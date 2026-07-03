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Zcash (ZEC)

Shielded Labs, Zcash ağındaki Ironwood güncellemesinin ertelenebileceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shielded Labs, Zcash ağındaki Ironwood güncellemesinin temmuz sonuna yetişmeyebileceğini açıkladı.
  • ⚙️ Geçiş sürecinde ekosistem oyuncularından eski zcashd yazılımını bırakıp yeni araçlara geçmeleri isteniyor.
  • 🛡️ Ironwood, $ZEC arzının ağ kuralları içinde kaldığını daha görünür hale getirecek bir kontrol yapısı getiriyor.
  • 📌 Zallet ve Zaino geliştirme aşamasında olduğu için bazı sağlayıcılar daha fazla süreye ihtiyaç duyuyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Shielded Labs, Zcash ağında temmuz sonu için planlanan Ironwood güncellemesinin ertelenebileceğini açıkladı. Kuruluş, borsalar, madencilik havuzları ve cüzdan sağlayıcıları gibi ekosistem katılımcılarının sistemlerini bu takvime yetiştirmekte zorlanabileceğini belirtti. Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 İki kritik değişiklik aynı döneme denk geldi
2 Ironwood neyi değiştirecek
3 zcashd yerini yeni araçlara bırakıyor
4 Güvenlik incelemeleri sürüyor

İki kritik değişiklik aynı döneme denk geldi

Shielded Labs İcra Direktörü Jason McGee, Zcash topluluk forumunda yaptığı değerlendirmede, ağda aynı anda iki büyük geçişin ilerlediğini söyledi. Ironwood güncellemesine ek olarak, altyapı sağlayıcılarından uzun süredir kullanılan düğüm ve cüzdan yazılımı zcashd yerine Z3 yığını olarak anılan yeni araç setine geçmeleri isteniyor.

Jason McGee, ekosistemde bazı katılımcıların temmuz sonuna kadar hazır olmayı beklediğini, bazılarının ise güvenli geçiş için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Bu durum, Zcash’in korumalı arz yapısına yönelik güveni daha hızlı biçimde yeniden tesis etme isteği ile ekosistem oyuncularına yeni altyapıyı güvenli şekilde kurma ve denetleme için yeterli süre tanınması arasındaki dengeyi gündeme getirdi.

Ironwood neyi değiştirecek

Ironwood devreye alınırsa yeni bir özel havuz kullanıma açılacak ve mevcut Orchard havuzu içinde yeni işlemlere izin verilmeyecek. Orchard’tan çıkan fonların ise, ağa giren ZEC miktarından daha fazlasının çıkmasını engelleyen bir muhasebe kontrol noktasından geçmesi gerekecek. Böylece kullanıcılar dolaşımdaki arzın Zcash için belirlenen sınırlar içinde kalıp kalmadığını daha net biçimde doğrulayabilecek.

Mini sözlük: Orchard, Zcash’in korumalı işlem yapısını barındıran havuzlardan biridir. Z3 yığını ise ağ bağlantısı, blokzincir verisi ve cüzdan işlevlerini ayrı araçlara bölen yeni yazılım setini ifade eder.

zcashd yerini yeni araçlara bırakıyor

Aynı süreçte Zcash ekosistemi, ağ bağlantısı ve işlem işleme için yaygın biçimde kullanılan zcashd yazılımını kullanımdan kaldırıyor. Bunun yerine Zebra ağ düğümü işletimi için, Zaino uygulamalara blokzincir verisi sağlamak için ve Zallet cüzdan işlevleri için öne çıkıyor.

Resmi yönlendirme belgeleri, bazı zcashd işlevlerinin birebir karşılığının bulunmadığını ve bu nedenle operatörlerin kendi sistemlerinde ek değişiklikler yapması gerekebileceğini ortaya koydu.

Güvenlik incelemeleri sürüyor

McGee, Zallet ile Zaino’nun halen geliştirme aşamasında bulunduğunu ve üretim ortamında kullanıma hazır olmadığını söyledi. Altyapı sağlayıcılarından alınan geri bildirimler de hazırlık düzeyinin kurumdan kuruma değiştiğine işaret etti.

Zcash kurucusu Zooko Wilcox, yapılan güvenlik incelemelerinde şu ana kadar ek ciddi bir hataya rastlanmadığını, geliştiricilerin Ironwood etkinleşmeden önce yeni sistemi doğrulamak için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bu tablo, Ironwood’un planlanan tarihte devreye alınması ile daha geniş bir hazırlık süresi tanınması arasında karar verilmesini gerektirebilir. Ağ katılımcılarının yeni bileşenleri güvenli biçimde kurup denetlemesi, geçiş takviminin şekillenmesinde belirleyici olacak.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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