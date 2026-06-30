Binance listeli altcoinlerin %84’Ã¼ 200 gÃ¼nlÃ¼k ortalamanÄ±n altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

Binanceâ€™te listelenen altcoinlerde sÃ¼ren zayÄ±flÄ±k dikkat Ã§ekici boyuta ulaÅŸtÄ±. CryptoQuant analisti Darkfrostâ€™un paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re bu tokenlerin yaklaÅŸÄ±k %84â€™Ã¼ 200 gÃ¼nlÃ¼k hareketli ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Bu tablo, 2020â€™den bu yana gÃ¶rÃ¼len en uzun ikinci yaygÄ±n altcoin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.

Piyasadaki baskÄ± derinleÅŸti

Mevcut gerileme dÃ¶neminin yaklaÅŸÄ±k sekiz aydÄ±r sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtiliyor. CryptoQuant verileri, Binance listeli altcoinlerdeki bu zayÄ±f seyrin daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼len 10 aylÄ±k ayÄ± piyasasÄ± evresinin ardÄ±ndan en uzun ikinci dÃ¶nem olduÄŸunu ortaya koyuyor. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼m, Bitcoin ve Ethereum dÄ±ÅŸÄ±ndaki piyasanÄ±n genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soru iÅŸaretlerini de artÄ±rdÄ±.

200 gÃ¼nlÃ¼k hareketli ortalamanÄ±n altÄ±nda kalÄ±nmasÄ±, piyasada ivme kaybÄ±nÄ±n en Ã§ok izlenen gÃ¶stergelerinden biri kabul ediliyor. %84â€™lÃ¼k oran da orta ve dÃ¼ÅŸÃ¼k piyasa deÄŸerine sahip Ã§ok sayÄ±da altcoinin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir toparlanma Ã¼retemediÄŸini gÃ¶steriyor. Son aylarda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸ denemeleri kalÄ±cÄ± olmadÄ± ve sermaye akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: 200 gÃ¼nlÃ¼k hareketli ortalama, bir varlÄ±ÄŸÄ±n son 200 gÃ¼ndeki ortalama fiyatÄ±nÄ± gÃ¶steren teknik gÃ¶stergedir. FiyatÄ±n bu seviyenin altÄ±nda kalmasÄ±, orta vadeli eÄŸilimin zayÄ±f olduÄŸuna dair yaygÄ±n bir iÅŸaret sayÄ±lÄ±r.

GÃ¶sterge Mevcut durum KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma 200 gÃ¼nlÃ¼k ortalamanÄ±n altÄ±ndaki altcoin oranÄ± %84 2020â€™den bu yana en yÃ¼ksek ikinci yaygÄ±n zayÄ±flÄ±k ZayÄ±f dÃ¶nem sÃ¼resi YaklaÅŸÄ±k 8 ay Ã–nceki uzun dÃ¶nem 10 ay sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼

CryptoQuant analisti Darkfrost, Binance listeli altcoinlerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 200 gÃ¼nlÃ¼k hareketli ortalamanÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun 2020â€™den bu yana gÃ¶rÃ¼len en uzun ikinci zayÄ±flÄ±k dÃ¶nemi olduÄŸunu vurguluyor.

Etkiler yalnÄ±zca fiyatlarla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±

SÃ¶z konusu baskÄ± yalnÄ±zca yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± etkilemiyor. ZayÄ±f performansÄ±n sÃ¼rmesi, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n altcoin projelerine kaynak ayÄ±rma kararlarÄ±nÄ± erteleyebileceÄŸine iÅŸaret ediyor. GeliÅŸtirici ekipler aÃ§Ä±sÄ±ndan ise hazine kaynaklarÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± daralmasÄ± ve geliÅŸtirici faaliyetlerinde yavaÅŸlama riski Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Borsalardaki iÅŸlem davranÄ±ÅŸÄ± da bu sÃ¼reÃ§ten etkileniyor. Binance gibi platformlarda hacim yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸebileceÄŸi, daha dÃ¼ÅŸÃ¼k likiditeye sahip varlÄ±klara yÃ¶nelik risk algÄ±sÄ±nÄ±n ise dÃ¼zenleyiciler nezdinde daha gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldiÄŸi deÄŸerlendiriliyor. ZayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n Layer 1 ve Layer 2 ekosistemlerine yayÄ±lmasÄ± da olasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor; Ã§Ã¼nkÃ¼ bu aÄŸlar bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de altcoin likiditesine ve kullanÄ±cÄ± bÃ¼yÃ¼mesine dayanÄ±yor.

Makro koÅŸullar ve Bitcoin etkisi

Altcoinlerdeki gerileme, daha sÄ±kÄ± makroekonomik koÅŸullarÄ±n etkisiyle aynÄ± dÃ¶neme denk geldi. Buna ek olarak spot Bitcoin ETFâ€™lerinin gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi Bitcoin hakimiyeti ve 2024 yarÄ±lanmasÄ± Ã§evresindeki sermaye rotasyonu, likiditenin altcoinler yerine daha sÄ±nÄ±rlÄ± alanlarda yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na yol aÃ§tÄ±.

Ã–nceki dÃ¶ngÃ¼lerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, stabilcoinler ile kurumsal saklama Ã¼rÃ¼nlerinin daha fazla likidite Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu durum, sermayenin daha seÃ§ici hareket ettiÄŸini ve altcoin piyasasÄ±nda toparlanmanÄ±n geniÅŸ tabanlÄ± hale gelmediÄŸini gÃ¶steriyor.

Mevcut tablo, altcoin piyasasÄ±nda toparlanma giriÅŸimlerinin kalÄ±cÄ± destek bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sermaye akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n geniÅŸ bir daÄŸÄ±lÄ±m gÃ¶stermediÄŸini ortaya koyuyor.

Ä°zlenecek gÃ¶stergeler

Piyasa katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, Bitcoinâ€™de oynaklÄ±ÄŸÄ±n azalmasÄ± halinde sermayenin yeniden altcoinlere kayÄ±p kaymayacaÄŸÄ±nÄ± izliyor. Tokenlara iliÅŸkin dÃ¼zenleyici Ã§erÃ§evenin netleÅŸmesi ve zincir Ã¼stÃ¼ gÃ¶stergelerde iyileÅŸme gÃ¶rÃ¼lmesi de yakÄ±ndan takip edilen baÅŸlÄ±klar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Åžimdilik 200 gÃ¼nlÃ¼k hareketli ortalama, piyasanÄ±n genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmede temel gÃ¶stergelerden biri olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Altcoinlerde daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir toparlanma iÃ§in bu eÅŸik Ã¼zerinde daha kalÄ±cÄ± bir fiyatlama aranÄ±yor.