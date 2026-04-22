XRP’de $1,41 seviyesinin aşılmasıyla 2,24 dolar hedefi gündeme geldi

XRP son dönemde kritik bir teknik eşiği aşarak 1,41 dolar ortalama maliyet seviyesinin üzerine çıktı. Bu seviye, piyasa analistlerine göre yatırımcıların genel pozisyonunu gösteren bir barometre niteliği taşıyor. Geçmişte bu fiyatın altında işlemler sürerken, birçok yatırımcı zararında bulunuyordu ve fiyat yükseldikçe artan satış baskısı oluşuyordu. Şimdi ise 1,41 dolar seviyesinin geri kazanılması ile birlikte satış yönlü baskının azaldığı, piyasanın daha iyimser bir görünüme sahip olmaya başladığı ifade ediliyor.

Kritik fiyat seviyeleri ve teknik görünüm

Teknik analizde öne çıkan bir diğer detay ise XRP’nin son haftalarda simetrik üçgen olarak bilinen daralan bir konsolidasyon yapısı içinde hareket etmesi. Bu tür formasyonlar genellikle keskin ve belirgin fiyat hareketlerinin habercisi olarak görülüyor. Analist VinCoop’un değerlendirmelerine göre, mevcut teknik görünüm yaklaşık yüzde 55’lik bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor ve ilk hedef 2,24 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Yükselişin ivme kazanması durumunda ise gözler 2,40 dolar bandında olacak. Fiyatın bu alanlarda daha güçlü bir dirençle karşılaşacağı öngörülüyor.

Günlük kapanışlarda 1,46 doların üzerinde kalınması kısa vadeli yükseliş ivmesinin korunması açısından önemli görülüyor. 1,57–1,60 dolar aralığında ise önemli bir direnç hattı bulunuyor. Bu bandın aşılması ve destek olarak çalışmaya başlaması halinde yükseliş eğiliminin devamı bekleniyor. Tersine, 1,35–1,40 dolar arasındaki bölge ise, ana hareketli ortalamalara yakınlığıyla dikkat çekiyor ve fiyatın genel yönü açısından ana eşik olarak öne çıkıyor.

Piyasa dinamikleri ve volatilite

Genel piyasa şartlarında Bitcoin’in makroekonomik etkiler nedeniyle dalgalı bir seyir sergilemesine karşın, XRP kendi hareket dinamiklerini ön plana çıkarıyor. Fiyat hareketlerinde dış faktörlerden ziyade, XRP’nin kendi teknik yapısının belirleyici olduğu gözlemleniyor.

Son dönemde oynaklığın yıl içindeki en düşük seviyelere gerilemesi, uzmanlara göre, bir kırılım öncesi sıkışmayı ve potansiyel büyük bir hareketin hazırlığını gösteriyor. Fiyatın yukarı yönlü baskı altında olması, yatırımcıların kısa vadeli işlemler yerine kademeli olarak pozisyonlarını artırdığını düşündürüyor.

Analist VinCoop’a göre, “Geçmişte benzer şekilde 1,41 dolar seviyesi aşıldığında piyasa güveninin yeniden inşa edilmesiyle XRP’de belirgin yükseliş dönemleri yaşanmıştı.”

CryptoAppsy verilerine göre XRP fiyatı 1,44 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu hafta boyunca yaklaşık yüzde 7,38’lik bir artış kaydetti. Bu ilerleme, yükselişi tetikleyen kısa vadeli al-sat dalgalarından ziyade, uzun vadeli yatırımcıların birikim hareketine dayalı olarak değerlendiriliyor.

XRP’de potansiyel kırılım ve yeni hedefler

Yaklaşık son iki ayda konsolidasyon hareketi gösteren XRP, teknik açıdan sıkışıklık yaşadığı direnç bölgesine yaklaşmış durumda. Bu yapıdan çıkış gerçekleşirse, fiyatın belirgin şekilde hız kazanabileceği tahmin ediliyor.

Simetrik üçgen formasyonunun üst bandının yukarı kırılması halinde, XRP fiyatındaki yönün net olarak yukarı dönebileceği ve kısa vadeli aralık hareketlerinin sona ereceği öngörülüyor. Bu durumda, yatırımcı eğiliminin ve piyasa anlatısının yükselişi destekler nitelikte şekillenmesi bekleniyor.