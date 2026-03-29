BITCOIN (BTC)

Veriler dikkat çekici olsa da kripto paralarda ayı piyasası henüz bitmedi

Bilmeniz Gerekenler

  • BTC 60-70 bin dolar aralığında sıkıştı ve burada gözle görülür kısa vadeli yatırımcı birikimi var.
  • Birikim olumlu olsa da tarihsel verilere göre güçlü bir yükseliş, dipten dönüş için yeterli değil.
  • STH'lerin maliyet tabanının büyük kısmı 85 bin dolarda, herhangi bir toparlanma rallisinde bu seviye güçlü direnç görevi üstlenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Mart ayının artık son günleri ve Trump’ın söylediği gibi savaş 4 haftada bitmedi ve 6 haftada da bitme ihtimali zayıf görünüyor. Bitcoin fiyatı 66 bin tabanına gerilerken altcoinler için Pazar günü kötü geçiyor. Glassnode verileri alıcı tarafında hareketlilik olsa bile bunun geri dönüş için yeterli olmadığını gösteriyor.

İçindekiler
1 On-Chain kripto sinyali
2 Tahminler ne yönde?

On-Chain kripto sinyali

Yeni alıcılar zayıf da olsa sahnede ancak maliyet tabanı uzun süredir fiyatın oyalandığı 60-70 bin dolar aralığında bulunuyor. Bu aralıktaki arz birikiminin dikkat çekici olduğunu kabul eden Glassnode analistleri yoğunluğun olması gereken seviyede olmadığını savunuyor. Genelde güçlü toparlanmalar için tarihsel örnekler bize daha fazla talebin gerektiğini söylüyor.

“Bu aralıktaki arz birikimi dikkat çekici olmakla birlikte, bu yoğunluk, güçlü bir toparlanmanın öncesinde görülen tarihsel örneklerle karşılaştırıldığında daha zayıf. Birikim yapısı biçim olarak olumlu, ancak büyüklük açısından henüz öyle değil.” – Glassnode

Öte yandan ABD merkezli yatırımcıların iştahının önemli ölçüde azaldığından bugün bahsetmiştik. Coinbase Premium uzun süre negatif bölgede kaldıktan sonra toparlandı ve son düşüşle birlikte negatif bölgede yeniden istikrar kazandı. Üstelik İran konusunun neye evrileceği belirsiz ve ABD bölgeye daha fazla asker, gemi gönderiyor.

Tahminler ne yönde?

Bazı uzmanlar Glassnode ile aynı fikirde değil. Örneğin @OnchainDecoded 53 bin dolardaki gerçekleşen fiyatın önemli bir taban referansı oluşturduğundan ve uzun vadeli yatırımcı karlılığının iyi durumda olduğundan bahsetti. Ancak son 7 yıldaki gerçekten hareketli olan arz dikkate alındığında rakam 53 bin değil 72.500 dolara denk geliyor. Ölü ve hareketsiz arzı dışarıda tuttuğumuzda @OnchainDecoded haksız.

“Kısa vadeli yatırımcılar (STH) maliyet tabanına göre zararda, uzun vadeli yatırımcılar (LTH) ise hâlâ yüksek kârda — tarihsel olarak bu ayrışma, sabırlı birikimin toparlanmadan hemen önce ortaya çıktığı noktadır. Hem 2019 hem de 2022 döngülerinin dip noktaları aynı tabloyu sergilemişti.”

Rohan J ise savaş ve küresel makroekonomik gelişmeler nedeniyle piyasaların zayıfladığını savaşın soğumasıyla rahatlama rallisi göreceğimizi düşünüyor.

SugSsak Kasım 2023 veya Ocak 2024’teki kümelerle karşılaştırıldığında alıcıların son derece zayıf kaldığını ve 60 bin dolar kaybedilmeden sermayenin harekete geçmeyeceğini yazdı.

Son olarak MeasuredEdge olası fake yükseliş senaryosunda akılda bulundurulması gerekilen önemli bir detaya dikkat çekti.

“Dikkat çeken nokta, STH’lerin maliyet tabanının ne kadar büyük bir kısmının 85.000 dolar civarında yoğunlaştığı; bu, herhangi bir toparlanma rallisinde muhtemelen satışa geçecek olan, zararda olan alıcıların oluşturduğu devasa bir direnç duvarıdır.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
