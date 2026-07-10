Wells Fargo kripto bağlantılı portföyünde Strategy ve Ethereum ağırlığını artırdı

Wells Fargo, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu son bildirimde kripto bağlantılı varlık dağılımında dikkat çeken değişikliklere gitti. Banka, Strategy hisselerindeki payını artırırken Ethereum ve Solana bağlantılı ürünlerde de pozisyon büyüttü. Buna karşılık bazı Bitcoin ETF’lerindeki varlığını azalttı.

Strategy ve Bitcoin ETF pozisyonlarında yeni denge

Bildirimde, Michael Saylor’ın liderliğini yürüttüğü Strategy hisselerindeki payın bir önceki çeyreğe göre %125 artışla yaklaşık 726 bin adede yükseldiği görüldü. Bu artışın maliyeti yaklaşık 41,5 milyon dolar oldu. Strategy, bilançosunda tuttuğu yüksek Bitcoin rezervi nedeniyle Bitcoin fiyatıyla yakından bağlantılı görülüyor.

Wells Fargo, Strategy pozisyonunu büyütürken Bitcoin ETF’lerindeki dağılımını da yeniden düzenledi ve bazı alanlarda daha savunmacı bir yapı kurdu.

Banka, BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ürünündeki varlığını 75.102 adet azaltırken bu ürün üzerinde yeni bir alım opsiyonu pozisyonu da açtı. Aynı bildirim, IBIT üzerindeki satım opsiyonu maruziyetinin de yükseldiğini gösterdi. Bu değişim, ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde daha temkinli bir yaklaşım benimsendiğine işaret etti.

Wells Fargo ayrıca Invesco Galaxy Bitcoin ETF, ARK 21Shares Bitcoin ETF ve Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund pozisyonlarını da küçülttü. Buna karşın banka Bitcoin bağlantılı ürünlerden tamamen çıkmadı. Grayscale Bitcoin Mini Trust, Grayscale Bitcoin Trust ve Bitwise Bitcoin ETF yatırımları artırıldı. Bitwise Bitcoin ETF pozisyonu çeyreklik bazda %24 yükseldi.

Ürün veya şirket İşlem Detay Strategy Artış %125 artışla yaklaşık 726 bin hisse IBIT Azalış 75.102 hisse azaltıldı Bitwise Bitcoin ETF Artış Çeyreklik bazda %24 yükseldi

Ethereum ve Solana tarafında genişleme

Wells Fargo’nun Ethereum bağlantılı ürünlerde de alımlarını artırdığı görüldü. Banka, BlackRock’ın iShares Ethereum Trust ürünündeki varlığını yaklaşık %65 yükseltti. Böylece bu pozisyon 1,10 milyon adedin üzerine çıkarken toplam değeri yaklaşık 17,56 milyon dolara ulaştı.

Bildirime göre banka ayrıca 257.157 adet Bitwise Ethereum ETF, 4.637 adet Grayscale Ethereum Staking ETF ve 623 adet VanEck Ethereum ETF taşıyor. Solana tarafında ise ilk kez pozisyon açıldı. Wells Fargo, 13.280 adet Grayscale Solana Trust ve 1.638 adet Fidelity Solana Fund satın aldı.

Mini sözlük: Strategy, eski adı MicroStrategy olan ve bilançosunda büyük miktarda Bitcoin tutmasıyla öne çıkan ABD merkezli yazılım şirketidir. Ethereum staking ETF ise yatırımcılara Ethereum fiyatına bağlı getiriye ek olarak doğrulama gelirine dayalı bir yapı sunmayı amaçlayan borsa yatırım fonu türüdür.

Kripto bağlantılı hisselerde ek pozisyonlar

Banka yalnızca borsa yatırım ürünlerinde değil, kriptoyla bağlantılı şirket hisselerinde de daha geniş bir pozisyon aldı. Bitmine Immersion yatırımını 2.323 hisseden 21.547 hisseye çıkaran Wells Fargo, bu alanda yaklaşık %828 oranında artış yaptı. Söz konusu pozisyonun değeri yaklaşık 426 bin dolar olarak kayda geçti.

Bildirim, Wells Fargo’nun yalnızca Bitcoin odaklı ürünlerle yetinmediğini, Ethereum ve Solana ekseninde daha geniş bir kripto bağlantılı portföy kurduğunu ortaya koyuyor.

Bildirimde ayrıca American Bitcoin Corp. ve Strive Asset Management’ın hazine aracıyla bağlantılı yeni pozisyonlar da yer aldı. American Bitcoin Corp., Trump ailesinin desteğini alan bir girişim olarak biliniyor. Bunun yanında banka, Robinhood yatırımını da %65 artırarak yaklaşık 2,56 milyon hisseye yükseltti. Robinhood üzerinde yaklaşık 116 bin dolar değerinde yeni satım opsiyonu pozisyonu da açıldı.