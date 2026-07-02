XRP 1,30 dolar desteğinin altına inerken Bitcoin için 52 bin dolar, Ethereum için 1.690 dolar eşiği öne çıkıyor

XRP’de satış baskısı son aylarda güç kazanırken grafikte daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluştu. Varlık, 1,30 dolar çevresindeki önemli desteğin altına indikten sonra 1,05 dolar civarında işlem gördü ve yılın en düşük bölgelerinden birine yaklaştı. Teknik görünüm, kısa ve uzun vadede satıcıların üstünlüğünü koruduğuna işaret etti.

XRP’de aşağı yönlü yapı sürüyor

Günlük grafikte mart ayından bu yana oluşan alçalan üçgen formasyonunun aşağı kırılması, XRP üzerindeki baskıyı artırdı. Bu tür yapılar genellikle mevcut düşüş eğiliminin devamına işaret ederken, kırılmanın ardından bir başka destek kümesi de kaybedildi. Fiyatın 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması da bu tabloyu güçlendirdi.

Özellikle 200 günlük hareketli ortalama yaklaşık 1,51 dolar seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan anlamlı bir toparlanmadan söz edilebilmesi için XRP’nin önce bu bölgenin üzerine çıkması gerekiyor. İşlem hacminde ise alımların zayıf kaldığı görüldü; satış dalgaları sırasında hacim yükselse de tepki alımları sınırlı kaldı.

XRP’de 1,30 dolar desteğinin kaybedilmesi ve fiyatın 1,05 dolar çevresine çekilmesi, düşüş eğiliminin halen geçerli olduğunu gösteriyor.

Görece Güç Endeksi, yani RSI, XRP tarafında dikkat çeken az sayıdaki olumlu göstergeden biri oldu. RSI’ın 35 seviyesine yaklaşması, aşırı satım bölgesine yakın bir tabloya işaret etti. Bu tür seviyeler zaman zaman kısa süreli tepki yükselişleri getirebilse de, tek başına kalıcı trend değişimi için yeterli görülmüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle 30 seviyesine yaklaşan değerler aşırı satım, 70 seviyesine yaklaşan değerler ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir.

Bitcoin’de destek bölgesi test ediliyor

Bitcoin de mayıs ayında önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalıcı olamayınca yeni bir düşüş dalgasına girdi. Günlük grafik, nisan ile mayıs arasında oluşan yükselen kanalın aşağı kırıldığını gösterdi. İlk aşamada toparlanma izlenimi veren bu yapı, sonrasında geçici bir tepki hareketi olarak kaldı ve satıcılar yeniden kontrolü aldı.

Bitcoin için 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar sırasıyla 63 bin, 68 bin ve 76 bin doların altında yer alıyor. Bu dizilim, piyasa yapısındaki zayıflığın sürdüğünü ortaya koydu. Son haftalarda en güçlü hacim artışlarının yükselişlerde değil, satış dönemlerinde görülmesi de satıcıların daha kararlı hareket ettiğini düşündürdü.

Varlık Güncel izlenen seviye Öne çıkan direnç Öne çıkan destek XRP 1,05 dolar 1,51 dolar 1,30 dolar altı Bitcoin 57 bin ile 58 bin dolar bölgesi 63 bin dolar ve üzeri ortalamalar 52 bin dolar Ethereum 1.600 dolar 1.690 dolar ve 1.850 dolar yerel dip bölgesi

Piyasada şimdi 57 bin ile 58 bin dolar aralığı öne çıkıyor. Bitcoin bu bölgeyi aşağı yönlü ve net biçimde kırarsa, bir sonraki güçlü tarihsel destek olarak 52 bin dolar seviyesi gündeme gelebilir. RSI’ın 35 civarında seyretmesi kısa vadeli tepki ihtimalini canlı tutsa da, yerleşik düşüş trendlerinde bu tür sinyaller çoğu zaman sınırlı kalıyor.

Bitcoin’de 57 bin ile 58 bin dolar bölgesinin korunamaması halinde, teknik yapı 52 bin dolara doğru yeni bir geri çekilme olasılığını canlı tutuyor.

Ethereum baskı altında kalırken ilgi tamamen kaybolmadı

Ethereum da zayıf fiyat performansına rağmen piyasada yakından izlenmeyi sürdürüyor. ETH, son başarısız toparlanma denemesinin ardından 1.600 dolar civarında işlem görürken, nisan ile mayıs arasında oluşan aşağı yönlü kama benzeri yapıyı yukarı değil aşağı kırdı. Bu hareket, satıcıların ağırlığını artırdı ve fiyatı yeniden yerel dip bölgesine yaklaştırdı.

ETH’nin 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması teknik görünümü zorlaştırıyor. Yaklaşık 1.690 dolardaki 50 günlük ortalama ilk direnç olarak öne çıkarken, 1.850 dolar ve 2.280 dolar seviyelerindeki daha uzun vadeli ortalamalar daha yukarıda bulunuyor. Buna karşın sert düşüşlerde alıcıların destek bölgelerine yaklaştığı ve hacmin tamamen sönmediği görülüyor.

Ethereum için RSI yaklaşık 38 seviyesinde bulunuyor. Bu değer zayıflığa işaret etse de piyasanın tamamen teslim olduğu bir tabloya işaret etmiyor. Teknik açıdan ilk önemli hedef 1.690 dolar bölgesinin yeniden kazanılması olacak. Bu eşik aşılırsa 1.850 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.