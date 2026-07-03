Shiba Inu grafiğinde mini golden cross oluştu, kısa vadede %9 yükseliş ihtimali belirdi

Meme coin Shiba Inu, haziran ayında yüzde 24 değer kaybettikten sonra temmuz başında toparlanma işaretleri vermeye başladı. Kısa vadeli grafikte görülen teknik yapı, fiyatın yukarı yönlü bir deneme içinde olduğunu gösteriyor.

Kısa vadeli teknik görünüm

Dört saatlik grafikte 23 periyotluk hareketli ortalama, 50 periyotluk ortalamanın üzerine çıktı. Piyasada Mini Golden Cross olarak anılan bu kesişim, yaklaşık $0.000004346 seviyesinde oluştu. Teknik analizde bu tür kesişimler, kısa vadede alım iştahının güçlendiğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Mini Golden Cross, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın daha uzun vadeli başka bir ortalamayı yukarı kesmesiyle oluşan teknik sinyaldir. Bu yapı tek başına kesin yön vermez, ancak kısa süreli ivme değişimine işaret edebilir.

Bu hareket, fiyatın yerel direnç bölgesine yönelmesi için alan açtı. En yakın hedef olarak $0.00000470 ile $0.00000480 aralığı öne çıkıyor. Bu bölgede 200 periyotluk hareketli ortalama bulunuyor ve fiyat üzerinde baskı kuran ana teknik eşik olarak izleniyor.

Shiba Inu fiyatı, dört saatlik grafikte oluşan Mini Golden Cross sonrası $0.00000470 ile $0.00000480 bandındaki yerel dirence yöneliyor.

Temmuz performansı ve tarihsel eğilim

CryptoRank verileri, temmuz ayının Shiba Inu için geçmiş dönemlerde çoğu zaman toparlanma ayı olduğunu gösteriyor. İlkbahar ve yaz başındaki satışların ardından gelen bu eğilim, mevcut hareketle birlikte yeniden gündeme geldi. 3 Temmuz itibarıyla SHIB günlük bazda yüzde 3.56 yükseldi ve tarihsel medyan getiri olan yüzde 6.24 seviyesine yaklaşmaya başladı.

Geçmiş yıllardaki temmuz kapanışları da dikkat çekiyor. SHIB, 2022 Temmuz ayında yüzde 13.4, 2023 Temmuz ayında yüzde 11.8 ve 2025 Temmuz ayında yüzde 8.92 yükseldi. Mevcut grafikte öne çıkan yaklaşık yüzde 9’luk potansiyel, bu tarihsel tabloyla uyumlu bir görünüm sergiliyor.

Dönem Veri Haziran Yüzde 24 düşüş 3 Temmuz Yüzde 3.56 yükseliş Tarihsel temmuz medyanı Yüzde 6.24 2022 Temmuz Yüzde 13.4 yükseliş 2023 Temmuz Yüzde 11.8 yükseliş 2025 Temmuz Yüzde 8.92 yükseliş

İzlenen seviyeler

Kısa vadede olumlu senaryonun korunması için SHIB’in $0.000004346 seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Bu taban korunur ve fiyat 200 periyotluk hareketli ortalamayı aşarsa, yaklaşık $0.00000475 civarına uzanan yüzde 9’luk bir alan gündemde kalabilir.

Olumsuz senaryoda ise 200 periyotluk ortalamadan gelen satış baskısı öne çıkabilir. Bu durumda teknik yapı zayıflayabilir ve fiyat yeniden haziran diplerine yaklaşarak $0.00000400 seviyesindeki psikolojik desteği test edebilir.

Önümüzdeki işlemlerde asıl belirleyici unsur, fiyatın 200 periyotluk hareketli ortalama çevresinde kalıcı güç gösterip gösteremeyeceği olacak.

Mevcut görünümde token, yerel ölçekte elde ettiği toparlanmayı korumaya ve uzun süredir etkili olan düşüş eğilimini tersine çevirmeye çalışıyor. Ancak fiyatın güçlü dirence çok yaklaşmış olması, önümüzdeki seanslarda oynaklığın artabileceğine işaret ediyor.