Ethereum ekosisteminde EEZ ile ağlar arası uyum girişimi öne çıktı

Ethereum ekosisteminde yaşanan ağlar arası uyumsuzluk sorununu çözmeye yönelik yeni bir girişim EthCC konferansında duyuruldu. Ethereum Economic Zone (EEZ) adı verilen bu oluşum, Ethereum üzerinde faaliyet gösteren katman 2 (L2) projelerini daha uyumlu ve etkileşimli hale getirmeyi hedefliyor.

EEZ girişimi ve katılımcı projeler

EEZ çalışmaları Gnosis, Zisk ve Ethereum Foundation tarafından yürütülüyor. Uzun süredir Ethereum altyapısına katkı sağlayan Gnosis, merkeziyetsiz uygulamalar için köprü ve ağ çözümleri geliştiriyor. Zisk ise sıfır bilgi ispatı teknolojileri üzerinde çalışmalarla biliniyor.

Ethereum topluluğu uzun yıllardır ölçeklenebilirliği artırmak amacıyla L2 ağlarına yönelmiş durumda. Ancak bu ağlar çoğu zaman birbirinden bağımsız çalışıyor. Kullanıcılar ağlar arasında varlık transfer etmek istediklerinde köprüleri kullanmak zorunda kalıyor; bu da işlemleri hem zaman açısından hem maliyet ve güvenlik açısından sıkıntılı hale getiriyor. Benzer şekilde, geliştiriciler de her L2 için aynı araçları tekrar tekrar inşa etmekle karşı karşıya kalıyor.

EEZ, bu sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Geliştirilen yeni yapı sayesinde farklı Ethereum ağlarında çalışan uygulamalar arasında varlık ve bilgi transferinin anlık ve köprüsüz şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Ağlar hala Ethereum’un temel güvenlik mekanizmasına bağlı olacak.

Etkiler ve geliştirme süreci

Bu girişim, Ethereum’un uzun vadeli yol haritasında L2 ağlarına olan güvenin yeniden tartışıldığı bir dönemde gündeme geldi. Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, yakın zamanda yapılan açıklamalarda L2 tabanlı planların bazı yönlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Özellikle ekosistemdeki parçalanma ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen zorlukların sürdüğü vurgulanmıştı.

EEZ ile hedeflenen temel yenilikler arasında tek bir likidite havuzu oluşturmak, geliştiriciler için daha sade bir altyapı sunmak ve kullanıcıların farklı L2 ağlarında sorunsuz işlem yapabilmesini sağlamak yer alıyor. Böylece hem fonların özgürce hareket edebilmesi hem de uygulama geliştirme süreçlerinin kolaylaşması bekleniyor. Bu yapı içerisinde işlem ücretlerinde ana token olarak yine ETH kullanılacak, yeni bir token çıkarılması planlanmıyor.

Projenin geliştirme süreci şeffaf biçimde devam ediyor. Geniş Ethereum topluluğu, oluşturulan yapıya fikir ve katkılarla katılmaya davet ediliyor.

Gnosis’in kurucu ortaklarından Friederike Ernst, paylaşılan basın bülteninde şu ifadelere yer verdi: