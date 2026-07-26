Bitcoin’de açık pozisyon artışı, yeni sert hareket ihtimalini güçlendirdi

Bitcoin 64.542 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergilerken, vadeli piyasalardaki açık pozisyonların artması dikkat çekiyor. Piyasayı izleyen analistler, bu tablonun önceki ayı dönemlerindeki yapıya benzediğini ve bir sonraki güçlü fiyat hareketi öncesinde risk iştahının türev ürünlerde biriktiğini düşünüyor.

Açık pozisyonlarda dikkat çeken yükseliş

Alphractal, 26 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesinde, en büyük 30 borsadaki Bitcoin açık pozisyonlarının geniş piyasa zayıf seyrini korurken yükseldiğini kaydetti. Analiz, özellikle açık pozisyonun dolar yerine BTC cinsinden ölçülmesinin daha sağlıklı bir çerçeve sunduğunu vurguluyor.

Alphractal, bugünkü yapının 2021 ile 2022 ayı piyasasındaki görünüme şaşırtıcı ölçüde benzediğini, özellikle açık pozisyon BTC bazında incelendiğinde bu benzerliğin daha net ortaya çıktığını belirtiyor.

Bu yaklaşım, Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların yarattığı sapmayı azaltıyor ve piyasadaki kaldıraç kullanımını daha açık biçimde gösteriyor. Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem ve sürekli vadeli kontratların toplamını ifade ediyor. Bu kalemdeki artış ise çoğu zaman vadeli piyasalara daha fazla sermaye girişine işaret ediyor.

Bununla birlikte açık pozisyon artışı tek başına fiyatın yükseleceği anlamına gelmiyor. Daha fazla yatırımcının pozisyon açtığını gösteren bu veri, piyasa yönünü belirlediğinde oynaklığın büyüme ihtimalini artırıyor. Geçmiş zayıf dönemlerde benzer yükselişlerin ardından kaldıraçlı işlemlerin çözülmesiyle sert hareketler görülmüştü.

Teknik göstergeler ivme kaybına işaret ediyor

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,84 yükselerek 64.542 dolardan işlem gördü. Günlük işlem hacmi 12,43 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,29 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Buna karşın kısa vadeli teknik veriler, son yükselişin ardından ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

Göreceli Güç Endeksi 51,20 seviyesinde, sinyal çizgisi ise 53,82 olarak ölçüldü. Göstergenin nötr 50 eşiğine yakın kalması, alım baskısının zayıfladığına ve alıcılarla satıcılar arasında belirgin bir üstünlük oluşmadığına işaret ediyor. Bu görünüm, piyasanın güçlü bir tetikleyici beklerken bant içinde hareket etmesiyle uyumlu kabul ediliyor.

Benzer dönemlerde yatırımcıların yalnızca teknik göstergeleri değil, farklı piyasalardaki fiyat oluşumunu da yakından izlediği görülüyor. 1stepSwap, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları kaldıran oldukça pratik bir platform. Gerçek dünya varlıklarını doğrudan blokzincire taşıyarak, özellikle dev ABD şirketlerinin hisselerine, altın ve gümüş gibi emtialara karmaşık prosedürler veya aracı kurumlar olmadan doğrudan cüzdanınız üzerinden erişmenizi sağlıyor. Platformun en dikkat çekici yanı ise o anda piyasadaki en iyi fiyatı bulması; böylece portföyünüzü çeşitlendirirken dünyanın en büyük hisselerini saniyeler içinde, her zaman en avantajlı oranlarla alıp satabiliyorsunuz.

MACD göstergesi ise pozitif bölgede kalmayı sürdürüyor. MACD çizgisi 374,32, sinyal çizgisi 345,38 seviyesinde yer alırken histogram 28,94 ile artı bölgede bulunuyor. Yine de iki çizgi arasındaki farkın daralması, yukarı yönlü momentuma ilişkin gücün kademeli olarak azaldığını ortaya koyuyor.

Piyasa yön arayışını sürdürüyor

Artan açık pozisyon, Bitcoin’in mutlaka yükseleceğini göstermiyor; ancak piyasadaki katılımcıların daha fazla pozisyon biriktirdiğine ve yön netleştiğinde fiyat dalgalanmasının büyüyebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin’in 64.000 doların üzerinde tutunması, şimdilik belirgin bir trend dönüşünden çok bekleme sürecine işaret ediyor. Teknik göstergeler nötr ile pozitif arasında sıkışırken, türev piyasalardaki hareketlilik yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Alım talebi güçlenirse artan türev faaliyetleri yeni bir yukarı yönlü hamleyi destekleyebilir. Buna karşılık fiyat gerilerken kaldıraç yükselmeye devam ederse, pozisyon çözülmeleri daha sert bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Bu nedenle önümüzdeki işlemlerde hem spot piyasa talebi hem de vadeli piyasalardaki açık pozisyon eğilimi yakından izleniyor.