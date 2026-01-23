CHAINLINK (LINK)

Altcoin’de Şaşırtan Sinyal: Sosyal Hacim Son 5 Haftanın En Yükseğinde

Özet

  • Chainlink’in Data Streams güncellemesi, ABD hisse senedi ve ETF fiyatlarını 24/5 neredeyse gerçek zamanlı taşıyarak DeFi için kritik bir altyapı alanını genişletti.
  • Santiment verilerine göre altcoin'in sosyal hacmi son beş haftanın zirvesine çıktığını, yorumların ise giderek daha temkinli hale geldiğini gösteriyor.
  • Bitwise CIO’su Matt Hougan, LINK’in yalnızca oracle değil, kurumsal benimsemeye dayanan geniş bir bağlantı platformu olduğunu savunuyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Altcoin Chainlink (LINK), kripto sosyal kanallarında yeniden gündemin merkezine yerleşti ve sosyal hacimde beş haftanın zirvesine çıktı. Artış projenin Data Streams altyapısını güncelleyerek ABD hisse senedi ve ETF fiyatlarını günde 24 saat, haftada 5 gün, neredeyse gerçek zamanlı sunmaya başlamasının ardından kaydedildi. Santiment verileri piyasanın genelinin baskı altındayken dahi ilginin özellikle Chainlink’in “altyapı” anlatısına odaklandığını gösteriyor. Aynı dönemde yorumların tonu giderek daha temkinli hale gelirken, Bitwise CIO’su Matt Hougan LINK coin’in hala ciddi biçimde hafife alındığını savunuyor.

İçindekiler
1 Data Streams Güncellemesi LINK’i Yeniden Vitrine Taşıdı
2 Geliştirici İvmesi ve “Derin Değer” Tartışması

Data Streams Güncellemesi LINK’i Yeniden Vitrine Taşıdı

Chainlink’in Data Streams yükseltmesi, DeFi protokollerinin ABD piyasalarında pre-market, normal seans, kapanış sonrası ve gece işlemlerini izleyebilmesini hedefliyor. Sistem, ABD hisse senedi ve ETF fiyatlarını 24/5 döngüsünde “yakına yakın” gerçek zamanlı akıtacak şekilde genişletildi; böylece geleneksel finans piyasalarını blokzincire taşımadaki önemli kısıtların azaltılması amaçlanıyor.

Santiment’in son bulgularına göre sosyal hacimdeki sıçrama, genel piyasa zayıf seyrederken gerçekleşti. Veriler, katılımcıların Chainlink’i Bitcoin ile aynı ritimde hareket eden sıradan bir altcoin yerine, tokenizasyon ve zincir-üstü finansın altyapı taşı olarak tartıştığına işaret ediyor.

Aynı veri setinde, son bir ayda satış odaklı ifadelere kıyasla alış odaklı ifadelerin oranında düzenli bir değişim izlendi. Ayı yönlü yorumların bir yılı aşkın süredir görülmeyen seviyelere yaklaşması, yüksek etkileşimin tek başına iyimserlik anlamına gelmediğini; tartışmaların giderek daha ihtiyatlı bir çerçeveye kaydığını gösteriyor.

Geliştirici İvmesi ve “Derin Değer” Tartışması

Geliştirme aktivitesi tarafında Chainlink, çeşitli metriklerde açık ara öne çıkıyor. Haftalık “önemli GitHub olayları” dahil birçok ölçütte, DeFi alanındaki en çok geliştirilen proje olarak konumlandığı ve bu göstergelerin lansmandan beri istikrarlı biçimde yükseldiği aktarılıyor.

Piyasa duyarlılığı temkinli yöne eğilirken, bazı sektör isimleri proje değerlemesinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyor. Bitwise CIO’su Matt Hougan, Chainlink’in en önemli fakat en yanlış anlaşılan kripto varlıklarından biri olduğunu, hatta “derinden düşük değerlenmiş” olabileceğini dile getirdi. Yorumların, Bitwise’ın sessiz şekilde devreye aldığı Chainlink ETP’sinin Bitcoin ETP’lerine kıyasla sınırlı erken dönem hacim gördüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.

Hougan’a göre pek çok yatırımcı Chainlink’i yalnızca “veri oracle’ı” olarak etiketliyor; oysa kendisi projeyi blokzincirleri birbirine ve gerçek dünya verisi ile sistemlerine bağlayan hızla büyüyen bir yazılım platformu olarak tanımlıyor. Dominant pazar payı vurgusuna ek olarak stablecoin’ler, DeFi, tokenizasyon ve tahmin piyasaları gibi ana sektörlere destek verdiğini; ayrıca SWIFT, JPMorgan, Visa, Fidelity ve DTCC gibi kurumların benimsemesine işaret ediyor.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
