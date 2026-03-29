ABD Merkez Bankası faiz beklentilerindeki değişim sonrası piyasalarda volatilite arttı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası beklentilerinde son haftalarda önemli bir değişim yaşandı. Piyasalarda kısa süre önce 2026 yılı için birden fazla faiz indirimi öngörülürken, şimdi bu yıl içinde faiz artırımına gidilebileceği düşünülmeye başlandı. CME FedWatch verilerine göre, yıl sonunda gösterge faiz oranının mevcut seviyenin üzerine çıkma ihtimali yaklaşık yüzde 30’a yükseldi. Buna karşılık, faiz indirimi olasılığı ise yüzde 3’e kadar geriledi.

Enflasyon ve enerji piyasasındaki gelişmeler belirleyici oldu

Bu beklenti değişiminde en etkili etkenlerin başında, enerji piyasasındaki hareketlilik ve yenilenen enflasyon endişeleri yer aldı. Orta Doğu’da şubat ayı sonunda artan gerginliklerin ardından Brent tipi petrolün varil fiyatı 70 dolardan 111 dolara tırmandı. Petrol fiyatlarındaki bu sert yükseliş, ABD tahvil piyasasında da hareketlilik yaratarak, 10 yıllık tahvil faizlerini yüzde 4’ün altından 4,40’a taşıdı. Gıda ve enerji fiyatlarının küresel ölçekte daha uzun süre yüksek kalması bekleniyor.

Crypto is Macro Now adlı haber bülteninde bu konuda şu değerlendirme yer aldı:

Gıda ve enerji fiyatlarının, Orta Doğu’daki nakliye sorunları çözülene kadar uzun süre yüksek kalacağı düşünülüyor. Bugün bir barış anlaşması sağlansa bile, etkilerinin görülmesi aylar alacaktır.

Petrol fiyatlarındaki artış başlamadan önce de enflasyon Fed’in yüzde 2’lik hedefine göre daha yukarıda seyrediyordu. Şubat ayında çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,5 seviyesinde açıklandı ve Nisan 2021’den bu yana yüzde 2’nin altına hiç inmedi. Beş yıllık ve on yıllık vadeli enflasyon beklentileri sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 2,3’te kaldı. Bu göstergeler, piyasaların önümüzdeki dönemde de enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde olacağını düşündüğünü gösteriyor.

Crypto is Macro Now analizinde ayrıca şu yorum yer aldı:

ABD genel olarak net enerji ihracatçısı olduğu için enerji fiyatlarındaki yükselişten olumlu etkilenebilir. Askeri harcamalarda yaşanacak artış da ekonomiye destek sağlar. Her iki sektör birleştiğinde, ülkenin büyüme oranında ani bir düşüş yaşanması beklenmiyor.

Bitcoin, dalgalı ortamda diğer varlıkları geride bırakamadı

Kripto para piyasalarında ise bitcoin son dönemde 65.000 ile 70.000 dolar arasında seyrederek istikrarlı kalmaya çalıştı. İran ile ilgili gelişmelerin ardından kağıt üzerinde diğer bazı yatırım araçlarına göre daha iyi bir performans gösterdi. Altın, ABD’nin askeri hamlelerinin başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 20 gerilerken, Nasdaq endeksi geçtiğimiz hafta 2026’daki zirvesinden yüzde 10’dan fazla düşerek düzeltme bölgesine girdi.

Ancak önceki dönemde yaşananlara bakıldığında tablo farklılaşmakta. Mart başında altın fiyatı, son bir yıllık dönemde büyük artışlar yaşadı ve fiyatı iki katını aşmıştı. Nasdaq endeksi de son bir yıl içinde yüzde 50 yükseldi ve yeni rekorlara yaklaştı. Bitcoin ise Ekim 2025’teki rekor seviyesinden bugüne yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti.

Kısa vadeli aralıklar dışında bakıldığında, bitcoin’in hisse senetleri ve altın gibi varlıkların gerisinde kalmaya devam ettiği görülüyor.