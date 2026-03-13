Son Dakika: Fed’in İzlediği Enflasyon Rakamı Açıklandı, Kripto Paralar Hareketli

Bitcoin bugün 72 bin doları geri aldı ancak sevinmek için erken. TÜFE ve istihdam verileri kripto için destekleyici gelse de İran gerilimi bu hafta işleri zorlaştırdı. Fed’in faiz indirimlerine dair tahminler iyice törpülenmişken bugünkü PCE rakamlarının önemi arttı.

ABD Verileri Son Dakika

Japon Yeni hareketli ve Nisan ayında yeni bir müdahale ihtimali gündemde. Carry trade kaosunun erken sinyalleri belirmeye başladığı için yatırımcıların önümüzdeki günlerce temkinli olması gerekiyor. ABD Savaş Bakanı sert açıklamalar yapmaya devam ediyor, dünkü Mücteba Hamaney’in açıklamalarında da ton oldukça sertti. Bu zıtlaşma çatışmanın daha uzun süre devam edebileceğini gösteriyor.

ABD PCE Açıklanan: %2,8 (Beklenti ve Önceki: %2,9)

ABD Çekirdek PCE Açıklanan: %3 (Beklenti: %3,1 Önceki: %3)

“Ocak ayında cari dolar cinsinden PCE’deki 81,1 milyar dolarlık artış, hizmet harcamalarındaki 105,7 milyar dolarlık artışı yansıtıyordu; bu artış, mal harcamalarındaki 24,6 milyar dolarlık düşüşle kısmen dengelendi. Reel PCE, Ocak ayında 17,0 milyar dolar (aylık bazda yüzde 0,1) arttı.

Bir önceki aya göre, Ocak ayı PCE fiyat endeksi yüzde 0,3 arttı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, PCE fiyat endeksi yüzde 0,4 arttı. Bir yıl önceki aynı aya göre, Ocak ayı PCE fiyat endeksi yüzde 2,8 arttı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, PCE fiyat endeksi bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 arttı.” – BEA

Rapor beklenenden iyi geldi ve BTC 74.400 dolara tırmandı. ABD GSYİH %1,4 beklentisine karşın 0,7 açıklandı. İran meselesi çok uzamazsa enflasyon tarafındaki iyileşme ve istihdamdaki zayıflık daha fazla göz önünde bulundurulabilir.