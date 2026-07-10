Circle üzerindeki baskı büyüyor! 381 bin USDC davasında hangi detay öne çıkıyor?

USDC’nin ihraççısı Circle, Wisconsin’de görülen bir dava nedeniyle artan hukuki incelemeyle karşı karşıya kaldı. Savcılar, şirketin dolandırıcılıkla çalındığı belirtilen kripto varlıkların mağdura geri ödenmesine yardımcı olmayı amaçlayan mahkeme kararına uymayı reddettiğini öne sürdü.

Dolandırıcılık iddiasının odağında 381 bin USDC bulunuyor

Dosyaya göre Wisconsin’de yaşayan bir kişi, çevrim içi bir dolandırıcının yönlendirmesiyle birikimlerini yaklaşık 381 bin USDC’ye çevirdi ve bu tutarı sahte bir yatırım platformuna aktardı. Ardından yetkililer, fonların izini sürerek Circle’dan ilgili varlıklar üzerinde işlem yapılmasını talep etti.

Savcıların anlatımına göre Circle, ilk mahkeme kararının ardından söz konusu varlıkları dondurdu. Ancak şirketin, daha sonra verilen ikinci karara uymadığı iddia ediliyor. Bu ikinci kararın, dondurulan tokenların geçersiz kılınmasını ve mağdura ödeme yapılabilmesi için eşdeğer tutarın kolluk kuvvetlerine yeniden ihraç edilmesini öngördüğü belirtildi.

Wisconsin savcısı Thomas Binger, yetkililerin elindeki araçların suçluların kullandığı yöntemlerin gerisinde kaldığını, soruşturmacıların çalınan varlıkları çoğu zaman artık erişilemez hale geldiklerinde tespit edebildiğini söyledi.

Circle ise davanın düşürülmesini istedi. Şirket, şikayetin dayanaksız olduğunu savundu ve mahkemenin talep ettiği işlemi yerine getirecek teknik imkana ya da buna dair açık bir hukuki yükümlülüğe sahip olmadığını öne sürdü.

Stablecoin ihraççılarının sorumluluğu yeniden tartışılıyor

Uyuşmazlık, kolluk kuvvetlerinin art arda gelen kripto dolandırıcılıkları ve saldırıları karşısında nasıl hareket edeceğine dair daha geniş bir tartışmayı da gündeme taşıdı. USDC gibi stabilcoinler, işlemlerin saniyeler içinde sonuçlanabilmesi nedeniyle para transferlerinde sık kullanılıyor. Bu hız, birçok durumda yetkililerin zamanında müdahale etmesini zorlaştırabiliyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmiş kripto para türüdür. İhraççı, dolaşımdaki tokenları teknik olarak dondurma, yakma veya yeniden ihraç etme yetkisine sahip olabilir; ancak bunun kapsamı şirket politikaları ve hukuki çerçeveye göre değişebilir.

Son dönemde New York’taki savcıların da, çalınan USDC’nin dondurulması veya iadesine ilişkin bazı taleplerin karşılanmadığı gerekçesiyle Circle’a yönelik adım attığı aktarıldı. Bu gelişmeler, farklı kripto şirketlerinin benzer durumlarda izlediği yöntemler arasındaki farkı daha görünür hale getirdi.

Tether örneği emsal tartışmasını güçlendirdi

Dünyanın en büyük stabilcoin ihraççısı Tether, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu belirtilen yaklaşık 4,7 milyar doları dondurduğunu açıkladı. Ayrıca 1,1 milyar dolardan fazla tutarın, tokenların yakılıp yeniden çıkarılması yöntemiyle geri kazanıldığı bildirildi.

Bazı blokzincir yorumcuları, Circle’ın da benzer bir mekanizma benimseyebileceğini dile getirdi. Buna karşın şirketin böyle bir strateji izleyip izlemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Davada verilecek karar, stabilcoin ihraççılarının yalnızca çalınan varlıkları dondurmakla mı yükümlü olduğu, yoksa mağdurların zararının giderilmesi için aktif biçimde devreye girmeleri gerekip gerekmediği konusunda emsal oluşturabilir.