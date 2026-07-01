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Zcash (ZEC)

Zcash 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı, 300 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash, 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı ve 385 dolara geriledi.
  • 📉 Teknik görünümde $ZEC için çift tepe ihtimali ile 300 dolar seviyesi yeniden izleniyor.
  • 🛠️ Sovright, eski ZEC Wallet Lite kullanıcıları için Argos kurtarma aracını devreye aldı.
  • 🔍 Bazı piyasa yorumcuları kısa vadede dalgalanma beklese de uzun vadede daha güçlü bir tablo öngörüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Zcash fiyatı, güçlü direnç bölgesini aşmakta bir kez daha başarısız olduktan sonra zayıflama sinyalleri vermeye başladı. ZEC, 520 ile 550 dolar aralığından geri çekilerek 385 dolar seviyesine indi. Daha önce 100 doların altından 750 dolara kadar yükselen varlıkta, son geri çekilme kısa vadeli görünümü baskı altına aldı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde zayıflama öne çıktı
2 Uzun vadede iyimser beklentiler korunuyor
3 Sovright ekosistemde yeni araçlar devreye aldı

Teknik görünümde zayıflama öne çıktı

Piyasa analisti Aman, günlük grafikte çift tepe oluşumunun belirebileceğine dikkat çekiyor. İkinci yükseliş denemesi de aynı direnç alanında sonuçsuz kalınca, bu formasyon ihtimali daha fazla öne çıktı. Fiyatın şimdi yukarı eğimli trend çizgisini test ettiği, bu desteğin kırılması halinde 300 dolar seviyesinin hatta daha aşağıdaki bölgelerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Göreceli güç endeksi olan RSI da zayıflayan momentuma işaret ediyor. Göstergenin yaklaşık 39 seviyesine gerilemesi, alım iştahındaki düşüşün sürdüğünü ortaya koyuyor.

Aman, günlük grafikte oluşabilecek çift tepenin ve düşen RSI verisinin, trend desteğinin kaybedilmesi halinde satış baskısını artırabileceğini değerlendiriyor.

Aşağıdaki veriler, son fiyat yapısındaki ana seviyeleri özetliyor.

GöstergeSeviye
Mevcut fiyat385 dolar
Direnç bölgesi520 ile 550 dolar
Önceki tepe750 dolar
İzlenen destek senaryosu300 dolar ve altı
RSI39

Uzun vadede iyimser beklentiler korunuyor

Kısa vadeli teknik görünüm zayıf olsa da bazı yatırımcılar Zcash için uzun vadede daha olumlu bir tablo çiziyor. Kripto piyasasında bilinen yorumculardan Ansem, Zcash’in gizlilik özellikleri ve kuantum bilgisayarlara karşı daha dayanıklı yapısı nedeniyle Bitcoin’den daha yüksek bir değeri hak ettiğini savunuyor.

Ansem, Zcash’in Bitcoin ile benzer özellikler taşıdığını, buna ek olarak daha güçlü gizlilik sunduğunu ve kuantum direncine sahip olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte Ansem, bir sonraki piyasa döngüsü başlamadan önce Zcash fiyatının 200 doların altına sarkabileceğini de öngörüyor. Aynı değerlendirmede, daha ileri vadede 1.000 doların üzerindeki seviyelerin görülebileceği görüşü de yer aldı.

Sovright ekosistemde yeni araçlar devreye aldı

Fiyat hareketinin dışında, Zcash ekosisteminde ürün tarafında da yeni adımlar atıldı. Electric Coin Company’den sonra görevi devralan kar amacı gütmeyen Sovright, erken dönem kullanıcıların yaşadığı bazı sorunlara çözüm üretmeye odaklanıyor. Sovright, Zcash ekosistemini desteklemek amacıyla çalışan bir yapı olarak biliniyor.

Kuruluşun geliştirdiği Argos aracı, artık desteklenmeyen ZEC Wallet Lite içinde takılı kalan ZEC’lerin geri alınmasına yardımcı olmayı hedefliyor. İcra Kurulu Başkanı Michelle Lai, sorunun özellikle Zcash’i uzun süredir kullanan kişilerde görüldüğünü, çünkü önemli miktarda varlığın korumalı adreslerde tutulduğunu aktardı.

Mini sözlük: Korumalı adres, Zcash ağında işlem tutarı ve taraf bilgilerini gizlemeye yardımcı olan adres türüdür. Bu yapı gizlilik sağlar, ancak eski cüzdan altyapılarında erişim ve kurtarma süreçlerini zorlaştırabilir.

Sovright ayrıca test ağında yeni bir madencilik havuzunu da devreye aldı. Bu girişim, madencilikte yoğunlaşmayı azaltmayı ve ağın dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor. Kuruluş, bu adımların Zcash ekosisteminde uzun süredir devam eden bazı yapısal sorunları hafifletmesini bekliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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