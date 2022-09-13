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Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?

Açıklanan TÜFE sonrasında Bitcoin fiyatında yaşanan düşüş sadece bununla kalmayarak diğer coinlere de yansıdı. Peki bu piyasa hacmini nasıl etkiledi?
23:30
13 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto piyasaları, sıcak enflasyon rakamlarını gösteren Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunun ardından Salı günü keskin bir düşüş yaşadı. Bitcoin, UTC saatiyle 12:30’dan itibaren yaklaşık %6 düşerken Ethereum aynı zaman diliminde neredeyse %8 değer kaybetti.

Cardano (ADA) son 24 saatte yaklaşık %9 düşerken, Solana %6,76’lık bir düşüş yaşadı. Kripto piyasa değeri son 24 saatte %5,9 düştü. Kripto takipçisi BIBI’ye göre Bitcoin, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1 dakika içinde 1.000 dolar kaybetti.

Düşüş Neye Yol Açtı

Düşüş, son iki hafta içinde meydana gelen Bitcoin ve Etereum kazançlarını sildi. Kısmen bu hafta içinde planlanan Ethereum Birleşmesi ve CME Group’tan yeni bir ETH opsiyon ürününün piyasaya sürülmesini çevreleyen yükseliş hissi ise düşüşe engel olamamış gibi duruyor. Duyurudan önce Bitcoin bir ayın en yüksek seviyesi olan 22,764.49 dolara ulaşmıştı.

TÜFE Rakamlarının açıklanmasının ardından borsa da daha iyi bir performans sergilemedi. Microsoft (MSFT), Google (GOOG) ve Apple (AAPL) gibi önemli hisse senetlerinin hepsinde %4’ün üzerinde fiyat düşüşü yaşandı ve bu da yatırımcıların dikkatinden kaçmadı.

Winklevoss’a Göre Hala Erken

Bitcoin takipçisi ve internet girişimcisi Tyler Winklevoss, bu düşüşün bir varlık olarak Bitcoin’in olgunluk döneminde ne kadar erken olduğumuzu gösterdiğini vurguladı.

Paylaştığı bir tweet’te ise şunu söyledi:

Bitcoin, Ağustos ayı enflasyonunun beklenenden daha yüksek geldiği (%8,1 yerine %8,3) haberi üzerine düştü. Bitcoin bugün yükselmiş olmalı. Özellikleri, enflasyonla ters orantılı olması gerektiğini dikte ediyor. Düşüşte olması hala varlığı için ne kadar erken olduğunu gösteriyor.

Ağustos ayı ABD tüketici fiyat endeksi raporu, enflasyonun %0,1 düşeceğini düşünen ekonomistlerin beklentilerini boşa çıkardı. Bunun yerine, düşen benzin fiyatlarına rağmen enflasyon Ağustos 2022’de %0,1 ve Temmuz ayından bu yana %0,6 artarak Fed’in bir hafta sonraki toplantısında daha fazla sıkılaştırmaya gitme olasılığını arttırdı.

Janus Henderson yatırımcılarından Matt Peron şunları söyledi:

TÜFE raporu hisse senedi piyasaları için kesin bir olumsuzluk oldu. Beklenenden daha sıcak gelen rapor, faiz artırımları yoluyla Fed politikasından baskı görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. Henüz tehlikeyi atlatmış değiliz ve hisse senedi ve sektör dağılımlarıyla defansif bir duruş sergileyeceğiz.

Yatırımcıdan Kaygı Verici Uyarı

Kripto, TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından hisse senedi piyasalarını aşağı yönlü takip etti. Bitcoin özellikle hisse senetleriyle ilişkili olsa da, Dow Jones Endüstriyel Ortalaması ve Facebook ana şirketi Meta ile birlikte düşüşünü açıkladı

Yatırımcı ARTSY Twitter’da, Yatırımcıları uyarmadığını belirtirken, 17000 dolar seviyesini tekrar test edileceğini de vurguladı.

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