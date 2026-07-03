Zcash’te 500 dolar eşiği yeniden gündemde! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

Zcash’te son yükseliş ivmesi yavaşlasa da daha geniş zaman dilimlerinde teknik görünümün hala yapıcı kaldığı görülüyor. Piyasadaki belirsizliğe karşın alıcıların tamamen çekilmediği, fiyatın ise önemli destek ve direnç bölgeleri arasında sıkışık bir yapı oluşturduğu izleniyor.

Destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıktı

Analist TheSignalyst, ZEC’in son haftalarda net biçimde tanımlanmış bir bant içinde işlem gördüğünü ve fiyatın bu bantta destek ile direnç alanları arasında tekrar tekrar tepki verdiğini belirtti. Analiste göre 300 ile 330 dolar aralığı, alıcıların geçmişte devreye girdiği başlıca destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Bu bölge korunduğu sürece mevcut geniş bant yapısının geçerliliğini sürdürdüğü değerlendiriliyor. Buna karşın yalnızca desteğe temas edildiği için yükseliş beklentisi oluşturulmasının yeterli olmadığı, yeni bir yukarı hareket için ek teyidin izlenmesinin daha sağlıklı olacağı vurgulanıyor.

TheSignalyst, destek bölgesi ayakta kaldığı sürece uzun yönlü fırsatların takip edilebileceğini, ancak desteğe körü körüne alım yapılması yerine yükseliş teyidi beklenmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Alım baskısının güç kazanması halinde bir sonraki önemli hedefin 500 dolar çevresindeki psikolojik direnç alanı olabileceği belirtiliyor. Bu seviye, önceki denemelerde satıcıların yükselişi sınırladığı bölge olarak dikkat çekiyor.

Üst zaman dilimlerinde alım sinyalleri korunuyor

TradingView verilerine dayanan toplu teknik göstergeler, ZEC için haftalık grafikte “Al”, aylık grafikte ise “Güçlü Al” görünümüne işaret ediyor. Bu tabloyu en çok destekleyen unsurların, trend takibinde öne çıkan hareketli ortalamalar olduğu görülüyor.

RSI, MACD, Stokastik yüzde K, Williams yüzde R, CCI ve Awesome Oscillator gibi göstergeler ise genel olarak nötr bölgede bulunuyor. Bu görünüm, piyasada belirgin bir aşırı alım ya da aşırı satım baskısı oluşmadığını, dolayısıyla fiyatın yeni bir yön tayini için alanının sürdüğünü düşündürüyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. MACD ise kısa ve uzun dönemli hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi izleyerek trendin güç kazanıp kazanmadığına dair sinyal üretir.

Fiyatın 10, 20, 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürmesi de çoklu zaman dilimlerinde trend gücünün tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Bu nedenle mevcut yapı, kesin bir düşüş dönüşünden çok konsolidasyon süreci olarak yorumlanıyor.

500 ile 520 dolar aralığı ana direnç olarak izleniyor

Başka bir piyasa değerlendirmesi de ZEC’in yıl içindeki sert oynaklığın ardından daha geniş bir işlem bandına yerleştiğini ortaya koyuyor. Yaklaşık 200 dolardan 690 dolara uzanan yükselişin ardından fiyatın 250 dolar civarına kadar sert düzeltme yaptığı, sonrasında ise büyük ölçüde 360 ile 520 dolar aralığında dengelendiği belirtiliyor.

Son fiyat hareketlerinde 360 ile 380 dolar bölgesinde alıcı ilgisinin yeniden arttığı görülürken, RSI’ın da zayıf seyrin ardından orta çizginin üzerine toparlanmaya başlaması kısa vadeli momentuma ilişkin daha olumlu bir tablo oluşturdu. Yine de analistler, daha güçlü bir toparlanma teyidi için 500 ile 520 dolar bandının aşılması gerektiğini düşünüyor.

Öte yandan günlük kapanışların 380 doların altında kalıcı hale gelmesi durumunda mevcut olumlu yapı zayıflayabilir ve fiyatın 340 dolara yakın destek alanını yeniden test etmesi gündeme gelebilir. Bu nedenle piyasanın odağı, desteklerin korunup korunamayacağı ve direnç bölgesinde nasıl bir tepki oluşacağına çevrilmiş durumda.