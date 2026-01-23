Bitcoin’de Risk Alarmı: Sharpe Oranı Eksiye Düştü

Bitcoin’in risk düzeltilmiş getirisi yeniden tartışma konusu oldu. CryptoQuant verilerine göre BTC’nin Sharpe Oranı negatife indi ve fon yöneticilerinin yakından izlediği risk-getiri dengesi, sert dalgalanmalara rağmen tatmin edici bir prim üretmediğine işaret etti. Bitcoin, ekim başında 120 bin doların üzerini gördükten sonra 90 bin dolar civarına çekilirken, oynaklığın yüksek kalması risk düzeltilmiş performansı daha da sıkıştırdı. Sosyal medyada bazı yorumcular negatif değeri “dip işareti” gibi okusa da metrik, gelecek yönü değil mevcut piyasa koşullarını yansıtıyor.

Bitcoin’de Sharpe Oranı Negatife Döndü

CryptoQuant’ın paylaştığı ölçüme göre Bitcoin’in Sharpe Oranı negatife geçerek, ABD Hazine bonoları gibi risksiz getirilerin üzerindeki “ek getiri”nin, volatiliteye kıyasla yetersiz kaldığını gösterdi. Fon yönetiminde sık kullanılan Sharpe, yatırımın üstlendiği dalgalanma karşılığında ne kadar ödüllendirildiğini ölçüyor; negatif değer, riskin karşılığının alınamadığı bir dengeye işaret ediyor.

Piyasa davranışı da tabloyla uyumlu: Gün içi sert salınımlar ve dengesiz toparlanmalar, getiriyi kalıcı biçimde yukarı taşıyamadı. Fiyatlar rekor seviyelerin belirgin altında kalsa da oynaklığın yüksek seyretmesi, risk düzeltilmiş getiriyi baskılamaya devam etti.

Negatif Sharpe Ne Anlatır, Ne Anlatmaz?

Negatif Sharpe, bazı ayı piyasalarının en zorlu dönemlerinde görülmüş bir sinyal olarak öne çıkıyor. Geçmişte 2018’in sonlarına doğru metrik aylarca negatif kaldı; fiyatlar da uzun süre düşük bantta seyretti. Benzer biçimde 2022’de, kaldıraç kaynaklı çözümler ve zorunlu satışların damga vurduğu süreç boyunca Sharpe Oranı zayıf kaldı ve “negatif koşul” fiyat düşüşü yavaşladıktan sonra bile sürebildi.

CryptoQuant tarafındaki bir analist, Sharpe’ın dipleri milimetrik yakalamadığını; ancak risk-getiri dengesinin tarihsel olarak büyük hareketlerin öncesinde görülen seviyelere sıfırlandığını vurguladı. Aynı değerlendirmede, piyasanın “aşırı satım” karakteri taşıdığı, uzun vadeli pozisyonlanmada risk düzeltilmiş tablonun daha elverişli görünebileceği; yine de fiyatın daha aşağı inemeyeceği anlamına gelmediği ifade edildi.

Trader’ların genellikle baktığı asıl unsur, uzun süreli zayıflığın ardından metriğin yeniden pozitif bölgeye doğru istikrarlı toparlanma gösterip göstermediği. Böyle bir dönüş, kazançların volatiliteyi aşmaya başladığı ve risk-getiri dinamiklerinin iyileştiği bir faza işaret edebiliyor. Güncel tabloda ise Bitcoin 90 bin dolar civarında seyrederken, hafta boyunca olağandışı “testere dişi” hareketler sergiledi; ayrıca altın, tahvil ve küresel teknoloji hisseleri karşısında zayıf performans görüntüsü korundu.