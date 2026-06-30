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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin dolardan 59 bin dolara gerilerken, zayıflayan stabilcoin akışı yeni satış baskısına işaret ediyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 80 bin dolardan 59 bin dolar civarına gerilerken satış baskısı güç kazandı.
  • 💧 USDT ve USDC arzındaki yavaşlama, piyasaya yeni para girişinin zayıfladığına işaret ediyor.
  • 📉 Teknik görünümde $BTC, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor.
  • 🧭 Likidite toparlanmadıkça kısa vadeli yükselişlerin geçici kalması olasılığı öne çıkıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin piyasasındaki son görünüm, yükseliş denemelerinin kalıcı bir toparlanmadan çok kısa süreli tepki hareketleri olarak kalabileceğine işaret ediyor. Piyasadaki likidite zayıflarken, özellikle stabilcoin akışındaki yavaşlama dikkat çekiyor. Bu tablo, kripto varlıklara giren yeni sermayenin uzun soluklu bir yükselişi desteklemekte yetersiz kaldığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Likidite zayıflığı öne çıkıyor
2 Teknik görünüm baskı altında kalıyor
3 Yükseliş denemeleri kalıcı olmayabilir

Likidite zayıflığı öne çıkıyor

USDT ve USDC arzındaki büyümenin önceki dönemlere kıyasla belirgin biçimde yavaşlaması, piyasadaki alım gücünü sınırlayan temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Tether’in ihraç ettiği USDT ve Circle tarafından çıkarılan USDC, kripto piyasasında en yaygın kullanılan iki büyük stabilcoin arasında yer alıyor. Bu varlıkların arzındaki artış, çoğu zaman piyasaya yeni para girişinin önemli göstergelerinden biri kabul ediliyor.

Geçmişte Bitcoin’de görülen güçlü yükselişler, artan stabilcoin arzının sağladığı yeni alım gücüyle desteklenmişti. Mevcut tabloda ise bu desteğin belirgin biçimde zayıfladığı görülüyor.

Geçmiş döngüler incelendiğinde, stabilcoin büyümesindeki sert yavaşlamaların Bitcoin fiyatındaki geri çekilmelerle aynı döneme denk geldiği görülüyor. Kısa süreli toparlanmalar yaşansa da bunlar kalıcı ivme üretmekte zorlandı ve sonrasında yeniden satış baskısı ortaya çıktı.

GöstergeMevcut görünüm
USDT ve USDC arz büyümesiÖnceki dönemlere göre yavaşladı
Piyasaya yeni sermaye girişiUzun vadeli yükselişi desteklemekte zayıf kaldı
Kısa vadeli yükselişlerKalıcı trend üretmekte zorlandı

Teknik görünüm baskı altında kalıyor

Bitcoin, 80.000 dolar bölgesinden sert şekilde geri çekildikten sonra 59.000 dolar civarında işlem görüyor. Fiyatın 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalması, teknik görünümde aşağı yönlü yapının korunduğunu gösteriyor. Özellikle bu ortalamaların aşağı eğimli seyretmesi, satış baskısının henüz tam olarak sona ermediğine işaret ediyor.

Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşılırken görülen toparlanma girişimi ilk etapta olumlu algılandı. Ancak bu hareket kısa sürdü ve sonrasında satıcılar yeniden kontrolü ele aldı. Böylece fiyat, bölgesel dip seviyelere doğru yeniden geri çekildi.

Momentum göstergeleri de daha güçlü bir toparlanmayı destekleyen net sinyaller üretmiyor. RSI göstergesinin zayıf seyretmesi, alıcıların mevcut düşüş eğilimine karşı yeterince güçlü bir karşılık veremediğini ortaya koyuyor.

Yükseliş denemeleri kalıcı olmayabilir

Piyasaya yeni para girişi sınırlı kaldığında, yükseliş hareketleri daha çok spekülatif pozisyonlanma ve kısa pozisyon kapatmalarıyla şekillenebiliyor. Bu tür hareketler zaman zaman sert sıçramalar doğursa da kalıcı bir trend değişimine dönüşmesi daha zor oluyor.

Likidite koşulları iyileşmedikçe ve stabilcoin büyümesi yeniden hız kazanmadıkça, güçlü tepki yükselişlerini yeni satış dalgalarının izlemesi olasılığı masada kalıyor.

Bu nedenle mevcut ortamda görülebilecek olası tepki yükselişleri, kalıcı bir yön değişiminden çok geçici teknik yanıt niteliği taşıyabilir. Uzun vadeli toparlanmayı destekleyecek ölçekte yeni sermaye akışı oluşmadığı sürece, Bitcoin piyasasında benzer dalgalı seyrin sürmesi beklenebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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