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ABD’li Senatör İsyan Etti! Bitcoin ve Kripto Paraları Suçlamayı Bırakın!

Haklı isyanın sebebi neydi? Kripto paralar neye ihtiyaç duyuyor?
20:30
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları LUNA ve FTX çöküşüyle ciddi itibar kaybı yaşadı. Kripto karşıtlarına tam anlamıyla gün doğdu. Bugün bir ABD’li senatör devam eden FTX oturumunda ABD’li milletvekillerini uyardı. Öte yandan bazı siyasiler kripto paralara sınırlamalar getirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Kripto para regülasyonlarında son durum ve bugün gelen açıklamaları ele alıyoruz.

Kripto Paraları Suçlamayın

Kripto paraların ve blockchain’in ne olduğunu bilmeyenler için FTX çöküşünden kriptoyu sorumlu tutmak çok basittir. Ancak bu alanda araştırma yapmış ve gerekli bilgi, birikime sahip birisi için tüm bu sert açıklamalar saçmalıktan öteye geçmiyor. Bunu ana akım medyada, siyasilerde ve bazı gazetecilerde net biçimde görüyoruz. Bitcoin’in bir balon olduğunu iddia etmekten öteye geçen bazı isimler blockchain’in bile bir saçmalık olduğunu söylüyor. Bu tıpkı iflas eden bir bankadan dolayı tüm bankaları dolandırıcılıkla suçlamaya benziyor. Eğer azılı bir kripto karşıtıysanız size tavsiye, düşman olarak edindiğiniz şeyi iyi biçimde tanımalısınız. Aksi taktirde kör birinin Fil’i hortumdan ibaret sanması gibi saçma bir konuma düşersiniz.

ABD’li Senatör Toomey tam olarak bu duruma isyan etti ve ABD’li siyasileri uyararak şunları söyledi;

“İnsanın başarısızlığı ile bu başarısızlığa neden olan aracı birbirinden ayırmayı unutmayalım.”

Durum tam olarak budur. İnsanlara kriptonun bir bataklık olduğunu anlatmak yerine bazı siyasiler kriptonun kötü aktörlerini engelleyecek düzenlemelere odaklansaydı bugün şikayet ettikleri facialar yaşanmamış olabilirdi. Eğer kötü aktörler bütün bir endüstriyi karalayabilecekse neden on milyarlarca dolar aklayan ve halen faaliyetine devam eden “dev bankaları” konuşmuyoruz?

Kripto Para Regülasyonları Şart

ABD’li Senatör Warren de bugün FTX oturumunda boy gösterdi. Ezeli kripto karşıtı Warren acil biçimde kripto şirketlerinin kara para aklamayla ilgili kurallara tabi tutulmasını istedi. Bu konuda bir tasarı çalışması yaptığını da söyledi. Warren katı kripto karşıtlarından olsa da bugün söylediği şey mantıksız değil.

“Kripto para sektörünün diğer finansal kurumlarla aynı kara para aklama düzenlemelerine uymasının zamanı geldi de geçti.”

Hatta daha ileri gidelim, stablecoin ihraççısı şirketlerin bankaları düzenleyen yasalara benzer sert düzenlemelere tabi olması gerekiyor. Merkezi borsaların global versiyonları aracılığıyla denetimden kaçmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Eğer bunlar olmazsa FTX benzeri çok fazla olumsuzluk yaşayacağız. Kusursuz olan Bitcoin ve Satoshi felsefesidir, borsalar, borsaların tokenleri, endüstrideki kötü oyuncular Bitcoin’in felsefesini ve amaçlarını temsil etmiyor. Bu yüzden de kar amacı güden, önceliği finansal özgürlük ve Bitcoin felsefesi olmayan bu “JP Morgan’ın kripto muadillerinin” JP Morgan’ı denetleyen yasalara tabi olması gerekiyor.

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