Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de $1,41 seviyesinin aşılmasıyla 2,24 dolar hedefi gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 XRP kritik 1,41 dolar seviyesini geçerek yükseliş trendi sinyali verdi.
  • Fiyat 1,46 dolar üzerinde kalırsa 2,24 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir.
  • 📊 Yüzde 7’nin üzerinde haftalık artışla $XRP birikim sinyali veriyor.
  • 🔥 Volatilite yılın dip seviyelerine çekildi, büyük kırılım kapıda olabilir.
COINTURK
COINTURK

XRP son dönemde kritik bir teknik eşiği aşarak 1,41 dolar ortalama maliyet seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviye, piyasa analistlerine göre yatırımcıların genel pozisyonunu gösteren bir barometre niteliği taşıyor. Geçmişte bu fiyatın altında işlemler sürerken, birçok yatırımcı zararında bulunuyordu ve fiyat yükseldikçe artan satış baskısı oluşuyordu. Şimdi ise 1,41 dolar seviyesinin geri kazanılması ile birlikte satış yönlü baskının azaldığı, piyasanın daha iyimser bir görünüme sahip olmaya başladığı ifade ediliyor.

İçindekiler
1 Kritik fiyat seviyeleri ve teknik görünüm
2 Piyasa dinamikleri ve volatilite
3 XRP’de potansiyel kırılım ve yeni hedefler

Kritik fiyat seviyeleri ve teknik görünüm

Teknik analizde öne çıkan bir diğer detay ise XRP’nin son haftalarda simetrik üçgen olarak bilinen daralan bir konsolidasyon yapısı içinde hareket etmesi. Bu tür formasyonlar genellikle keskin ve belirgin fiyat hareketlerinin habercisi olarak görülüyor. Analist VinCoop’un değerlendirmelerine göre, mevcut teknik görünüm yaklaşık yüzde 55’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor ve ilk hedef 2,24 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Yükselişin ivme kazanması durumunda ise gözler 2,40 dolar bandında olacak. Fiyatın bu alanlarda daha güçlü bir dirençle karşılaşacağı öngörülüyor.

Günlük kapanışlarda 1,46 doların üzerinde kalınması kısa vadeli yükseliş ivmesinin korunması açısından önemli görülüyor. 1,57–1,60 dolar aralığında ise önemli bir direnç hattı bulunuyor. Bu bandın aşılması ve destek olarak çalışmaya başlaması halinde yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Tersine, 1,35–1,40 dolar arasındaki bölge ise, ana hareketli ortalamalara yakınlığıyla dikkat çekiyor ve fiyatın genel yönü açısından ana eşik olarak öne çıkıyor.

Piyasa dinamikleri ve volatilite

Genel piyasa şartlarında Bitcoin’in makroekonomik etkiler nedeniyle dalgalı bir seyir sergilemesine karşın, XRP kendi hareket dinamiklerini ön plana çıkarıyor. Fiyat hareketlerinde dış faktörlerden ziyade, XRP’nin kendi teknik yapısının belirleyici olduğu gözlemleniyor.

Son dönemde oynaklığın yıl içindeki en düşük seviyelere gerilemesi, uzmanlara göre, bir kırılım öncesi sıkışmayı ve potansiyel büyük bir hareketin hazırlığını gösteriyor. Fiyatın yukarı yönlü baskı altında olması, yatırımcıların kısa vadeli işlemler yerine kademeli olarak pozisyonlarını artırdığını düşündürüyor.

Analist VinCoop’a göre, “Geçmişte benzer şekilde 1,41 dolar seviyesi aşıldığında piyasa güveninin yeniden inşa edilmesiyle XRP’de belirgin yükseliş dönemleri yaşanmıştı.”

CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı 1,44 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu hafta boyunca yaklaşık yüzde 7,38’lik bir artış kaydetti. Bu ilerleme, yükselişi tetikleyen kısa vadeli al-sat dalgalarından ziyade, uzun vadeli yatırımcıların birikim hareketine dayalı olarak değerlendiriliyor.

XRP’de potansiyel kırılım ve yeni hedefler

Yaklaşık son iki ayda konsolidasyon hareketi gösteren XRP, teknik açıdan sıkışıklık yaşadığı direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Bu yapıdan çıkış gerçekleşirse, fiyatın belirgin şekilde hız kazanabileceği tahmin ediliyor.

Simetrik üçgen formasyonunun üst bandının yukarı kırılması halinde, XRP fiyatındaki yönün net olarak yukarı dönebileceği ve kısa vadeli aralık hareketlerinin sona ereceği öngörülüyor. Bu durumda, yatırımcı eğiliminin ve piyasa anlatısının yükselişi destekler nitelikte şekillenmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Silver fiyatında $80’a yakın direnç, kısa vadede geri çekilme öne çıktı
Bir Sonraki Yazı Sun 45 milyon dolarlık $WLFI davasını başlattı, World Liberty’ye akılalmaz iddialar
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Volo Protocol’da 3,5 milyon dolarlık kritik siber saldırı paniği
Güvenlik Kripto Para
Coinbase premium endeksiyle Bitcoin’de 14 günlük boğa sinyali rekoru
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Strategy rekor Bitcoin alımıyla BlackRock’u geçti, 815 bin BTC sınırını aştı
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de destek duvarı gevşedi, 47.400 dolar riski yeniden gündemde
BITCOIN (BTC)
Ethereum’de 15.688 dolar hedefleriyle yükseliş sinyali güçleniyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?