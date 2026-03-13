Winvest — Bitcoin investment
Son Dakika: ABD Savaş Bakanı “En Büyüğüne Hazır Olun” Dedi, Kripto Düşebilir

Özet

  • ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran hakkında: İran'ın tüm savunma şirketleri yakında yok edilecek.
  • ABD Savaş Bakanı Hegseth: Lider kadro yeraltına çekildi.
  • ABD Savaş Bakanı Hegseth: Bugün, ABD'nin şimdiye kadarki en yoğun saldırısı olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Geçtiğimiz günlerde de ABD Savaş Bakanı benzer açıklamalarda yapmıştı ve şimdi Hegseth yeniden sahnede. Devam eden açıklamaları ilerleyen saatler için kripto para yatırımcıları açısından uyarı mahiyetinde. İran ve ABD için hafta sonunun anlamı “piyasalar kapalıyken birbirimize mümkün olduğunca füze atalımdır”, Savaş Bakanı bunu teyit ediyor.

En Büyük Saldırı Günü

İran bugün agresifleşebilir çünkü ABD Savaş Bakanı Hegseth bugüne kadarki en büyük saldırının bugün yapılacağını açıkladı. ABD savaşı uzatacak gibi görünüyor, hava sahasının bir kısmı ele geçirilmişken daha fazlası için uğraşıyorlar. Hafta sonu ABD piyasaları kapalı olsa da enerji tesislerine, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapılara yapılacak karşılıklı saldırılar kripto para yatırımcılarını tepe taklak edebilir.

İran’ın tüm savunma şirketleri yakında yok edilecek. Lider kadro yeraltına çekildi.

Bugün, ABD’nin şimdiye kadarki en yoğun saldırısı olacak.

İran’ın yeni yüce lideri yaralandı. İlerlemeye devam edeceğiz. İranlı liderler sığınaklara ve sivil bölgelere taşınıyor. Kartlar Trump’ın elinde. Zamanlamayı Trump belirleyecek.”

ABD Generali Caine hali hazırda İran’ın mayın döşeme kapasitesinin hedef alındığından bahsetti.

“CentCom, boğazları etkileyebilecek İran’ın girişimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.” – Caine

BTC halen 72 bin doların üzerinde ve bugün eğer şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını görürsek hafta sonu çok daha büyük şeyler olacak. Stop bölgelerinizi iyi ayarlamanız lehinize olabilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
