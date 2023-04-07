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Elon Musk’ın Gözdesi Dogecoin (DOGE) Neden Düşüyor! DOGE’nin Fiyat Hedefi Ne?

Tesla CEO'su Dogecoin'de (DOGE) yaşanan fiyat artışı yerini değer kaybına mı bırakacak? Kripto para biriminin fiyat hedefi ne?
00:25
7 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dogecoin’in (DOGE) en son Twitter logosu değişikliğinin dopinginin ardından bazı yatırımcılarda kripto para birimini satın almak için artık çok geç olup olmadığı tartışmaları alevlendi.

DOGE’da Twitter Dopingi!

Dogecoin’in, geçen Kasım ayına kadar devam eden bir düşüş trendinin üzerine çıktığı, Mart ayının sonlarında 0,08 doların altından 0,10 dolara kısa vadeli bir sıçrama ile güzel bir teknik kurulum oluşturduğu belirtiliyor. Twitter’ın Dogecoin logosuna yaptığı değişikliğinin katalize ettiği fiyat artışı, kripto para biriminin hızla kısa vadeli hedefine yükselmesine neden oldu.

Popüler meme token o zamandan beri 0,09 dolar alanına geri döndü, bu da kısa vadeli kolay kazançların elde edildiğinin bir işareti. Uzmanlara göre en son sıçramayı kaçıran kısa vadeli yatırımcılar, Dogecoin’den hızlı ve kolay kazançlar elde etmek için çok geç kalmış olabilirler. Peki daha uzun vadeli Dogecoin satın almak isteyenler ne olacak? Onlar için de çok mu geç?

DOGE Yorumları!

Analistlere göre bir kripto para birimini satın almak için “çok geç” olup olmadığını sormak, piyasa şartları için asla iyi bir yol değil. Bir yatırımcının sorması gereken tek soru, token’ın fiyat görünümü ve risk getirisi ile ilgili sorular olduğu belirtildi. DOGE, Mayıs 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyelerine göre hâlâ yaklaşık %90 ve 2022’nin 4. çeyreğine göre yaklaşık %40 oranında geride. Analistlere göre, son haftalarda kripto para için daha elverişli hale gelen daha geniş makro arka plan ve Elon Musk’ın desteğini artırmasıyla, Dogecoin’in orta vadeli görünümü daha iyi hale geliyor.

Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto para birimleri, bankacılık krizi / durgunluk endişeleri, piyasayı bu yılın sonlarında bir Fed faiz indirimi döngüsüne çalkantılı bir sürece girmeye ittiğinden piyasalardaki belirsizlik görünümü devam ediyor. Bununla birlikte önde gelene analistlere göre, ABD’deki durgunluk daha da kötüye giderse, Fed gerçekten faiz oranlarını düşürmeye ve finansal sisteme likidite enjekte etmeye başlarsa, Dogecoin önümüzdeki birkaç yıl içinde kazanımlarını sürdürmeye devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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