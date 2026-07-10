Solana ağında stabilcoin kullanımı 2025 başından bu yana %154 arttı

Haziranda açıklanan bir dizi ödeme odaklı gelişme, Solana’nın dijital finans alanındaki konumunu güçlendirdi. Solana Payments verilerine göre Mastercard, ağ üzerinde kesintisiz stabilcoin mutabakatını devreye aldı ve Solana’yı makineler için geliştirilen Agent Pay girişimine dahil etti. Ödeme altyapısındaki bu adımlar, ağın yalnızca kripto varlık işlemlerinde değil, günlük finansal kullanım alanlarında da daha görünür hale geldiğine işaret etti.

Kurumsal ödeme adımları hız kazandı

Güney Kore’de KG Inicis, yıllık yaklaşık 25 trilyon won hacim işleyen satıcı ağı genelinde stabilcoin ödemelerini incelemek için anlaşma imzaladı. Şirket, ülkedeki önemli ödeme hizmeti sağlayıcıları arasında yer alıyor. MoneyGram da 60 milyondan fazla müşterisine yönelik ödeme hizmetleri geliştirirken SOL stake ederek Solana ağını doğrulama sürecine başladı.

Mastercard, Solana ağında 7 gün 24 saat stabilcoin mutabakatını başlatırken, KG Inicis ve MoneyGram gibi şirketler de ödeme hizmetlerinde ağı değerlendirmeye aldı.

Toss Bank, 15 milyon kullanıcısı için stabilcoin tabanlı para transferi hatlarını test etmeye başladı. SoFiUSD ise yalnızca beş haftada Solana üzerindeki arzını 200 milyon dolar artırdı. Ağ ekosistemi, Kanada doları bazlı stabilcoin CADC ve büyük finans kuruluşlarının yer aldığı bir konsorsiyum güvencesiyle desteklenen Open USD ile genişlemeyi sürdürdü.

Solana’ya eklenen abonelik ve harçlık işlevleri, tekrarlayan ödemeler, maaş işlemleri ve fatura üretiminin üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç olmadan doğrudan blokzincir üzerinde yapılabilmesini sağladı. Platformda uluslararası kurumsal bankacılık, dijital ön ödemeli kartlar ve geleneksel kredi notu yerine cüzdan davranışına dayalı kripto kredi ürünleri de öne çıktı.

Ağ verileri büyümeye işaret etti

Ocak 2025’ten bu yana Solana ağındaki stabilcoin büyüklüğü %154 artarak 14,75 milyar dolara ulaştı. Ödeme hacmi geçen yılın aynı dönemine göre %87 yükseldi. Kartlı ödemelerde işlenen toplam tutar 420 milyon dolar oldu. Solana’nın kripto ödeme pazarındaki payı da %5,43’ten %10,1’e çıktı.

Gösterge Veri Stabilcoin büyüklüğü 14,75 milyar dolar 2025 başından bu yana artış %154 Yıllık ödeme hacmi artışı %87 Kartlı ödeme hacmi 420 milyon dolar Pazar payı %5,43 → %10,1

Birdeye’nin 2026 ilk yarı verilerine göre bu toplamın yarıdan fazlasını USDC oluşturdu ve 7,54 milyon cüzdanda tutuldu. Solana, USDC transfer hacminde üst üste yedi haftadır blokzincirler arasında ilk sırada yer aldı. Birdeye, zincir üstü veri ve piyasa takibi sunan bir kripto analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Stabilcoin mutabakatı, değeri genellikle dolar gibi bir itibari paraya sabitlenen dijital varlıklarla yapılan ödemelerin kesinleştirilmesi sürecini ifade eder. USDC ise Circle tarafından çıkarılan ve yaygın olarak kullanılan dolar sabitli bir stabilcoindir.

Ağ, mevcut hafta içinde 22,7 milyon işlem gerçekleştirdi ve bu rakam toplam USDC işlem hacminin yaklaşık üçte birine karşılık geldi. Aynı dönemde bordro ödemeleri 1,6 milyar dolara, perakende kullanıcılar arasındaki eşler arası transferler ise 803 milyon dolara ulaştı.

SOL için teknik seviyeler izleniyor

Analist Celal Kucuker, SOL fiyatının güçlü bir dayanıklılık sergilediğini ve yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu değerlendiriyor. Analiste göre 77 dolar seviyesi, geçmiş fiyat hareketleri ile önemli Fibonacci noktalarının kesiştiği kritik bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Celal Kucuker, SOL fiyatının 2025 başındaki aylık düşüş trendinin üzerine yerleşmesi halinde 145 ve 188 dolar seviyelerindeki direnç bölgelerinin izlenebileceğini değerlendiriyor.

Fiyatın bu düşüş trendinin üzerinde kalması halinde 145 dolar ve 188 dolar seviyeleri sonraki direnç alanları olarak takip ediliyor. Buna karşılık destek seviyesinin kaybedilmesi durumunda yükseliş senaryosunun zayıflayabileceği ve genel trendin ertelenebileceği belirtiliyor.