketi perşembe günü New York Menkul Kıymetler Borsası’nda (NYSE) işlem görmeye başladı. YZi Labs, ABD’de düzenlemeye tabi kripto altyapısının kurumsal sermayenin dijital varlık kanallarına yönelmesiA olacağı bir dönemde “kaçınılmaz biçimde kritik” rol üstleneceği görüşünü paylaştı. Yatırım tutarı açıklanmadı. BitGo, BTGO koduyla kapandığı ilk işlem gününü %2,72 yükselişle tamamladı.

YZi Labs’in BitGo IPO’suna Stratejik Katılımı

Perşembe günü yapılan açıklamaya göre YZi Labs, BitGo’nun halka arzında stratejik kurumsal yatırımcı olarak yer aldı. Şirket, kararın arkasına ABD’de regülasyon çerçevesine oturan kripto altyapısının giderek daha fazla önem kazanacağına dair inancı koydu; kurumsal sermayenin dijital varlık “rayları”na taşınmasını temel dinamik olarak işaret etti.

YZi Labs, daha önce Binance Labs adıyla biliniyordu ve BitGo’nun “regüle trust” yapısı ile uzun yıllara yayılan güvenlik performansını ayırt edici unsur olarak gördüğünü belirtti. Açıklamada, BitGo’nun on yılı aşkın süredir hack vakası yaşamamış güvenlik siciline özellikle dikkat çekildi.

YZi Labs Başkanı Ella Zhang, güvenlik karnesinin BitGo CEO’su Mike Belshe’nin teknik mirasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı; Belshe’yi hem “Bitcoin OG” hem de Netscape ve Google Chrome geçmişiyle modern web mimarisinin öncülerinden biri olarak tanımladı.

BitGo’nun NYSE’deki İlk Günü ve Kurumsal Altyapı Vurgusu

BitGo’nun NYSE’deki ilk işlem günü, erken saatlerde sert yükseliş ve ardından kazançların önemli bölümünün geri verilmesiyle dikkat çekti. Hisse, BTGO koduyla günü %2,72 artıda kapattı. Piyasa açılışındaki dalgalanma, halka arzın yatırımcı ilgisi ve fiyat keşfi sürecinin tipik yansımalarından biri olarak öne çıktı.

Kurumsal kripto saklama alanının bilinen markalarından BitGo, saklama hizmetinin yanında staking ve stablecoin ihraç süreçleri gibi tamamlayıcı ürünler sunuyor. Şirket, platformunda yaklaşık 82 milyar dolarlık varlık koruduğunu ve 100’ü aşkın ülkede 5.100’den fazla kurumsal müşteriye hizmet verdiğini aktardı.

BitGo CEO’su Mike Belshe ise YZi Labs katılımını yalnızca finansman desteği olarak değil, “uyumlu ve kurumsal standartlarda altyapı” hedefinde ortaklık şeklinde konumladı. Belshe, BitGo’nun güvenlik yaklaşımını Binance ve BNB ekosisteminin küresel pazar erişimiyle birleştirerek sermayenin sektöre giriş standardını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti.