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RIPPLE (XRP)

Ripple Asya’da etkisini büyütüyor! Japonya ve Tayland cephesinde neler yaşanıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, Asya’daki ödeme altyapısı hamleleriyle yeniden gündemin merkezine yerleşti.
  • 📌 Tayland Merkez Bankası 2027 için baht destekli stabilcoin üzerinde çalışırken Ripple politika tartışmalarında aktif rol aldı.
  • 💴 Japonya’da SBI Group, Bitbank için 289 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı ve $XRP ekosistemiyle bağlantılı görünüm güç kazandı.
  • 🔍 RLUSD, Japonya’da düzenlenmiş dağıtım onayı alan ilk ABD doları destekli stabilcoin olarak öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

Ripple, Asya’da blokzincir tabanlı ödeme altyapısına yönelik ilginin artmasıyla birlikte bölgedeki temaslarını ve kurumsal ilişkilerini genişletiyor. Merkez bankaları, düzenleyici kurumlar ve büyük finans şirketlerinin dijital varlık odaklı ödeme çözümlerine yönelmesi, şirketin bölgedeki konumunu daha görünür hale getirdi.

İçindekiler
1 Tayland’da dijital para tartışmaları hızlandı
2 Japonya, stratejik merkez haline geliyor
3 RLUSD onayı dikkat çekti

Tayland’da dijital para tartışmaları hızlandı

Tayland bu sürecin öne çıkan örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tayland Merkez Bankası, 2027 yılına kadar bire bir baht destekli bir stabilcoin çıkarılması yönünde çalışmalar yürütüyor. Ripple’ın bu yapının doğrudan teknoloji sağlayıcısı olduğu doğrulanmadı. Buna karşın şirket, ülkenin dijital para başlıklarında aktif bir politika paydaşı olarak öne çıktı.

Ripple, Tayland Merkez Bankası’nın 2021 tarihli merkez bankası dijital parası tartışma metnine verdiği yanıtta, sınır ötesi işlemlerin daha sorunsuz ilerlemesi için uluslararası ödeme standartlarıyla birlikte çalışabilirliğin önemini vurguladı. Şirket ayrıca iki katmanlı bir CBDC modeli önerdi. Bu yapıda parayı merkez bankası ihraç ederken, dağıtım ve müşteri hizmetleri lisanslı finans kuruluşları tarafından yürütülüyor.

Mini sözlük: CBDC, merkez bankalarının dijital ortamda ihraç ettiği resmi para birimini ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle bir itibari para birimine sabitlenmiş dijital varlık olarak kullanılır.

Şirket, XRP Ledger üzerinde geliştirilen CBDC platformunu da tanıttı. Ripple, merkez bankalarına yönelik özel ve izinli ağların daha hızlı mutabakat, daha düşük işletme maliyeti, daha yüksek ölçeklenebilirlik ve enerji verimliliği sunduğunu belirtiyor. Tayland Merkez Bankası’nın Ödeme Sistemleri ve FinTek biriminden yetkililerin Ripple ile TRM Labs tarafından düzenlenen politika etkinliklerine katılması da iki taraf arasındaki diyaloğun sürdüğünü gösteriyor.

Ripple, sınır ötesi işlemlerin kesintisiz yürüyebilmesi için uluslararası ödeme standartlarıyla uyumlu, iki katmanlı bir merkez bankası dijital parası modelini savundu.

Japonya, stratejik merkez haline geliyor

Ripple’ın Asya’daki büyümesi yalnızca Tayland ile sınırlı değil. Şirket; Japonya, Güney Kore, Singapur, Hong Kong, Filipinler ve Vietnam dahil birçok pazarda bankalar, ödeme şirketleri ve finans kuruluşlarıyla ortaklıklar kurdu. Bölge genelinde hükümetlerin CBDC, tokenleştirilmiş varlıklar ve blokzincir destekli ödeme sistemlerine daha sıcak yaklaşması, bu ağın değerini artırıyor.

Japonya ise Ripple için en güçlü stratejik dayanaklardan biri olarak öne çıkıyor. Japon finans grubu SBI Holdings uzun süredir Ripple’a yatırım yapıyor ve şirketin ödeme çözümlerini Asya genelinde destekliyor. SBI Group’un kısa süre önce Japon kripto para borsası Bitbank’i 289 milyon dolar değerlemeyle satın alma konusunda anlaşması, grubun dijital varlık alanındaki etkisini daha da genişletti. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans grubudur ve bankacılık, yatırım ile dijital finans alanlarında faaliyet gösterir.

RLUSD onayı dikkat çekti

Ripple, Japonya’daki stabilcoin pazarında da önemli bir adım attı. Şirketin RLUSD stabilcoini, ülkede düzenlenmiş dağıtım için onay alan ilk ABD doları destekli stabilcoin olarak öne çıktı. Bu gelişme, Japonya’nın dijital varlıklara yönelik çerçevesini ilerlettiği bir dönemde kayda değer bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Asya ekonomileri ödeme altyapılarını yenilerken, Ripple’ın düzenleyicilerle ilişkileri, kurumsal ortaklıkları ve blokzincir girişimleri şirketin bölgedeki ağırlığını artırabilir. Özellikle Japonya ve Tayland’daki temasların derinleşmesi, önümüzdeki yıllarda Asya’nın Ripple için en önemli büyüme alanlarından biri haline gelebileceğine işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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