Clarity Act’in son tasarısındaki stabilcoin düzenlemeleri DeFi alanında belirsizlik yarattı

ABD Kongresi’nde gündeme taşınan Clarity Act’in yeni tasarısı, özellikle stabilcoinlere yönelik kısıtlamaları nedeniyle kripto para dünyasında tartışmaları beraberinde getirdi. 10x Research tarafından yayımlanan analizde, yasa teklifinin getireceği düzenlemelerin merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemini ve bu alandaki çeşitli token projelerini doğrudan etkileyebileceği belirtildi.

Stabilcoin getirilerine yönelik yasak tartışılıyor

Tasarı kapsamında, stabilcoin bakiyelerinden faiz, ödül ya da benzer getiri sağlanmasına açık şekilde yasak getiriliyor. Bu yaklaşım, stabilcoinlerin zincir üstü birikim aracı olarak kullanılmasını önlerken, onları yalnızca ödeme sistemlerine indirgemeye yol açacak gibi görünüyor.

10x Research’ün kurucusu Markus Thielen, bu gelişmeyi, “getirinin yeniden merkezileşmesi” olarak yorumladı. Thielen’e göre, teklifin hayata geçmesiyle birlikte, stabilcoin getirileri geleneksel bankalar ve regüle edilen piyasa fonları gibi finansal kuruluşlarda kalırken, kripto ekosistemi içinde faaliyet gösteren platformların rekabet alanı daralabilir.

Bu düzenlemeler ilk bakışta merkezi yapılar için bir dezavantaj yaratacak gibi dursa da, DeFi platformlarının da bu kurallardan muaf tutulmayacağı öne çıkıyor. Thielen, merkezi platformlardan getirinin kısıtlanması halinde kullanıcıların DeFi’ye yönelmesinin beklendiğini ancak bunun pratikte mümkün olmayabileceğini savunuyor.

DeFi protokollerinde risk artıyor

Yasa teklifinin, yalnızca merkezi aktörlerle sınırlı tutulmayıp, DeFi’nin arayüz ve token modellerine de uygulanabileceği vurgulanıyor. Özellikle protokoller, token sahiplerine ücret getirisi ya da benzer haklar sağladığında, bu durumun düzenleyici radarına girebileceği aktarılıyor.

DeFi ekosisteminde öne çıkan Uniswap ve dYdX gibi merkeziyetsiz borsalar ile lending alanında faaliyet gösteren Aave gibi projelerin, bu düzenleme sonrası, değer dağıtımı ve işleyişlerinde daha sıkı kıstaslara tabi olabileceği açıklanıyor. Raporda, DeFi protokollerinin operasyonel esnekliğinde azalma, işlem hacminde gerileme ve tokenlara olan talebin zayıflama ihtimaline işaret ediliyor.

Bunun yanında, yasa teklifinin başka bir yönü de pozitif etkiler barındırabilir. Dolaşımdaki stabilcoinlerin ödeme ağlarına daha sıkı entegre olması, Circle gibi endüstri içi altyapı sağlayıcıları için avantaj sağlayabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Markus Thielen, “Bu düzenleme yapısal açıdan Circle gibi altyapı şirketleri için destekleyici nitelik taşıyor; zira ödemeler alanında stabilcoinlerin yeri güçleniyor” yorumunu paylaştı.

Clarity Act tasarısının yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz bilinmiyor; ancak kripto piyasalarında tartışma konusu olan yeni kuralların, sektördeki iş modelleri ve değer akışlarında kalıcı değişikliklere yol açabileceği aktarılıyor.