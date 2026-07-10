Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Wells Fargo kripto bağlantılı portföyünde Strategy ve Ethereum ağırlığını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wells Fargo, kripto bağlantılı portföyünde Strategy, Ethereum ve Solana pozisyonlarını artırdı.
  • 📉 Banka, bazı Bitcoin ETF yatırımlarını azaltırken farklı Bitcoin fonlarında varlığını korudu.
  • 📊 Ethereum tarafında 1,10 milyonun üzerinde hisseye ulaşıldı ve Solana ürünleri ilk kez portföye girdi.
  • 🪙 Strategy ile büyüyen bu adım, $BTC çevresindeki daha geniş ve daha temkinli bir dağılıma işaret etti.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Wells Fargo, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son bildirimde kripto bağlantılı varlık dağılımında dikkat çeken değişikliklere gitti. Banka, Strategy hisselerindeki payını artırırken Ethereum ve Solana bağlantılı ürünlerde de pozisyon büyüttü. Buna karşılık bazı Bitcoin ETF’lerindeki varlığını azalttı.

İçindekiler
1 Strategy ve Bitcoin ETF pozisyonlarında yeni denge
2 Ethereum ve Solana tarafında genişleme
3 Kripto bağlantılı hisselerde ek pozisyonlar

Strategy ve Bitcoin ETF pozisyonlarında yeni denge

Bildirimde, Michael Saylor’ın liderliğini yürüttüğü Strategy hisselerindeki payın bir önceki çeyreğe göre %125 artışla yaklaşık 726 bin adede yükseldiği görüldü. Bu artışın maliyeti yaklaşık 41,5 milyon dolar oldu. Strategy, bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin rezervi nedeniyle Bitcoin fiyatıyla yakından bağlantılı görülüyor.

Wells Fargo, Strategy pozisyonunu büyütürken Bitcoin ETF’lerindeki dağılımını da yeniden düzenledi ve bazı alanlarda daha savunmacı bir yapı kurdu.

Banka, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünündeki varlığını 75.102 adet azaltırken bu ürün üzerinde yeni bir alım opsiyonu pozisyonu da açtı. Aynı bildirim, IBIT üzerindeki satım opsiyonu maruziyetinin de yükseldiğini gösterdi. Bu değişim, ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğine işaret etti.

Wells Fargo ayrıca Invesco Galaxy Bitcoin ETF, ARK 21Shares Bitcoin ETF ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund pozisyonlarını da küçülttü. Buna karşın banka Bitcoin bağlantılı ürünlerden tamamen çıkmadı. Grayscale Bitcoin Mini Trust, Grayscale Bitcoin Trust ve Bitwise Bitcoin ETF yatırımları artırıldı. Bitwise Bitcoin ETF pozisyonu çeyreklik bazda %24 yükseldi.

Ürün veya şirketİşlemDetay
StrategyArtış%125 artışla yaklaşık 726 bin hisse
IBITAzalış75.102 hisse azaltıldı
Bitwise Bitcoin ETFArtışÇeyreklik bazda %24 yükseldi

Ethereum ve Solana tarafında genişleme

Wells Fargo’nun Ethereum bağlantılı ürünlerde de alımlarını artırdığı görüldü. Banka, BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ürünündeki varlığını yaklaşık %65 yükseltti. Böylece bu pozisyon 1,10 milyon adedin üzerine çıkarken toplam değeri yaklaşık 17,56 milyon dolara ulaştı.

Bildirime göre banka ayrıca 257.157 adet Bitwise Ethereum ETF, 4.637 adet Grayscale Ethereum Staking ETF ve 623 adet VanEck Ethereum ETF taşıyor. Solana tarafında ise ilk kez pozisyon açıldı. Wells Fargo, 13.280 adet Grayscale Solana Trust ve 1.638 adet Fidelity Solana Fund satın aldı.

Mini sözlük: Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım şirketidir. Ethereum staking ETF ise yatırımcılara Ethereum fiyatına bağlı getiriye ek olarak doğrulama gelirine dayalı bir yapı sunmayı amaçlayan borsa yatırım fonu türüdür.

Kripto bağlantılı hisselerde ek pozisyonlar

Banka yalnızca borsa yatırım ürünlerinde değil, kriptoyla bağlantılı şirket hisselerinde de daha geniş bir pozisyon aldı. Bitmine Immersion yatırımını 2.323 hisseden 21.547 hisseye çıkaran Wells Fargo, bu alanda yaklaşık %828 oranında artış yaptı. Söz konusu pozisyonun değeri yaklaşık 426 bin dolar olarak kayda geçti.

Bildirim, Wells Fargo’nun yalnızca Bitcoin odaklı ürünlerle yetinmediğini, Ethereum ve Solana ekseninde daha geniş bir kripto bağlantılı portföy kurduğunu ortaya koyuyor.

Bildirimde ayrıca American Bitcoin Corp. ve Strive Asset Management’ın hazine aracıyla bağlantılı yeni pozisyonlar da yer aldı. American Bitcoin Corp., Trump ailesinin desteğini alan bir girişim olarak biliniyor. Bunun yanında banka, Robinhood yatırımını da %65 artırarak yaklaşık 2,56 milyon hisseye yükseltti. Robinhood üzerinde yaklaşık 116 bin dolar değerinde yeni satım opsiyonu pozisyonu da açıldı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı

Analist Niels, ABD hisse senetlerinde sert düzeltme yaşanması halinde Bitcoin’de son bir satış dalgası görülebileceğini öngörüyor

JPMorgan, Bitcoin için asıl uzun vadeli riskin özel blokzincir ağlarına yönelim olduğunu açıkladı

Bitcoin, İran ile yeni anlaşma umutlarının güçlenmesiyle 63 bin doların üzerine çıktı

Trump’ın ateşkesin sona erdiğini açıklamasının ardından Bitcoin geriledi

Strategy, Bitcoin yükselmese bile temettü yükümlülüklerini 30 yıl karşılayabileceğini açıkladı

Bitdeer cephesinde 36 milyon dolarlık hamle geldi! Madencilikte dengeler neye işaret ediyor?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana ağında stabilcoin kullanımı 2025 başından bu yana %154 arttı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana ağında stabilcoin kullanımı 2025 başından bu yana %154 arttı
Solana (SOL)
Circle üzerindeki baskı büyüyor! 381 bin USDC davasında hangi detay öne çıkıyor?
Kripto Para
Hyperliquid Policy Center ve Phantom, CFTC’den zincir üstü yazılımlar için kayıt kurallarını netleştirmesini istedi
HYPERLIQUID (HYPE)
Coinbase hukuk şefi Paul Grewal, 31 temmuzda danışmanlık görevine geçeceğini açıkladı
COINBASE
Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?