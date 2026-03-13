Son Dakika: ABD Savaş Bakanı “En Büyüğüne Hazır Olun” Dedi, Kripto Düşebilir

Geçtiğimiz günlerde de ABD Savaş Bakanı benzer açıklamalarda yapmıştı ve şimdi Hegseth yeniden sahnede. Devam eden açıklamaları ilerleyen saatler için kripto para yatırımcıları açısından uyarı mahiyetinde. İran ve ABD için hafta sonunun anlamı “piyasalar kapalıyken birbirimize mümkün olduğunca füze atalımdır”, Savaş Bakanı bunu teyit ediyor.

En Büyük Saldırı Günü

İran bugün agresifleşebilir çünkü ABD Savaş Bakanı Hegseth bugüne kadarki en büyük saldırının bugün yapılacağını açıkladı. ABD savaşı uzatacak gibi görünüyor, hava sahasının bir kısmı ele geçirilmişken daha fazlası için uğraşıyorlar. Hafta sonu ABD piyasaları kapalı olsa da enerji tesislerine, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapılara yapılacak karşılıklı saldırılar kripto para yatırımcılarını tepe taklak edebilir.

“İran’ın tüm savunma şirketleri yakında yok edilecek. Lider kadro yeraltına çekildi. Bugün, ABD’nin şimdiye kadarki en yoğun saldırısı olacak. İran’ın yeni yüce lideri yaralandı. İlerlemeye devam edeceğiz. İranlı liderler sığınaklara ve sivil bölgelere taşınıyor. Kartlar Trump’ın elinde. Zamanlamayı Trump belirleyecek.”

ABD Generali Caine hali hazırda İran’ın mayın döşeme kapasitesinin hedef alındığından bahsetti.

“CentCom, boğazları etkileyebilecek İran’ın girişimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.” – Caine

BTC halen 72 bin doların üzerinde ve bugün eğer şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını görürsek hafta sonu çok daha büyük şeyler olacak. Stop bölgelerinizi iyi ayarlamanız lehinize olabilir.