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BITCOIN (BTC)

Cantor Fitzgerald, Bitcoin’de düşüş döngüsünün son aşamasına yaklaşıldığını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Cantor Fitzgerald, Bitcoin’de düşüş döngüsünün son aşamasına yaklaşıldığını açıkladı.
  • 📊 Kurum, bu geri çekilmede dip seviyeye birkaç ay kalmış olabileceğini değerlendiriyor ve $BTC için döngü takibini öne çıkarıyor.
  • 💸 ABD spot Bitcoin ETF’lerine net girişler sürerken, Bitcoin odaklı fonlar yılın ana para girişini topladı.
  • 🧭 Düzenleyici belirsizlik ve makro oynaklık risk yaratırken, ETF altyapısındaki gelişmeler destek unsuru olarak izleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Wall Street yatırım bankası Cantor Fitzgerald, Bitcoin’de son düşüş döneminin kapanış evresine girilmiş olabileceğini değerlendirdi. Kurum, bu geri çekilmede dip seviyenin görülmesine yalnızca birkaç ay kalmış olabileceğini ifade etti. Bu yaklaşım, geleneksel finans kurumlarının zincir üstü veriler ile ETF kaynaklı likidite akışlarını daha yakından izlediğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kurumsal bakış kısa vadeli hedefe değil döngüye odaklanıyor
2 ETF akışları ve halka arz verileri dikkat çekiyor
3 Piyasada izlenen temel riskler ve olası destekleyici unsurlar

Kurumsal bakış kısa vadeli hedefe değil döngüye odaklanıyor

Cantor Fitzgerald, ABD Hazine piyasasında birincil işlemci olarak yer alan ve sermaye piyasalarında etkili konuma sahip bir yatırım bankası. Kurumun değerlendirmesi, kısa vadeli fiyat tahmini vermekten çok piyasa döngülerinin zamanlamasına odaklanıyor. Şirket, Bitcoin’de önceki dönemlerde görülen sert düşüşlerin ardından yeni kurumsal yatırımcıların genellikle 12 ila 18 ay içinde yeniden piyasaya döndüğünü hatırlatıyor.

Cantor Fitzgerald, Bitcoin’in ayı piyasasının son aşamasında olabileceğini ve bu geri çekilmede dip seviyeye yalnızca birkaç ay kalmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bu görüş, iki eğilimle aynı döneme denk geliyor. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine net para girişinin sürmesi bunlardan ilki olurken, teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerinde daha yüksek riskli varlıklara yönelik ilginin yeniden canlanması da ikinci başlık olarak öne çıkıyor.

ETF akışları ve halka arz verileri dikkat çekiyor

CoinShares verilerine göre, bu yıl kripto varlık odaklı yatırım ürünlerine giren net fonların büyük bölümünü Bitcoin odaklı ürünler oluşturdu. Öte yandan Nasdaq, 2026’nın ilk yarısında platformundaki halka arz hacminin 129,3 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu tablo, risk iştahının yalnızca kripto tarafında değil, daha geniş sermaye piyasalarında da toparlanma sinyali verdiğini gösteriyor.

GöstergeDurum
ABD spot Bitcoin ETF’leriNet girişler sürüyor
CoinShares verileriYıl içi girişlerde Bitcoin ürünleri öne çıktı
Nasdaq halka arz hacmi2026 ilk yarıda 129,3 milyar dolar

Değerlendirmede asıl dikkat çeken unsur, fiyat tahmininden çok bu görüşün ABD devlet tahvili piyasasının merkezindeki bir kurumdan gelmesi oldu.

Piyasada izlenen temel riskler ve olası destekleyici unsurlar

Piyasanın önündeki temel soru, derin bir düşüş döneminin gerçekten sona yaklaşıp yaklaşmadığı. Kurumsal yatırımcılar, geliştiriciler ve borsalar, blockchain şirketlerinde girişim sermayesi yatırımları ile halka arz başvurularının yeniden hız kazanıp kazanmayacağını izliyor. Bu döngü, Bitcoin ve Ethereum ETF portföyleri taşıyan varlık yöneticileri ile stabilcoin sağlayıcılarını da doğrudan etkiliyor.

Aşağı yönlü riskler arasında düzenleyici belirsizlik ve makroekonomik oynaklık öne çıkıyor. Buna karşılık ETF altyapısının güçlenmesi ve piyasa yapısının daha elverişli hale gelmesi, yukarı yönlü senaryoyu destekleyebilecek başlıca unsurlar arasında sayılıyor.

Cantor Fitzgerald’ın değerlendirmesi, Bitcoin’de kısa vadeli yön konusunda kesin bir yargı sunmuyor. Ancak geleneksel finans cephesinden gelen bu tür mesajlar, kripto piyasasında döngü temelli okumanın yeniden güç kazandığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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