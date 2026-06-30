İngiltere finans düzenleyicisi FCA, kripto şirketleri için lisans uyumunda 25 Ekim 2027 tarihini açıkladı

İngiltere Finansal Davranış Otoritesi FCA, dijital varlıklara yönelik kapsamlı düzenleme çerçevesini yayımladı. Birkaç yıla yayılan hazırlık sürecinin ardından açıklanan yapı, kripto para faaliyetlerine yönelik resmi denetimin kapsamını ve takvimini netleştirdi.

Başvuru takvimi ve yürürlük tarihi

Yeni düzenlemeye göre şirketler, 30 Eylül 2026 ile 28 Şubat 2027 arasındaki dönemde yetki başvurusu yapabilecek. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecek. Kuralların tam uygulanması ise 25 Ekim 2027 tarihinde başlayacak.

FCA, Birleşik Krallık finans piyasalarını denetleyen başlıca düzenleyici kurum olarak görev yapıyor. Kurumun yetki alanı tam uygulama tarihine kadar ağırlıklı olarak tanıtım faaliyetleri ve kara para aklamayı önleme yükümlülükleriyle sınırlı kalacak.

FCA yöneticisi David Geale, çerçevenin şirketlere daha fazla düzenleyici netlik sağladığını, bunun da kesinlik ile yenilik arasında bir tercih yapılmasını gerektirmediğini vurguladı.

Kapsama giren faaliyetler genişledi

Düzenleme çerçevesi, alım satım platformları, dijital cüzdan hizmetleri ve stabilcoin ihraççıları dahil çok sayıda kripto faaliyetini kapsıyor. Staking hizmetleri, kripto kredi platformları ve belirli merkeziyetsiz finans uygulamaları da bu yapı içinde yer alıyor.

FCA, bir DeFi yapısında operasyonel kontrolü elinde tutan belirlenebilir bir taraf bulunuyorsa bu alanın düzenleme kapsamına gireceğini bildirdi. Buna karşılık, hiçbir kişi ya da kuruluşun fiili kontrol taşımadığı yapılar için ayrı bir yaklaşım üzerinde çalışılıyor.

Mevcut kara para aklamayı önleme kaydı bulunan şirketler de otomatik olarak yeni sisteme geçirilmiş sayılmayacak. Bu kuruluşların, sektöre yeni girecek şirketlerle birlikte yeniden başvuru yapması gerekecek. Ayrıca borsalar için varlık listeleme standartları sıkılaştırıldı ve bazı tokenların açıklama belgesi olmadan listelenmesine imkan veren istisna kaldırıldı.

FCA yetkilisi Matthew Long, gerçek anlamda merkeziyetsiz yapılarda tek bir tarafın kontrolü bulunmadığı durumların bu düzenlemenin dışında kalacağını, ancak DeFi rehberinin ayrıca geliştirileceğini aktardı.

Stabilcoin kuralları ve sermaye şartları

FCA, sektörle yapılan istişarelerin ardından stabilcoin kurallarında bazı değişikliklere gitti. Token ihraççılarının artık rezerv varlıkları için geri ödeme projeksiyonu sunması zorunlu olmayacak. Buna karşılık rezervler üzerinde yasal bir güven yapısı kurulması şartı korunuyor.

İhraççılar, uygun korumaların bulunması halinde ek destek rezervlerinin en fazla yüzde 5’ini tutabilecek ve sınırlı bağlı saklama çözümlerinden yararlanabilecek. Sermaye gerekliliklerinde de revizyona gidildi. Stabilcoin ihraç faaliyetleri için sermaye katsayısı, ilk taslaktaki yüzde 2 seviyesinden yüzde 1’e indirildi.

Başlık Yeni çerçeve Önceki yaklaşım Başvuru dönemi 30 Eylül 2026, 28 Şubat 2027 Net takvim yoktu Tam uygulama 25 Ekim 2027 Geçiş süreci sürüyordu Stabilcoin sermaye katsayısı %1 %2 teklif edilmişti

Piyasa suistimali ve sonraki adımlar

Güncellenen kurallar, yasa dışı işlemler ve fiyat manipülasyonuna karşı yeni standartlar da içeriyor. Büyük işlem platformları için sektör odaklı yaklaşım korunurken, blokzincir izleme yükümlülükleri bu kurumlar açısından hafifletildi. İçsel bilgi açıklamalarına ilişkin ölçütler de yeniden düzenlendi.

Borsalar açısından nitelikli dijital varlıklar için yüzde 40 oranında tek bir net risk pozisyonu standardı uygulanacak. Bu yöntem, varlıkları ayrı risk sınıflarına ayıran önceki planın yerine geçecek. FCA ayrıca bu yılın ikinci yarısında İngiltere Merkez Bankası ile sistemik önem taşıyan stabilcoin ihraççılarına uygulanacak kurallar konusunda görüşecek.

Kurum, 17 Temmuz’da politika açıklamalarını anlatmak için bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Şirketler için ön başvuru görüşmeleri de temmuzda başlayacak. Eylül ayında ise düzenleyici sınırların kripto faaliyetlerine nasıl uygulanacağını daha ayrıntılı ele alan ek bir politika belgesinin yayımlanması bekleniyor.