Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana ağında stabilcoin kullanımı 2025 başından bu yana %154 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağında stabilcoin büyüklüğü 2025 başından bu yana %154 artarak 14,75 milyar dolara ulaştı.
  • 💳 Mastercard, MoneyGram ve KG Inicis ödeme tarafında Solana ile yeni adımlar attı.
  • 📊 Ağın kripto ödeme pazar payı %5,43’ten %10,1’e çıkarken $SOL için 145 ve 188 dolar dirençleri izleniyor.
  • 🔎 USDC transferlerinde yedi haftadır öne çıkan Solana, bu hafta 22,7 milyon işlem işledi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Haziranda açıklanan bir dizi ödeme odaklı gelişme, Solana’nın dijital finans alanındaki konumunu güçlendirdi. Solana Payments verilerine göre Mastercard, ağ üzerinde kesintisiz stabilcoin mutabakatını devreye aldı ve Solana’yı makineler için geliştirilen Agent Pay girişimine dahil etti. Ödeme altyapısındaki bu adımlar, ağın yalnızca kripto varlık işlemlerinde değil, günlük finansal kullanım alanlarında da daha görünür hale geldiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Kurumsal ödeme adımları hız kazandı
2 Ağ verileri büyümeye işaret etti
3 SOL için teknik seviyeler izleniyor

Kurumsal ödeme adımları hız kazandı

Güney Kore’de KG Inicis, yıllık yaklaşık 25 trilyon won hacim işleyen satıcı ağı genelinde stabilcoin ödemelerini incelemek için anlaşma imzaladı. Şirket, ülkedeki önemli ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında yer alıyor. MoneyGram da 60 milyondan fazla müşterisine yönelik ödeme hizmetleri geliştirirken SOL stake ederek Solana ağını doğrulama sürecine başladı.

Mastercard, Solana ağında 7 gün 24 saat stabilcoin mutabakatını başlatırken, KG Inicis ve MoneyGram gibi şirketler de ödeme hizmetlerinde ağı değerlendirmeye aldı.

Toss Bank, 15 milyon kullanıcısı için stabilcoin tabanlı para transferi hatlarını test etmeye başladı. SoFiUSD ise yalnızca beş haftada Solana üzerindeki arzını 200 milyon dolar artırdı. Ağ ekosistemi, Kanada doları bazlı stabilcoin CADC ve büyük finans kuruluşlarının yer aldığı bir konsorsiyum güvencesiyle desteklenen Open USD ile genişlemeyi sürdürdü.

Solana’ya eklenen abonelik ve harçlık işlevleri, tekrarlayan ödemeler, maaş işlemleri ve fatura üretiminin üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç olmadan doğrudan blokzincir üzerinde yapılabilmesini sağladı. Platformda uluslararası kurumsal bankacılık, dijital ön ödemeli kartlar ve geleneksel kredi notu yerine cüzdan davranışına dayalı kripto kredi ürünleri de öne çıktı.

Ağ verileri büyümeye işaret etti

Ocak 2025’ten bu yana Solana ağındaki stabilcoin büyüklüğü %154 artarak 14,75 milyar dolara ulaştı. Ödeme hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %87 yükseldi. Kartlı ödemelerde işlenen toplam tutar 420 milyon dolar oldu. Solana’nın kripto ödeme pazarındaki payı da %5,43’ten %10,1’e çıktı.

GöstergeVeri
Stabilcoin büyüklüğü14,75 milyar dolar
2025 başından bu yana artış%154
Yıllık ödeme hacmi artışı%87
Kartlı ödeme hacmi420 milyon dolar
Pazar payı%5,43 → %10,1

Birdeye’nin 2026 ilk yarı verilerine göre bu toplamın yarıdan fazlasını USDC oluşturdu ve 7,54 milyon cüzdanda tutuldu. Solana, USDC transfer hacminde üst üste yedi haftadır blokzincirler arasında ilk sırada yer aldı. Birdeye, zincir üstü veri ve piyasa takibi sunan bir kripto analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin mutabakatı, değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenen dijital varlıklarla yapılan ödemelerin kesinleştirilmesi sürecini ifade eder. USDC ise Circle tarafından çıkarılan ve yaygın olarak kullanılan dolar sabitli bir stabilcoindir.

Ağ, mevcut hafta içinde 22,7 milyon işlem gerçekleştirdi ve bu rakam toplam USDC işlem hacminin yaklaşık üçte birine karşılık geldi. Aynı dönemde bordro ödemeleri 1,6 milyar dolara, perakende kullanıcılar arasındaki eşler arası transferler ise 803 milyon dolara ulaştı.

SOL için teknik seviyeler izleniyor

Analist Celal Kucuker, SOL fiyatının güçlü bir dayanıklılık sergilediğini ve yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu değerlendiriyor. Analiste göre 77 dolar seviyesi, geçmiş fiyat hareketleri ile önemli Fibonacci noktalarının kesiştiği kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Celal Kucuker, SOL fiyatının 2025 başındaki aylık düşüş trendinin üzerine yerleşmesi halinde 145 ve 188 dolar seviyelerindeki direnç bölgelerinin izlenebileceğini değerlendiriyor.

Fiyatın bu düşüş trendinin üzerinde kalması halinde 145 dolar ve 188 dolar seviyeleri sonraki direnç alanları olarak takip ediliyor. Buna karşılık destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda yükseliş senaryosunun zayıflayabileceği ve genel trendin ertelenebileceği belirtiliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Jito Labs ve Privy cephesinde dikkat çeken Solana hamlesi! 50 milisaniyelik sistem neyi değiştirecek?

Solana, 79 ila 85 dolar aralığındaki direnci aşarsa 100 dolar hedefi gündeme gelebilir

Solana ağında artan çıkışlar ve teknik alım sinyali, $SOL için 150 dolar beklentisini güçlendiriyor

Solana dokuz ay sonra ilk kez aylık bazda yükseliş kaydetti

Solana kurucusu Yakovenko, ağ tokenlarının değer tutamayacağı görüşüne karşı çıktı

Solana ağında iki haftada 1,6 milyon yeni adres oluştu, analistler SOL için 86 ile 94 dolar aralığını izliyor

Solana 80 doların üzerindeki tutunmasını korursa 87 dolar seviyesi yeniden gündeme girecek

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Circle üzerindeki baskı büyüyor! 381 bin USDC davasında hangi detay öne çıkıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Circle üzerindeki baskı büyüyor! 381 bin USDC davasında hangi detay öne çıkıyor?
Kripto Para
Hyperliquid Policy Center ve Phantom, CFTC’den zincir üstü yazılımlar için kayıt kurallarını netleştirmesini istedi
HYPERLIQUID (HYPE)
Coinbase hukuk şefi Paul Grewal, 31 temmuzda danışmanlık görevine geçeceğini açıkladı
COINBASE
Bitcoin 61 bin doların üzerinde tutunarak 67 bin ile 70 bin dolar aralığını gündeme taşıdı
BITCOIN (BTC)
Eski FED Başkanı Ben Bernanke, Anthropic’in uzun vadeli gözetim kuruluna katıldı
Ekonomi
Lost your password?