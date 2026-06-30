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Solana (SOL)

Solana cephesinde 6 milyar dolarlık dikkat çeken adım! Kazakistan’da neler değişebilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana Company, Kazakistan’daki Alatau City için 6 milyar doları aşan yatırım potansiyelinin öne çıktığı süreçte kritik bir anlaşma imzaladı.
  • 📌 Anlaşma, blokzincir altyapısı, dijital varlık hazinesi ve kurumsal benimseme başlıklarını kapsarken $SOL ekosisteminin bölgedeki etkisini büyütebilir.
  • 🏙️ Alatau City, Mayıs 2024’te tanıtılan dijital öncelikli akıllı şehir planının merkezinde yer alıyor.
  • ⚠️ Ancak mevcut bölgede altyapı eksikleri ve hukuki çekinceler sürerken projenin kısa vadede tamamlanması zor görünüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Nasdaq’ta işlem gören kripto hazine şirketi Solana Company, Kazakistan’da planlanan dijital öncelikli mega kent Alatau City’nin gelişimine destek vermek için bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, haziran ayında Shenzhen ve Hong Kong’da düzenlenen Alatau City Roadshow kapsamında duyuruldu.

İçindekiler
1 İş birliğinin kapsamı netleşti
2 Kazakistan ile Solana arasındaki bağ güçleniyor
3 Alatau City planı iddialı, sahadaki tablo ise daha temkinli

İş birliğinin kapsamı netleşti

Taraflar, mutabakat zaptı kapsamında Alatau City’nin blokzincir ve kripto altyapısının kurulmasına danışmanlık verecek. Çin temasları sırasında toplam yatırım potansiyeli 6 milyar doların üzerinde olan 30 iş birliği anlaşması sağlandı.

Solana Company Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Joseph Chee, ortaklığı daha da derinleştirmeyi ve Solana ekosisteminin bölgedeki varlığını genişletmeyi beklediklerini söyledi.

Solana Company ile Alatau City arasındaki çalışma dört ana başlıkta ilerleyecek: dijital varlık hazinesi, blokzincir altyapısı, blokzincirin kurumsal ölçekte benimsenmesinin hızlandırılması ve platform geliştirme.

Alatau City Authority Üst Yöneticisi Alisher Abdykadyrov, mutabakatın Solana Company’nin Alatau Crypto Cluster projesine de katılımını içerdiğini belirtti. Bu alanın, yeni şehir içinde günlük işlemlerde kripto kullanımına izin verilecek özel bir pilot bölge ve ekonomik alan olarak tasarlandığı aktarıldı.

Kazakistan ile Solana arasındaki bağ güçleniyor

Bu adım, Kazakistan’ın Solana ekosistemine yakınlaşmasını güçlendiren son gelişme oldu. Geçen yıl Solana Foundation ile birlikte ülkenin başkenti Astana’da Orta Asya’nın ilk Solana Ekonomik Bölgesi hayata geçirilmişti.

Geçen hafta Kazakistan Borsası KASE de ilk Solana ETF’sini devreye aldı. Böylece yatırımcılar, Orta Asya’nın büyük borsalarından biri üzerinden SOL fiyatına düzenlenmiş bir yatırım aracıyla erişim imkanı kazandı.

Mini sözlük: ETF, bir varlığın veya endeksin performansını izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur. Solana ETF’si, yatırımcıya doğrudan token tutmadan SOL fiyat hareketlerine düzenlenmiş bir araç üzerinden erişim sağlar.

Solana Foundation da aynı yol gösterim programı sırasında Alatau City ile ayrı bir mutabakat zaptı imzalayarak kentin blokzincir kapasitesinin geliştirilmesine destek vermeyi kabul etti.

Alatau City planı iddialı, sahadaki tablo ise daha temkinli

Alatau City projesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından Mayıs 2024’te uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Ancak proje halen büyük ölçüde erken planlama ve geliştirme aşamasında bulunuyor.

Planlamaya göre kent; yapay zeka, dijital kimlik ve blokzincir teknolojisinin başlangıçtan itibaren merkeze alındığı entegre bir akıllı şehir olarak kurulacak. Düşük irtifa hava araçları, robotaksiler ve otonom dronların ulaşım ve teslimat süreçlerinde rol üstlenmesi, ekonominin ise hidrojen enerjisiyle desteklenmesi öngörülüyor.

Buna karşın süreçte bazı çekinceler de gündeme geldi. Mart ayında yayımlanan bağımsız değerlendirmelerde, Kazakistan Merkez Bankası ile Mali İzleme Ajansı’nın kripto temelli bir ekonomik yapıyı desteklemek için gerekebilecek anayasal değişiklikler konusunda endişe taşıdığı belirtildi.

Ayrıca bağımsız kaynaklar, Alatau City’nin mevcut yerleşim alanlarında doğalgaz, su, elektrik ve internet erişimi gibi temel altyapı sorunlarının sürdüğünü öne sürdü. Bu tablo, geleceğe dönük vizyonun güçlü kalmasına rağmen projenin uygulama tarafında zaman alabileceğine işaret ediyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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