Umman, lisanslı Bitcoin madenciliğini omanhash havuzuyla genişletmeyi planladı

Umman, Bitcoin madenciliğine daha sıcak baktığını gösteren yeni adımlarla Orta Doğu’daki dijital varlık altyapısı eğilimine dahil oldu. Bölgedeki bazı ülkeler yalnızca bu alanı incelemekle yetinmezken, kamu desteğiyle belirli projeleri de öne çıkarıyor. Umman’ın yaklaşımı da ekonomik çeşitlenme, teknoloji yatırımı çekme ve enerji fazlasını gelir kaynağına dönüştürme hedefleriyle örtüşüyor.

Enerji fazlasını ekonomik çıktıya dönüştürme arayışı

Bitcoin madenciliği, yüksek elektrik tüketimi nedeniyle özellikle ucuz ya da atıl durumdaki enerji kaynaklarına sahip ülkeler için dikkat çekici bir model sunuyor. Umman’da gündeme gelen planların, yakılarak boşa giden doğal gazın yanı sıra güneş enerjisinden yararlanan pilot projelerle bağlantılı olduğu aktarılıyor. Bu çerçevede madenciliğin, fazla şebeke kapasitesinin ve yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Umman’ın madencilik planlarının, yakılarak boşa giden gaz ve güneş enerjisini kullanan pilot projelerle bağlantılı olduğu, bu sayede ülkenin küresel hash rate pazarında daha görünür hale gelebileceği belirtiliyor.

Haberde yer alan OmanHash, lisanslı madencilik kuruluşlarına yönelik ulusal bir madencilik havuzu olarak öne çıkıyor. Madencilik havuzu, bireysel ya da kurumsal madencilerin işlem gücünü bir araya getirip blok ödüllerini daha düzenli elde etmesini sağlayan yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Hash rate, bir madencilik ağının toplam işlem doğrulama gücünü ifade eder. ASIC ise Bitcoin madenciliği için özel üretilen, yüksek performanslı fakat yoğun enerji tüketen cihazlara verilen addır.

Düzenleyici çerçeve ve bölgesel rekabet

Umman’ın yaklaşımının Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’daki eğilimlerle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Düzenlenmiş madencilik modeli, ülkeye kimlik doğrulama, kara para aklamayı önleme kuralları ve elektrik şebekesine katılım standartları belirleme imkanı verebilir. Bu yapı, denetim dışındaki açık deniz operasyonlarından ayrışan bir çerçeve oluşturabilir.

Madencilik faaliyetlerindeki olası genişleme, bölgesel hash rate dağılımını sınırlı da olsa etkileyebilir. Ayrıca donanım tedarikçileri, veri merkezi işletmecileri ve blokzincir şirketlerinin ülkeye ilgisini artırabileceği ifade ediliyor. Böyle bir hareketlilik, altyapı, soğutma sistemleri ve şebeke yönetimi alanlarında yerel istihdam yaratabilir.

Fırsatların yanında öne çıkan riskler

Kamu kurumlarının madencilik alanına katılması, ağın merkeziyetsiz yapısına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte bu gelişme, Bitcoin’in yalnızca spekülatif bir araç değil, aynı zamanda altyapı unsuru olarak görülmeye başladığına işaret eden bir adım olarak değerlendiriliyor.

Planın başarıya ulaşması için resmi lisansların verilmesi, elektrik şebekesinin uyumlu hale getirilmesi ve sürdürülebilirlik ölçütlerinin açık biçimde tanımlanması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan riskler ortadan kalkmış değil. Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, ASIC cihazlarının oluşturduğu elektronik atık, soğutma için gereken su tüketimi ve daha şeffaf bir düzenleyici yapıya duyulan ihtiyaç başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Umman’ın bu alandaki planlarının etkili olabilmesi için lisanslama süreci, enerji altyapısının uyumu ve çevresel ölçütlerin netleştirilmesi belirleyici olacak.