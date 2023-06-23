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Kral kripto para birimi birkaç dakika önce 31.400 dolara kadar ulaştı. Bu hareket yatırımcılar için sürpriz olmadı. Yaklaşık 1 saat önce yayınladığımız haberde BTC henüz 1000 dolar daha aşağıdayken kısa sürede böyle bir hareketin başlayabileceğinden bahsettik. Şimdi ilk hedef test edildi. Peki bundan sonra ne olacak?

Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor?

Yükselişin sebebi net ve 10 gündür son adımların ne kadar kritik olduğundan bahsediyoruz. BTC henüz 27.000 dolar seviyesine yakınken BlackRock haberiyle fiyat gecikmeli de olsa roketleri ateşledi. Son zamanların en bariz yükseliş hareketi gecikmeli başladı. Trilyon dolarlık devlerin kripto paralara akını yatırımcıların özellikle BTC tarafında risk iştahını artıyor. Haftalıkta 31.000 dolar üstü kapanışlar 33.000 ve 40.000 dolar arasında yeni bir zirve doğurabilir.

Günlük grafikte 27.800 doların üstünde kapanışlar yükseliş hissiyatını destekleyecek gibi görünüyor. Fiyatın aşması gereken sonraki hedef 32.250 dolar seviyesidir. Eğer üstünde kapanışlar görürsek 40.000 dolar uçuk bir hedef olmayabilir.

Öte yandan dikkate alınmak istemeyen yükseliş gerekçesini CryptoQuant CEO’su sosyal medya hesabından paylaştı. Ona göre TUSD itfaları sorunlu olduğu için milyarlarca dolar Bitcoin’e giriyor ve yükselişin arkasındaki talep Asya’dan geliyor. Ancak GBTC hacmine bakarsak ABD bu konuda o kadar da geride kalmış değil. Yatırımcıların aşırı volatilite ortamında risklerini çok daha doğru ayarlaması gerekiyor.

Yükselen Altcoinler

BCH Coin yükselişi en göz göre göre gelen hareketlerden biriydi. EDX ve diğer kurumsal kripto hizmetlerinde BCH desteği standart olacak geldi. Proje tam anlamıyla başarıya ulaşamasa da “emtia” olduğuna dair yaygın bir kanaat var. Üstelik CFTC de bu minvalde düşünüyor. Sadece bugün BCH fiyatı %32 oranında arttı.

VTHO ve VET güne çift haneli artışla devam ediyor. Günün ilk dakikalarında gelen “Coinbase yol haritasına ekledi” haberi altcoinlerin fiyatını uçurdu. Şimdilik BTCD arttığı için ETH ve diğer popüler altcoinler cılız fiyat artışları görüyor.