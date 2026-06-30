Bitcoin ETF’lerinde 231 milyon dolarlık çıkış serisi uzadı! Piyasa şimdi hangi sinyali izliyor?

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden 29 Haziran’da toplam 231 milyon dolar net çıkış yaşandı. SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF’lerinde de aynı gün 30,043 milyon dolarlık net çıkış görüldü. Böylece her iki ürün grubunda da net çıkış serisi sekizinci işlem gününe taşındı.

Çıkış serisi sekiz güne ulaştı

Genel tablo satış baskısına işaret etse de bazı fonlar sınırlı da olsa yeni para çekmeyi başardı. Bitcoin ETF’leri içinde günün en yüksek tekil girişi 49,969 milyon dolarla Ark Invest ve 21Shares’in ARKB fonuna geldi. Ethereum tarafında ise BlackRock’ın ETHA fonu 5,869 milyon dolarlık girişle öne çıktı. Ancak bu rakamlar, piyasadaki daha geniş çaplı çıkışları dengelemeye yetmedi.

SoSoValue verileri, 29 Haziran’da ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 231 milyon dolar, spot Ethereum ETF’lerinden ise 30,043 milyon dolar net çıkış gerçekleştiğini gösterdi.

Haziran ayı, ABD spot Bitcoin ETF’leri için Ocak 2024’teki lansmandan bu yana en zayıf dönemlerden biri olmaya hazırlanıyor. Aylık kümülatif çıkış tutarı 4 milyar dolara yaklaştı. Bu görünüm, son haftalarda kurumsal talepte belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

ARKB ve ETHA ayrıştı

Yatırımcı iştahı genel olarak zayıf kalsa da ARKB ve ETHA’nın pozitif ayrışması dikkat çekti. Bu durum, bazı yatırımcıların kripto ETF’lerine tamamen sırt çevirmek yerine daha seçici hareket ettiğini gösteriyor olabilir. Yine de toplam akış verileri, piyasanın genel yönünün halen aşağı olduğunu ortaya koyuyor.

Bitcoin ETF’leri üst üste sekiz seansta net çıkış yazarken, bu dönemde Bitcoin fiyatının 60 bin doların altına gerilemesi de baskıyı artırdı. Ethereum ETF’leri de benzer bir seyir izledi ve haziran boyunca dalgalı fon hareketlerinin yerini daha kalıcı çıkışlar aldı.

Haftalık verilerde baskı derinleşti

22 Haziran ile 26 Haziran arasında spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 1,79 milyar dolar net çıkış kaydedildi. Bu rakam, şimdiye kadarki en yüksek haftalık çıkışlardan biri olarak öne çıktı. Aynı dönemde spot Ethereum ETF’lerinden 273 milyon dolar çıktı ve Ethereum tarafındaki negatif seri yedi haftaya ulaştı.

Buna karşılık spot XRP ETF’lerine 22,99 milyon dolar, spot HYPE ETF’lerine ise 111 milyon dolar net giriş oldu. Farklı ürünlerde görülen bu ayrışma, yatırımcıların kripto varlık sınıfı içinde daha seçici pozisyon aldığını gösteren bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Makro baskı etkisini sürdürüyor

Piyasadaki zayıf seyrin arkasında makroekonomik koşullar öne çıkıyor. Yüksek faiz ortamı, devlet tahvilleri ve para piyasası fonları gibi daha düşük riskli araçları daha cazip hale getirirken, bazı kurumsal yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum gibi daha oynak varlıklardaki ağırlığını azaltıyor.

Yatırımcılar şimdi ABD’den gelecek ekonomik veriler ile ABD Merkez Bankasının faiz patikasına ilişkin beklentileri izliyor. Faiz görünümünde yaşanabilecek bir değişim, riskli varlıklara yönelen sermaye akışını yeniden şekillendirebilir. Son işlem gününün ardından ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam net varlık büyüklüğü 73,19 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.