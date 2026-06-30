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BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de 58 bin dolar likidite bölgesi öne çıkarken, analistler 62 bin 400 ile 63 bin 200 dolar aralığına tepki yükselişi bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin 59 bin 700 dolar yakınında kalırken, analistler önce 58 bin dolar bölgesinin test edilebileceğini belirtiyor.
  • 📉 Kısa vadede $BTC’de 58 bin 120 dolar altına sarkma ihtimali izlenirken, ardından 62 bin 400 ile 63 bin 200 dolar aralığı gündeme geliyor.
  • 📊 68 bin 500 dolar seviyesi, daha güçlü toparlanmanın önündeki ana direnç olarak öne çıkıyor.
  • 🗓️ 30 Haziran oynaklık açısından kritik görülürken, temmuz ayı için daha yapıcı bir görünüm korunuyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, 30 Haziran itibarıyla 59 bin 700 dolar civarında işlem görürken, piyasanın kalıcı bir dip arayışını sürdürdüğü değerlendirmeleri öne çıkıyor. Analistler, kısa vadede 58 bin dolar çevresindeki likidite alanının test edilmesinin ardından yukarı yönlü bir tepki ihtimalini izliyor.

İçindekiler
1 Önceki ayı piyasası yapısıyla benzerlik
2 58 bin dolar bölgesi kısa vadede kritik izleniyor

Önceki ayı piyasası yapısıyla benzerlik

Jelle, Bitcoin’in mevcut geri çekilmesinin önceki ayı piyasasının dip oluşturma yapısıyla benzer bir görünüm sergilediğini belirtiyor. Buna göre fiyat, büyük zirvenin ardından sert biçimde geri çekildi, önemli bir destek bölgesine indi ve ardından olası bir taban oluşturma sürecine girdi.

Bu karşılaştırmada öne çıkan ana seviye 68 bin 500 dolar oldu. Bitcoin kısa süre önce bu bölgenin altına sarktı ve halen bu seviyenin altında kalıyor. Bu nedenle 68 bin 500 dolar, olası toparlanma denemelerinde güçlü bir direnç alanı olarak izleniyor.

Jelle, Bitcoin’in uzun vadeli taban oluşturuyor olabileceğine işaret ederken, daha güçlü ivmenin teyidi için 68 bin 500 dolar bölgesinin yeniden kazanılması gerektiğini vurguluyor.

Analiste göre olası toparlanma doğrusal bir seyir izlemeyebilir. Daha önceki dip sürecinde olduğu gibi, fiyatın bir süre yatay ve dalgalı hareket etmesi, ardından daha güçlü bir yükseliş denemesi yapması senaryolar arasında yer alıyor.

58 bin dolar bölgesi kısa vadede kritik izleniyor

Kaz ise Bitcoin’in mevcut yatay bant altında biriken likidite nedeniyle önce 58 bin dolar çevresine inebileceğini öngörüyor. Analist, birkaç gündür süren dalgalı fiyat hareketinin bu bölgede yoğunlaşan bir likidite yapısı oluşturduğunu düşünüyor. Likidite, piyasada belirli fiyat seviyelerinde biriken alış ve satış emirlerini ifade ediyor.

Mini sözlük: Likidite süpürmesi, fiyatın belirli bir seviyedeki yoğun emirleri çalıştırmak için kısa süreliğine o bölgeye sarkması anlamına gelir. Bu tür hareketlerin ardından yön değişimi görülebilir, ancak her durumda kalıcı toparlanma garantisi vermez.

Kaz’ın senaryosunda Bitcoin, 58 bin 120 doların altına kısa süreli bir sarkma yapabilir. Bu bölgedeki emirlerin temizlenmesinin ardından fiyatın 62 bin 400 ile 63 bin 200 dolar direnç aralığına doğru tepki vermesi mümkün görülüyor.

SeviyeÖnemi
58 bin dolarKısa vadede izlenen likidite ve destek bölgesi
62 bin 400 ile 63 bin 200 dolarOlası tepki yükselişinde ilk direnç alanı
68 bin 500 dolarDaha güçlü toparlanma için yeniden aşılması gereken ana direnç

Kaz, 58 bin dolar çevresinde görülebilecek bir likidite temizliğinin ardından yukarı yönlü dönüş ihtimalinin masada kaldığını, ancak bu bölgenin net biçimde kaybedilmesinin toparlanma görünümünü zayıflatacağını aktarıyor.

Kısa vadeli görünümde temkinli duruş sürerken, 30 Haziran dalgalanmanın yüksek kalabileceği bir eşik gün olarak değerlendiriliyor. Analistler, alıcıların devreye girmemesi halinde fiyatın bir kez daha aşağı yönlü baskıyla karşılaşabileceğini düşünüyor.

Buna karşın daha geniş çerçevede tümüyle düşüş odaklı bir tablo çizilmiyor. Kaz, temmuz ayının tarihsel olarak Bitcoin için çoğu zaman pozitif geçtiğine dikkat çekiyor. Yine de bu beklentinin geçerli kalması için 58 bin dolar çevresinden güçlü bir tepkinin görülmesi önem taşıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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